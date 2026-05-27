Россияне нанесли удар по фермам на Черниговщине: погибла женщина, мужчина - в тяжелом состоянии. ФОТО
Сегодня, 27 мая, в период с 08:10 до 08:15 российские войска нанесли удар по селу Лукнов Коропской громады Черниговской области, в результате чего есть погибший и раненый.
Об этом сообщил начальник Новогород-Северской РГА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Отмечается, что в результате обстрела были разрушены помещения местных предприятий - свиноферма и ферма крупного рогатого скота.
К большому сожалению, атака унесла жизнь человека — погибла работница свинофермы 1976 года рождения.
Кроме того, тяжелые ранения головы получил тракторист предприятия, 1986 года рождения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Черниговскую областную больницу для оказания неотложной медицинской помощи.
Масштабы разрушений уточняются
Сообщается, что тип примененного средства поражения в настоящее время устанавливается.
Дополнительные обстоятельства, а также окончательные масштабы разрушений и последствия вражеского обстрела в настоящее время уточняются.
Последствия ударов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль