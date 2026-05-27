Россияне нанесли удар по фермам на Черниговщине: погибла женщина, мужчина - в тяжелом состоянии. ФОТО

Сегодня, 27 мая, в период с 08:10 до 08:15 российские войска нанесли удар по селу Лукнов Коропской громады Черниговской области, в результате чего есть погибший и раненый.

Об этом сообщил начальник Новогород-Северской РГА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

Отмечается, что в результате обстрела были разрушены помещения местных предприятий - свиноферма и ферма крупного рогатого скота.

К большому сожалению, атака унесла жизнь человека — погибла работница свинофермы 1976 года рождения.

Кроме того, тяжелые ранения головы получил тракторист предприятия, 1986 года рождения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Черниговскую областную больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Масштабы разрушений уточняются

Сообщается, что тип примененного средства поражения в настоящее время устанавливается.

Дополнительные обстоятельства, а также окончательные масштабы разрушений и последствия вражеского обстрела в настоящее время уточняются.

