РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13087 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
819 4

Россияне нанесли удар по фермам на Черниговщине: погибла женщина, мужчина - в тяжелом состоянии. ФОТО

Сегодня, 27 мая, в период с 08:10 до 08:15 российские войска нанесли удар по селу Лукнов Коропской громады Черниговской области, в результате чего есть погибший и раненый.

Об этом сообщил начальник Новогород-Северской РГА Александр Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жертвы атаки

Отмечается, что в результате обстрела были разрушены помещения местных предприятий - свиноферма и ферма крупного рогатого скота.

К большому сожалению, атака унесла жизнь человека — погибла работница свинофермы 1976 года рождения.

Кроме того, тяжелые ранения головы получил тракторист предприятия, 1986 года рождения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Черниговскую областную больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг массированно атаковал дронами Чернигов: повреждены предприятия и дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Масштабы разрушений уточняются

Сообщается, что тип примененного средства поражения в настоящее время устанавливается.

Дополнительные обстоятельства, а также окончательные масштабы разрушений и последствия вражеского обстрела в настоящее время уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тракторист в Черниговской области продолжает работу в поле, несмотря на падение и взрыв "Шахеда" поблизости. ВИДЕО

Последствия ударов

Удар РФ по фермам в Черниговской области
Удар РФ по фермам в Черниговской области

Автор: 

обстрел (32839) Черниговская область (1574) Новгород-Северский район (91) Лукнов (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знала би росія, що буде адекватна відповідь...але знає, що не буде.
показать весь комментарий
27.05.2026 13:27 Ответить
Та що говорить, коли після "посилення " північних кордонів Зеленським, вже тиждень по 2-3 вільно нонстопом залітають бпла через Славутич. Просто дірка якась 🤬. А ви про адекватну відповідь 🐱. Тихановську привезли і досить потужнічать 😸.
показать весь комментарий
27.05.2026 13:40 Ответить
то ти їм підказав, що не буде?
показать весь комментарий
27.05.2026 13:52 Ответить
Логіка подій підказує.
показать весь комментарий
27.05.2026 13:56 Ответить
 
 