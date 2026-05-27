Тракторист в Черниговской области продолжает работу в поле, несмотря на падение и взрыв "Шахеда" поблизости
Украинские аграрии продолжают демонстрировать невероятное мужество и стойкость, выполняя свою работу в условиях постоянного российского террора. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные и в то же время пугающие кадры падения вражеского беспилотника в Черниговской области.
Российский ударный БПЛА типа "Шахед" упал и взорвался буквально в нескольких метрах от сельскохозяйственной техники, которая в этот момент работала на поле.
Несмотря на мощный взрыв и смертельную опасность в непосредственной близости, украинский механизатор проявил железную выдержку. Тракторист не остановил движение и просто продолжил работать, несмотря на облако дыма, огонь и обломки, разлетевшиеся рядом с его машиной.
Та нехай собі як знають,
Божеволіють, конають
Нам своє робить!
Бо чим далі від поля бою - тим "героїчнішими" стають дописи в коментарях...
головне - тримати тверезий контроль над собою і "своє робить"..