Тракторист в Черниговской области продолжает работу в поле, несмотря на падение и взрыв "Шахеда" поблизости

Украинские аграрии продолжают демонстрировать невероятное мужество и стойкость, выполняя свою работу в условиях постоянного российского террора. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные и в то же время пугающие кадры падения вражеского беспилотника в Черниговской области.

Российский ударный БПЛА типа "Шахед" упал и взорвался буквально в нескольких метрах от сельскохозяйственной техники, которая в этот момент работала на поле.

Несмотря на мощный взрыв и смертельную опасность в непосредственной близости, украинский механизатор проявил железную выдержку. Тракторист не остановил движение и просто продолжил работать, несмотря на облако дыма, огонь и обломки, разлетевшиеся рядом с его машиной.

Це треба показати польським ХВермерам які за ********** бабло, українське зерно висипали на землю.
27.05.2026 10:42 Ответить
"Ми, українці - трохи дивна нація... Коли на нас нападають, ми трохи боїмося... А потім нам стає "до сраки"... А коли нам стає "до сраки" - тоді починають бояться ті, хто на нас напав..."
27.05.2026 10:44 Ответить
Сталеві яйця! Або гучно музику слухав )))
27.05.2026 10:34 Ответить
27.05.2026 10:34 Ответить
Передивися відео і поясни як щахед у 3 метри що пада за трактором у 6 метрів і при цьому виглядає більшим ? На жаль , кацапи повсякденно по фермерам б'ють , але це відео, швидше за все , штучно створене .
27.05.2026 22:44 Ответить
Людина звикає до всього.До всього,крім несправедливості та підлості...
27.05.2026 10:39 Ответить
27.05.2026 10:44 Ответить
Думаю нам так само треба робити проти фермерів параші. Заї...али своїм терором.
27.05.2026 10:39 Ответить
Він навряд чи цілився по фермерах. Видно на відео що падає некеровано, "у штопорі". Або підбитий, або ребом заглушений. Чи якусь систему керування переклинило. Добре що по трактору не попав. Погано, що доведеться переорувати )
27.05.2026 13:55 Ответить
Не згоден. На мою думку добре можна бачити, що він саме підрулював у трактор, проста радіусу развороту не вистачило.
27.05.2026 19:02 Ответить
Витрачати слабоманеврений шахед навіть при прямому керуванні як звичайний фпв по рухаючомуся трактору, який випадково побачив у полі оператор-сильно сумніваюся.
27.05.2026 19:09 Ответить
"Він навряд чи цілився по фермерах. " Можна посперечатися - тиждень тому кацапи на Черкащині шахедом влучили у пересувну пасіку бо , ідіоти, переплутали її з пусковою ППО . Щодо конкретного відео - сумнів у його реальності , ШІ слабенько працював
27.05.2026 22:49 Ответить
На тобі кацапня, де рукав пришивається! *** ти україця залякаєш! Нам,українцям,дуже лячно: свята правда! Але нам своє робить!!!
27.05.2026 10:40 Ответить
От-так і живем... Люди ходять по вулицях, сидять на лавочках, працюють... А над головою "коршаки" гудуть. Хто хреститься, хто тихо, крізь зуби, матюкається... Але ніхто нікуди не біжить, ніхто не ховається... Люди ЗВИКЛИ...
27.05.2026 10:40 Ответить
Як писав класик:
Та нехай собі як знають,
Божеволіють, конають
Нам своє робить!
27.05.2026 10:42 Ответить
27.05.2026 10:42 Ответить
27.05.2026 12:49 Ответить
Та обісрався він добре.......
27.05.2026 11:02 Ответить
Хотів-би я глянуть на тебе, під артобстрілом... Коли хочеться стать таким "пласким" і "маленьким", щоб тебе осколки облітали... Тоді-б, було видно, настільки товщими стали твої штани... Від "мулу"...
Бо чим далі від поля бою - тим "героїчнішими" стають дописи в коментарях...
27.05.2026 11:26 Ответить
..тільки дурень "нічого не боїться"..
головне - тримати тверезий контроль над собою і "своє робить"..
27.05.2026 11:30 Ответить
Не встиг..жужку навряд він почув...а контузію скоріш за все отримав
27.05.2026 19:54 Ответить
и эти питары пытаются победить таких людей? Повінь не повінь, а орати треба.
27.05.2026 11:24 Ответить
Повезло людині
27.05.2026 14:33 Ответить
Коли вибухає перший, злякатися не встигаєш, страх з'являється, коли розумієш, що може прилетіти другий.
27.05.2026 19:24 Ответить
 
 