Тракторист в Черниговской области продолжает работу в поле, несмотря на падение и взрыв "Шахеда" поблизости

Украинские аграрии продолжают демонстрировать невероятное мужество и стойкость, выполняя свою работу в условиях постоянного российского террора. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные и в то же время пугающие кадры падения вражеского беспилотника в Черниговской области.

Российский ударный БПЛА типа "Шахед" упал и взорвался буквально в нескольких метрах от сельскохозяйственной техники, которая в этот момент работала на поле.

Несмотря на мощный взрыв и смертельную опасность в непосредственной близости, украинский механизатор проявил железную выдержку. Тракторист не остановил движение и просто продолжил работать, несмотря на облако дыма, огонь и обломки, разлетевшиеся рядом с его машиной.

