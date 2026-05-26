РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11759 посетителей онлайн
Новости Экспорт сельхозпродукции
2 078 10

Три страны ЕС продолжают в одностороннем порядке блокировать импорт украинской агропродукции, - СМИ

угорщина

Несмотря на действующее Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной, три государства-члена Евросоюза до сих пор сохраняют односторонние запреты на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с ситуацией.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О каких странах идет речь?

По словам издания, на данный момент Венгрия, Польша и Словакия блокируют импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции из Украины.

Собеседник издания подчеркнул, что причины таких действий носят преимущественно политический характер.

Он объяснил, что обновленное ГВЗВТ уже предусматривает действенные защитные механизмы, которые позволяют урегулировать ситуацию, если импорт из Украины создает проблемы для местных фермеров. Однако, несмотря на это, указанные три страны игнорируют общие правила Евросоюза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия должна отменить запрет на импорт агропродукции из Украины, – Еврокомиссия

В то же время Брюссель продолжает вести диалог с Варшавой, Будапештом и Братиславой, настаивая на отмене односторонних запретов и переходе к механизмам регулирования, предусмотренным соглашением с Украиной.

Румыния и Болгария, которые ранее также вводили подобные ограничения, уже отказались от них, перейдя на систему лицензирования импорта по согласованию с украинской стороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году Украина сократила экспорт зерновых: статистика по культурам

Что предшествовало?

  • Напомним, 22 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил, что правительство страны запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

  • Подробностей о введении такого решения Мадьяр не предоставил.

    Впрочем, 14 мая 2026 года в Венгрии официально завершилось чрезвычайное положение, которое длилось шесть лет. Его объявило в 2020 году правительство тогдашнего премьера Венгрии Виктора Орбана из-за пандемии коронавируса. В 2022 году, после начала полномасштабной войны России против Украины, чрезвычайное положение продлили.

Венгрия запрещала ввоз более 20 товаров, таких как:

  • пшеница,
  • кукуруза,
  • семена подсолнечника,
  • рапс,
  • мука,
  • мясо птицы,
  • яйца и т. д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После выборов в Венгрии могут пересмотреть блокировку санкций против РФ, - Сибига

Автор: 

Венгрия (2593) Польша (9034) сельское хозяйство (329) Словакия (1156)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Мати таких "друзів" сусідів - не треба і ворогів. Але ж "націоналісти" - то тільки в Україні, не виконання якихось договорів - то в Україні, а так вони всі "європейці" по самі помідори і дозволяють собі ще нам там щось вказувати, колупаючи собі в носі чи жопі. Так і згадується те, що казали ще мої предки в 50-х та 60-х: "у пшеків, хто в шляпі - той і пан". Сумно, що ми маємо таких...упоротих сусідів, що використовують нашу скруту.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:01 Ответить
+2
Якщо застосувати дзеркальну відповідь, тамтешні фермери повісяться, особливо щодо польської молочної продукції.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А умеров з РНБОУ, ні кує, ні меле, з Свириденко та кабміндічами зеленського!! Ціла шобла держсекретарів в секретаріаті КМУ та ЦОВВ, лише соплі жують на посадах…
показать весь комментарий
26.05.2026 20:58 Ответить
Мати таких "друзів" сусідів - не треба і ворогів. Але ж "націоналісти" - то тільки в Україні, не виконання якихось договорів - то в Україні, а так вони всі "європейці" по самі помідори і дозволяють собі ще нам там щось вказувати, колупаючи собі в носі чи жопі. Так і згадується те, що казали ще мої предки в 50-х та 60-х: "у пшеків, хто в шляпі - той і пан". Сумно, що ми маємо таких...упоротих сусідів, що використовують нашу скруту.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:01 Ответить
Ну так везі до свого китайського друга нехай він купує. Китай може и по шапці дати якщо будешь патякать як зараз, це тоби не Европа.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:01 Ответить
кацапам слова не давали.
показать весь комментарий
26.05.2026 22:07 Ответить
Звисно, особливо що прикривається жіночим ім'ям, ти напевно и спідницю носиш щоб ТЦК не забусярили
показать весь комментарий
26.05.2026 22:22 Ответить
Якщо застосувати дзеркальну відповідь, тамтешні фермери повісяться, особливо щодо польської молочної продукції.
показать весь комментарий
26.05.2026 21:20 Ответить
Ага.. торгаші, які це все везуть з Польщі в Україну, удавляться...
показать весь комментарий
26.05.2026 22:06 Ответить
НУ ЧЕРЕЗ РУМЫНИЮ И МОЛДАВИЮ ВЫВОЗИТЕ !!! А ВООБЩЕ ЭТО ТОВАРНАЯ ОБЛОГА !!!
показать весь комментарий
26.05.2026 21:29 Ответить
Україна це "заповідник селюків". Ми торгуємо сировиною і отримуємо за нашу працю жалюгідні копійки і презирство сусідів. Наприклад, ситуація з рапсом. Всіх дуже влаштовувало коли ми тупо продавали рапс, а сусіди робили з рапсу олію. Ми на цьому заробляли 3 мільйона баксів. Минулого року ми стали самі робити олію і заробили 103 мільйона баксів. Сусіди дуже ображені. Ми годуємо Африку по 69 доларів за тону пшениці. Годуємо Єгипет по 107 доларів. Світова ціна 362 долари. Нікому у нас навіть в голову не приходить торгувати мукою, що збільшило б прибутки України та українців в десятки разів... Ми їм потрібні саме такими селюками які в драних штанях годують ледачих і тупих негрів. А то ж вони посунуть в Європу і їх доведеться утримувати... А нам що з цього? ...
показать весь комментарий
26.05.2026 22:14 Ответить
 
 