Три страны ЕС продолжают в одностороннем порядке блокировать импорт украинской агропродукции, - СМИ

Несмотря на действующее Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) между ЕС и Украиной, три государства-члена Евросоюза до сих пор сохраняют односторонние запреты на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с ситуацией.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О каких странах идет речь?

По словам издания, на данный момент Венгрия, Польша и Словакия блокируют импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции из Украины.

Собеседник издания подчеркнул, что причины таких действий носят преимущественно политический характер.

Он объяснил, что обновленное ГВЗВТ уже предусматривает действенные защитные механизмы, которые позволяют урегулировать ситуацию, если импорт из Украины создает проблемы для местных фермеров. Однако, несмотря на это, указанные три страны игнорируют общие правила Евросоюза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия должна отменить запрет на импорт агропродукции из Украины, – Еврокомиссия

В то же время Брюссель продолжает вести диалог с Варшавой, Будапештом и Братиславой, настаивая на отмене односторонних запретов и переходе к механизмам регулирования, предусмотренным соглашением с Украиной.

Румыния и Болгария, которые ранее также вводили подобные ограничения, уже отказались от них, перейдя на систему лицензирования импорта по согласованию с украинской стороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году Украина сократила экспорт зерновых: статистика по культурам

Что предшествовало?

Напомним, 22 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадяр объявил, что правительство страны запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Подробностей о введении такого решения Мадьяр не предоставил. Впрочем, 14 мая 2026 года в Венгрии официально завершилось чрезвычайное положение, которое длилось шесть лет. Его объявило в 2020 году правительство тогдашнего премьера Венгрии Виктора Орбана из-за пандемии коронавируса. В 2022 году, после начала полномасштабной войны России против Украины, чрезвычайное положение продлили.

Венгрия запрещала ввоз более 20 товаров, таких как:

пшеница,

кукуруза,

семена подсолнечника,

рапс,

мука,

мясо птицы,

яйца и т. д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После выборов в Венгрии могут пересмотреть блокировку санкций против РФ, - Сибига