Угорщина має скасувати заборону на імпорт агропродукції з України, – Єврокомісія

У Європейській Комісії вважають, що заборона Угорщини на українську сільськогосподарську продукцію має бути скасована, оскільки вона не є обґрунтованою.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань розширення Тома Реньє на пресбрифінгу, передає Liga.net.

"Позиція Європейської Комісії не змінилася: ми закликаємо відповідні держави-члени скасувати свої односторонні заходи і продовжуємо співпрацювати з ними з метою забезпечення цього результату. Ми не вважаємо, що ці заходи, які ризикують фрагментувати єдиний ринок, є виправданими після нещодавнього комплексного оновлення угоди про глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною", – сказав Реньє.

За його словами, в Єврокомісії не вважають угорську заборону необхідною, "враховуючи силу та захист, чітко запропоновані оновленою угодою від минулого року, та включно з захисним положенням, яке може бути активоване у випадку, якщо додатковий імпорт спричинить серйозні труднощі як у Європейському Союзі загалом, так і для окремих держав-членів".

"Ми продовжуємо вимагати скасування національних заходів, що досі діють", – додав Реньє.

При цьому він не уточнив, якими можуть бути наступні кроки Єврокомісії щодо цього питання.

Заборона Угорщини

Як повідомлялося, 22 травня 2026 року прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Деталі щодо запровадження такого рішення Мадяр не надав.

Утім, 14 травня 2026 року в Угорщині офіційно завершився надзвичайний стан, який тривав шість років. Його оголосив у 2020 році уряд тодішнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана через пандемію коронавірусу. 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, надзвичайний стан продовжили.

Після того як надзвичайний стан перестав діяти, втратили чинність і деякі постанови, зокрема і щодо заборони на імпорт українських харчів.

13 травня в Угорщині закінчився термін дії надзвичайних указів щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Заборону застосував попередній уряд країни Віктора Орбана.

Угорщина забороняла до ввезення понад 20 товарів, таких як:

пшениця,

кукурудза,

насіння соняшнику,

ріпак,

борошно,

м'ясо птиці,

яйця тощо.

15 вересня 2023 року Єврокомісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх із Україною країн ЄС.

Після цього Польща ввела власну заборону. Так само вчинили Угорщина та Словаччина.

У травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року.

Торгівельна угода

13 жовтня 2025 року держави Європейського Союзу погодили умови нової торговельної угоди з Україною, яка замінить так званий "торговельний безвіз", термін дії якого завершився в червні 2025 року.

29 жовтня набрала чинності оновлена Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.