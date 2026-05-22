Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України, - Мадяр

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення Будапешта

"Уряд відкликає намір Угорщини вийти зі складу Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України", - заявив Мадяр.

Деталі щодо запровадження такого рішення Петер Мадяр не надав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга на заяву Мадяра про нацменшини на Закарпатті: Слово "вимоги" відкидаю, діалог триває

Що передувало?

13 травня в Угорщині закінчився термін дії надзвичайних указів щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Заборону застосував попередній уряд країни Віктора Орбана.

Угорщина забороняла до ввезення понад 20 товарів, таких як:

пшениця

кукурудза

насіння соняшнику

ріпак

борошно

м'ясо птиці

яйця тощо.

Читайте також: Адаптація до правил ЄС: Українська молочна галузь отримала дорожню карту євроінтеграції