Новини Відносини України та Угорщини Експорт сільськогосподарської продукції
Угорщина заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України, - Мадяр

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Рішення Будапешта

"Уряд відкликає намір Угорщини вийти зі складу Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України", - заявив Мадяр.

Деталі щодо запровадження такого рішення Петер Мадяр не надав.

Що передувало?

13 травня в Угорщині закінчився термін дії надзвичайних указів щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Заборону застосував попередній уряд країни Віктора Орбана.

Угорщина забороняла до ввезення понад 20 товарів, таких як:

  • пшениця
  • кукурудза
  • насіння соняшнику
  • ріпак
  • борошно
  • м'ясо птиці
  • яйця тощо.

Більше блокуйте - в Україні від цього ціни падають. Мені вигідно 😂
22.05.2026 21:43 Відповісти
Та не пазурі..скоріше - реальне обличчя..

От шоб при дикому невражаю їм ніхто не допоміг...
22.05.2026 21:43 Відповісти
тут я з тобою згоден. в першу чергу треба нагодувати ЗСУ, ВПО, загалом українців, а потім вже вивозити їжу за кордон.
22.05.2026 21:47 Відповісти
,,Друг,, показує пазурі.
22.05.2026 21:39 Відповісти
Та не пазурі..скоріше - реальне обличчя..

От шоб при дикому невражаю їм ніхто не допоміг...
22.05.2026 21:43 Відповісти
ти сталініст, новини читаєш? у нас бійці в окопах некормлені. а ти хочеш вивозити їжу за кордон? як в 32-33 роках?
22.05.2026 21:44 Відповісти
А Ви думаєте не кормлені, бо їжи нема, чи неврожай був? Ну ви кумедний.
22.05.2026 21:50 Відповісти
бо їжі нема. чи воїни в окопах просто не їдять? у них купа їжі лежить, а вони просто не їдять? чи як?
22.05.2026 21:51 Відповісти
з доставкою проблеми, їжі валом
22.05.2026 21:59 Відповісти
та ти шо. на, читай. https://censor.net/ua/news/4004598/sud-vzyav-pid-vartu-postachalnykiv-nebezpechnyh-suhpayikiv-dlya-zsu
22.05.2026 22:03 Відповісти
кормлять лайном замість їжі.
22.05.2026 22:04 Відповісти
Ти не бажаєш з'їздити додому на Воологду і скуштувати власне ла...о?
22.05.2026 22:21 Відповісти
це ти у Юзіка унітаз миєш?
22.05.2026 22:31 Відповісти
невже? що ти ще у кацапів вичитав?
22.05.2026 22:20 Відповісти
ти цензор.нет назвав кацапським ресурсом? серйозно?
22.05.2026 22:32 Відповісти
І тим повітрям - яке дме з України - теж не дихати - Мадяр
22.05.2026 21:39 Відповісти
А на словах обіцяє підтримати вступ України в ЄС. Знає, що при Зеленскому нам ЄС не бачити.
22.05.2026 21:41 Відповісти
тобі мало індусів в Україні, хочеш щоб тут була навала всякого різного кольорового ?
22.05.2026 21:57 Відповісти
скільки індусів в бідних країнах ЄС?
чому хахли думають що хтось тупіший за них
22.05.2026 22:00 Відповісти
Справа не в індусах - просто ми нікому там не потрібні
22.05.2026 22:06 Відповісти
Викреслюємо Мадяра з друзів.
22.05.2026 21:41 Відповісти
А його туди хтось записував ?
22.05.2026 22:14 Відповісти
Этот шустрый не мог быть нам другом по любому. Он карьеру с молодости начинал в партии Фидес, с торбаном орбаном. А потом уже стал играть в свою дудку, как нахватался опыту. Теперь нам чуть легче. Вот как снимут запрет на наш импорт, так и мы подпишем что просят мадяры конокрады. Тем более реально вступление в ЕС с учётом войны на не светит на долго. Чем больше идём на встречу, тем дальше отходят дружбаны дешёвые.
22.05.2026 22:22 Відповісти
Рано радовались. Этот тоже укушенный.
22.05.2026 21:42 Відповісти
Це було прогнозовано, Але є одна тема. Ми ж ВТО підписували, та євроассоціацію. Я не в темі, але може хтось скаже, як ці речі стикуються всі між собою
22.05.2026 21:46 Відповісти
ВТО? можна подати скаргу, тільки там розслідування йдуть по 5-10 років)
22.05.2026 22:31 Відповісти
Більше блокуйте - в Україні від цього ціни падають. Мені вигідно 😂
22.05.2026 21:43 Відповісти
тут я з тобою згоден. в першу чергу треба нагодувати ЗСУ, ВПО, загалом українців, а потім вже вивозити їжу за кордон.
22.05.2026 21:47 Відповісти
не мели дурниць, в Україні перевиробництво власних потреб в десятки разів.
22.05.2026 22:41 Відповісти
Cкоро все заблокируют, будешь бесплатно все жрать.
22.05.2026 21:53 Відповісти
Москворотим в концатаборах їжі не додають? 🤣🤣🤣
22.05.2026 22:07 Відповісти
У тебе від голоду галюцинації почалися - повсюди кацапи ввижаються 🤣🤣🤣
22.05.2026 22:16 Відповісти
Москворотий це завжди ворог. Чуєш кацапський нахрюк - стріляй на звук ☝️
22.05.2026 22:18 Відповісти
Скажи це бійцям РДК у очі , або замовкни.
22.05.2026 22:30 Відповісти
Всі бійці рдк віддають борг Україні. Скажу в очі, хто щось хрюкне - застрелю.
22.05.2026 22:33 Відповісти
Ти вже "брудну бімбу" зробив , перемкнувся на "пристрелювання " ?
22.05.2026 22:40 Відповісти
Доки москвороті дохнуть, мене все влаштовує 🤣🤣🤣
22.05.2026 22:41 Відповісти
Ну у вас в Испании може и падают цены а в Украине цены и падение это понятия несовместимые...
22.05.2026 21:57 Відповісти
Я пам'ятаю як гречка була по 80 а потім стала по 30. І це було в 2020х роках вже. Так шо не *****
22.05.2026 22:12 Відповісти
А я пам'ятаю що декому на виборах ту гречку безкоштовно давали , наголосувалися ........ гречаники довбані ((
22.05.2026 22:19 Відповісти
Дають - бери. А голосуй за Українців.
22.05.2026 22:21 Відповісти
Ну от гречаники і наголосували у 2019 за "цвіт нації " ((
22.05.2026 22:32 Відповісти
Та то не 2020, то при товарище Сталине такая история была, очередное снижение цен для поднятия благосостояния советского народа а в Украине спекулянты и барыги могут просто на этом поиграть, создать искусственный дефицит и взвинтить цены, лохов поиметь маленько а потом снизить цену, но только для того чтобы снова её поднять, но для тебя это видимо сложновато, так шо не парься...
22.05.2026 22:23 Відповісти
Конч москворотий, гречка дешевшала в 2 рази, харе тут всепропальство розводити
Коли вже всі коментарі свинячою будуть автоматично витирати❓
22.05.2026 22:26 Відповісти
Это он с хорошими намерениями и позитивно. В целях укрепления добрососедства, т.с. ...
22.05.2026 21:43 Відповісти
Та пошліть їх на три букви і за;бдлкуйте їм крагик з нафтою.те краник з нафтою.
22.05.2026 22:19 Відповісти
Нехай хер хрум,хрум... .
22.05.2026 21:46 Відповісти
послухайте , коли мало буде жратви мадяр в трусіках першим прибіжить просити , це поки йому здається що все ок ....
так і з соляркою рік назад здавалося
22.05.2026 21:48 Відповісти
Який молодець!)))
22.05.2026 21:49 Відповісти
Мадяр стає *******.
22.05.2026 21:52 Відповісти
Чому стає - він ним і був .
22.05.2026 22:33 Відповісти
Наше смачне та натуральне не хоче, то нехай жере поляцьке гидке та несмачне.
мадяр покаже всій Європі вчергове, що мадяр - це не європеєць, це - кацап. Поділіться, яке воно вузькооке, як бурят чи удмурт.
22.05.2026 21:53 Відповісти
ну це ти насмішив. де в нас дотримуються ДСТУ?
22.05.2026 22:06 Відповісти
Там де на пакуванні це вказано , а не ТУ .
22.05.2026 22:20 Відповісти
ти серйозно? а хто перевіряє?
22.05.2026 22:33 Відповісти
Невже ти ?
22.05.2026 22:41 Відповісти
я не первіряю. я купував, поки якісніше було наше. зараз не купую
22.05.2026 22:42 Відповісти
Неврожай їм у поміч, амінь.
22.05.2026 21:54 Відповісти
Не смішіть, якщо це станеться зелений пдрас побіжить самий перший допомогати "братушкам".
22.05.2026 21:57 Відповісти
Нам є чим відповісти угорцям.

Найбільше від української сировини залежать металургійні та переробні підприємства Угорщини, для яких Україна історично є головним постачальником залізорудної сировини (ЗРС), коксівного вугілля та металевих напівфабрикатів. Через географічну близькість та наявність прямого залізничного сполучення, український імпорт є критично важливим для стабільної роботи угорської важкої промисловості. [https://gmk.center/ua/news/metinvest-viyavlyaie-interes-do-ugorskogo-metkombinatu-dunaferr/ 1, https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ 2]
Нижче наведено ключові заводи та галузі, чиє виробництво безпосередньо зав'язане на сировині з України.

🧱 Чорна металургія та важка промисловість

Liberty Dunaújváros (колишній ISD Dunaferr) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 найбільший в Угорщині металургійний комбінат повного циклу, розташований у місті Дунауйварош. Стабільність його доменного та коксохімічного виробництва критично https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ залежить від постачання української залізорудної сировини (концентрату та окатишів із Кривбасу) і коксівного вугілля. Через перебої з логістикою та браком сировини завод неодноразово зупиняв свої потужності. Навіть плани модернізації підприємства та перехід на електродугові печі (EAF) орієнтовані на подальше використання сировинної бази регіону.Dunarolling Dunai Vasmű - прокатний підрозділ у Дунауйвароші. Завод напряму залежить від імпорту українських сталевих напівфабрикатів (слябів та заготовок). В умовах скорочення власного угорського виробництва чавуну, постачання напівфабрикатів з України дозволяє підтримувати роботу станів холодної та гарячої прокатки. [https://gmk.center/ua/posts/isd-dunaferr-khto-investuvatyme-v-uhorsku-stalevu-promyslovist/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 2, https://minprom.ua/news/292082.html 3, https://minprom.ua/news/315123.html 4, https://gmk.center/ua/news/liberty-ta-kitajska-cisdi-finalizujut-plani-shhodo-eaf-u-dunaujvaroshi/ 5, https://gmk.center/ua/posts/liberty-steel-vid-velikih-obicyanok-do-zanepadu-imperii/ 6, https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ 7, https://gmk.center/ua/news/metinvest-viyavlyaie-interes-do-ugorskogo-metkombinatu-dunaferr/ 8]

🛠️ Металообробка та випуск будівельних матеріалів

Заводи з виробництва сталевого дроту, метизів та труб - низка середніх підприємств Угорщини використовує українську катанку та сталеву заготовку.Заводи залізобетонних виробів (ЗБВ) - імпортують українську будівельну арматуру та катанку для армування бетонних конструкцій. [https://gmk.center/ua/posts/ukraina-uhorshchyna-ekonomika-priorytetnisha-za-polityku/ 1]

🚜 Харчова промисловість та переробка АПК
Угорщина є великим аграрним виробником, проте її переробна галузь відчуває дефіцит окремих видів технічної та продовольчої сировини:

Олієекстракційні заводи - періодично закуповують український шрот, макуху та сиру соняшникову олію для подальшої рафінації та виробництва кормів.Підприємства з виробництва фасованих круп та пластівців - закуповують зернові та бобові культури оптом. Наприклад, українські агрохолдинги (як-от https://kurkul.com/blog/636-agroekspeditsiya-pererobka-2018-zavod-z-virobnitstva-plastivtsiv-agricom-group Agricom Group) експортують туди нефасовану сировину (овес, пластівці) для місцевих брендів. [https://kurkul.com/blog/636-agroekspeditsiya-pererobka-2018-zavod-z-virobnitstva-plastivtsiv-agricom-group 1]
22.05.2026 21:54 Відповісти
Не підкидайте їм ідею все це закуповувати в рф.
22.05.2026 22:10 Відповісти
Оно с того же орбановско6о болота вышло,чему удивляться?
22.05.2026 21:55 Відповісти
коли уважно придивитись до мадяра, то в нього рускої свині "п'ятак"
22.05.2026 21:55 Відповісти
Та й глазкі свинячі монгольські.
22.05.2026 21:59 Відповісти
угро-фіни ... не дарма ж так назвали
22.05.2026 22:07 Відповісти
Розумні люди казали: не радійте передчасно. Поверніть К'Орбана. Треба розуміти, що Україну хочуть знищити всі, в тому числі наша надпотужна влада.
22.05.2026 21:57 Відповісти
Які різні "мадьяри"
22.05.2026 21:58 Відповісти
"Бондюелю" - приготуватися?
22.05.2026 22:07 Відповісти
Ну при Орбані, хоча б Закарпаття було під "захистом...
22.05.2026 22:07 Відповісти
Не те що тепер - автономію Закарпаттю вимагають ......
22.05.2026 22:23 Відповісти
Пока венгрия жёстко не проиграет в войне - она не успокоися. Там на Закарпатье, где много венгров, нужно строить военные базы и вытеснять их оттуда.
22.05.2026 22:08 Відповісти
А з ким вони воюють ?
22.05.2026 22:24 Відповісти
Це Роберт Мадяр, а Петер - Мадьорбан.
22.05.2026 22:09 Відповісти
До євростандартів українським харчами як до неба рачки. Лише в олії перевищення максимально допустимої кількості отрутохімікатів які застосовують агрохолдинги та фермери у 20-30 разів. Експортери кусають лікті бо не можуть продати куплені цистерни олії ні в ЄС ні в Туреччину. Те саме зі збіжжям - що українцям на хліб то ЄС не надто бере на корм худобі. Що казати про "масло", курятину та яйця
22.05.2026 22:10 Відповісти
Ти макогон по життю , а не за прізвищем (( Саме тому що наша олія "не така" - її не встигають виробляти і щоб швидше попала до Європи вигадали спеціальні пластикові пакети у морські контейнери щоб швидше перевозити споживачам. Як тільки у Європі неврожай - то за українським збіжжям черга ..... мабуть через якість .... . Щодо яєць , то взагалі заціпся - фури вантажать навіть уночі , такі "неякісні " яйця, що навіть США дісталися
22.05.2026 22:29 Відповісти
"Ось угорці виберуть Мадяра замість Орбана і заживьом!"
22.05.2026 22:10 Відповісти
💯 і так від виборів до виборів... У ЄС та світі. Своїх то немає і не намічається. Хоч чужі впливатимуть на Україну.
22.05.2026 22:13 Відповісти
Це на руку Україні. Експортувати сировину (ріпак, соняшник) - не годиться. Будемо експортувати олію - і не до Угорщини, а до багатших ринків - як от ОАЕ, Катар.
22.05.2026 22:12 Відповісти
База ❗️
22.05.2026 22:22 Відповісти
Або на біопальне переробляти і використовувати самим.
22.05.2026 22:33 Відповісти
Як тут баяни рвали в коментарях за Мадяра, ну так, він ще поки зуйлу руки не цілує, та добре вже гадить по своєму. По домашньому 🤬
22.05.2026 22:12 Відповісти
ідеально для економіки України і для народу України було би, якби всі країни заборонили імпорт нашої агропродукції в сировинному виді, тоді олігархи перестали би грабувати наші чорноземи і почало би розвиватися нормальне фермерство, в якому були б задіяні всі українці через різні галузі виробництва.
22.05.2026 22:13 Відповісти
Ще більша база ❗️
22.05.2026 22:23 Відповісти
Тільки до того часу по перше зуби на полицю покладеш, а наступнрм етапом буде заборона імпорту переробленої продукції.
22.05.2026 22:24 Відповісти
Оае самі собі в ногу вистрілять? 🤣🤣🤣
22.05.2026 22:28 Відповісти
У данному випадку ще не сезон прогнозувати врожай, навпаки нехай блокує, все рівно вже все через Польщу та Румунію їде.
22.05.2026 22:15 Відповісти
Налагодили відносини, кажете? Ню-ню. Гниди і є гниди. І ніколи вони людьми не будуть
22.05.2026 22:17 Відповісти
Якби в Україні була нормальна влада так зробили б в Україні райські умови для населення і смішні ціни на національні продукти і транслювали б це на весь світ. Нехай суки слюнями вдавились би і пісок жрали б з голоду. Єх, мрії, мрії...
22.05.2026 22:21 Відповісти
Треба голосувати за Українців
22.05.2026 22:24 Відповісти
Поверніть Вітю!
22.05.2026 22:22 Відповісти
Вся гілка забита фермерськими, переписуюця один з одним..
22.05.2026 22:23 Відповісти
А на тебе , емігрантко , ніхто і уваги не звертає ...... Ну ти не нервуйся , хоч граматику підтягни , а то "переписуюця" якось по-колгоспному звучить ((
22.05.2026 22:37 Відповісти
Це шо, зрада?
22.05.2026 22:33 Відповісти
"Пірамога" для окремо взятих мадярів , вони замість української курятини будуть зебр жерти із фазенди Орбана .
22.05.2026 22:38 Відповісти
особливо треба заборонити вирощене на Закарпатті!!!! щоб брати-угорці не забували що їхні інтереси потужно захищає Мадяр!
22.05.2026 22:38 Відповісти
Знову ці дикі вскукареки про зраду😂. Угорщина вільна країна хоче купуе хоче не купує, не хочете купувати угорську продукцію не купуйте хто вас змушує купувати? Ну покарайте тоді Угорщину, нічого у них не купуйте або нпзло мадяру відморозьте собі вуха, навищо кукарекати про зраду, тощо, зовсим здурили?
22.05.2026 22:41 Відповісти
 
 