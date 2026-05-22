Сибіга на заяву Мадяра про нацменшини на Закарпатті: Слово "вимоги" відкидаю, діалог триває

Україна та Угорщина продовжують переговорний процес щодо угорської національної меншини на Закарпатті. Київ налаштований на діалог, що ґрунтується на стандартах ЄС та Ради Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-брифінгу для медіа, відповідаючи на запитання LIGA.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реакція України

Напередодні новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що дотримання прав угорців на Закарпатті є обов'язковою умовою для згоди Будапешта на відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. Він також стверджував, що понад 100 тисяч угорців в Україні нібито позбавлені "базових прав людини".

Коментуючи такі заяви, Сибіга наголосив, що вважає термінологію "вимог" недоречною.

"Перше, я взагалі не люблю слово "поступки". Це дипломатичний процес обговорення питань, важливих для обох сторін. По-друге, я не хочу порівнювати, і слово "вимоги" теж відкидаю — це питання, що стоять на порядку денному", – заявив глава МЗС.

Україна має свої пропозиції

Сибіга зазначив, що українська сторона вже представила Будапешту своє бачення. Україна готова імплементувати найвищі стандарти захисту прав національних меншин, що відповідають критеріям ЄС та Ради Європи. Свою позицію Київ підкріплює звітністю, зокрема позитивними оцінками ОБСЄ.

"Ми виходимо з того, що це теж частина нашого суспільства, це теж наш інтерес — забезпечити максимальні права національних меншин. Ми відверто говоримо про всі наявні питання, які, на думку угорської сторони, є проблемними. Ми надаємо відповідні роз'яснення для того, щоб була чіткість і ясність у спільних оцінках", – пояснив український міністр.

  • Він додав, що до переговорного процесу залучені самі представники угорської меншини із Закарпаття. Це дозволяє обом сторонам почути думку лідерів громади напряму.

"Цей процес триває – і я впевнений, що він буде вибудовуватися на тих стандартах і критеріях, які притаманні ЄС. Це наш стратегічний орієнтир", – резюмував Сибіга.

Урсула на разрешает Зеленскому борзеть на своего любимчика.
22.05.2026 17:40 Відповісти
Ті 70 тисяч угорців які ще залишились сьогодні в Україні це діти, пенсіонери і жінки середнього та передпенсійного віку. Він хоче "автономію", точніше "міні Угорщину" в Україні для цих 70 тисяч за рахунок України. Тобто угорці "вища раса", а українці мають їх забезпечувати на рівні стандартів ЄС. Негайно відмінити "множинне громадянство зєлєнского" і всіх носіїв угорських паспортів, згідно Конституції України, позбавити українського громадянства і депортувати в материнську країну. Мадяр каже що Україна порушує "всі базові права людини" отих 70 тисяч угорців в Україні. Він нахабно бреше! Виправдовуватись не має сенсу. Хай забирає їх в Угорщину і гарантує їм забезпечення "всіх прав". І нехай починають виплачувати репарації за сотні тисяч вбитих українців в роки 2 Світової. Ми маємо поставити питання про членство Угорщини в ЄС - до виплати репарацій вони не мають права бути членом ЄС! Зло, тобто спільник Гітлера в Другій Світовій досі не покараний!
22.05.2026 17:53 Відповісти
Тількі не створіть Угорську народну республіку. У угорців школи були з часів Совка, більш того, там місцеві могли все життя прожити не знаючі інших мов.
22.05.2026 18:01 Відповісти
Для початку, нехай ця меншина, позахищає Україну на фронті
22.05.2026 18:05 Відповісти
Трамп, так той мріє всі країни зробити штатом США, а ЄС носом крутить. Якщо ЄС нас не хоче, нам потрібно розпочати переговори про об"єднання з США і станемо 51 штатом США 👍
Або з Об"єднаним Королівством Великої Британії і вибрати для України кращі умови, тоді і ЄС схаменеться, тоді вже ми зможемо ставити умови
22.05.2026 18:09 Відповісти
Скоро за Орбаном ностальгувати будете, дипломати кварталньні.
22.05.2026 18:43 Відповісти
У цих венгрів в усіх з головою проблеми що в Орбана, що в Мадяра!
22.05.2026 18:50 Відповісти
 
 