Сибіга на заяву Мадяра про нацменшини на Закарпатті: Слово "вимоги" відкидаю, діалог триває

Україна та Угорщина продовжують переговорний процес щодо угорської національної меншини на Закарпатті. Київ налаштований на діалог, що ґрунтується на стандартах ЄС та Ради Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-брифінгу для медіа, відповідаючи на запитання LIGA.net, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реакція України

Напередодні новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що дотримання прав угорців на Закарпатті є обов'язковою умовою для згоди Будапешта на відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. Він також стверджував, що понад 100 тисяч угорців в Україні нібито позбавлені "базових прав людини".

Коментуючи такі заяви, Сибіга наголосив, що вважає термінологію "вимог" недоречною.

"Перше, я взагалі не люблю слово "поступки". Це дипломатичний процес обговорення питань, важливих для обох сторін. По-друге, я не хочу порівнювати, і слово "вимоги" теж відкидаю — це питання, що стоять на порядку денному", – заявив глава МЗС.

Україна має свої пропозиції

Сибіга зазначив, що українська сторона вже представила Будапешту своє бачення. Україна готова імплементувати найвищі стандарти захисту прав національних меншин, що відповідають критеріям ЄС та Ради Європи. Свою позицію Київ підкріплює звітністю, зокрема позитивними оцінками ОБСЄ.

"Ми виходимо з того, що це теж частина нашого суспільства, це теж наш інтерес — забезпечити максимальні права національних меншин. Ми відверто говоримо про всі наявні питання, які, на думку угорської сторони, є проблемними. Ми надаємо відповідні роз'яснення для того, щоб була чіткість і ясність у спільних оцінках", – пояснив український міністр.

Він додав, що до переговорного процесу залучені самі представники угорської меншини із Закарпаття. Це дозволяє обом сторонам почути думку лідерів громади напряму.

"Цей процес триває – і я впевнений, що він буде вибудовуватися на тих стандартах і критеріях, які притаманні ЄС. Це наш стратегічний орієнтир", – резюмував Сибіга.

