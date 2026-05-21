На Закарпатті 100 тисяч угорців не мають основних прав людини, - прем’єр Угорщини Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у Закарпатській області сто тисяч угорців не мають базових прав людини, та натякнув на необхідність надання їм "адміністративної автономії".

Про це він сказав в інтерв’ю польському виданню, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява нового уряду Угорщини

Мадяр наголосив, що кожна країна, включаючи Україну, має право й обов'язок відстоювати свою територіальну цілісність і незалежність. Однак він висловив "обурення" тим, що в Центральній Європі у 2026 році нацменшини буцімто стикаються з утисками.

"Однак наша ситуація особлива. В Україні проживає угорська меншина, яка не має основних прав. І це в Центральній Європі у 2026 році! Ми говоримо про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію. У нас понад 100 тисяч угорців, які живуть на Закарпатті без основних прав людини. Життя наших співвітчизників у країні, яка вже п'ять років перебуває у стані війни, дуже складне", - каже голова угорського уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Угорщини Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

Ультиматум з 11 пунктів

Вимоги Будапешта: Мадяр підтвердив, що його уряд уже направив Києву перелік з 11 конкретних вимог щодо угорської громади Закарпаття. Наразі сторони розпочали технічні консультації.

Ціна питання: Угорщина прямо пов'язує долю євроінтеграції України зі своїми забаганками. У разі виконання всіх умов Мадяр обіцяє зняти вето на відкриття першого кластера передвступних переговорів України з ЄС.

Нагадаємо, раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має отримати дієві гарантії безпеки, а не такі, як Будапештський меморандум, - Мадяр