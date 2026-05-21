На Закарпатті 100 тисяч угорців не мають основних прав людини, - прем’єр Угорщини Мадяр
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у Закарпатській області сто тисяч угорців не мають базових прав людини, та натякнув на необхідність надання їм "адміністративної автономії".
Про це він сказав в інтерв’ю польському виданню, інформує Цензор.НЕТ.
Заява нового уряду Угорщини
Мадяр наголосив, що кожна країна, включаючи Україну, має право й обов'язок відстоювати свою територіальну цілісність і незалежність. Однак він висловив "обурення" тим, що в Центральній Європі у 2026 році нацменшини буцімто стикаються з утисками.
"Однак наша ситуація особлива. В Україні проживає угорська меншина, яка не має основних прав. І це в Центральній Європі у 2026 році! Ми говоримо про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію. У нас понад 100 тисяч угорців, які живуть на Закарпатті без основних прав людини. Життя наших співвітчизників у країні, яка вже п'ять років перебуває у стані війни, дуже складне", - каже голова угорського уряду.
Ультиматум з 11 пунктів
Вимоги Будапешта: Мадяр підтвердив, що його уряд уже направив Києву перелік з 11 конкретних вимог щодо угорської громади Закарпаття. Наразі сторони розпочали технічні консультації.
Ціна питання: Угорщина прямо пов'язує долю євроінтеграції України зі своїми забаганками. У разі виконання всіх умов Мадяр обіцяє зняти вето на відкриття першого кластера передвступних переговорів України з ЄС.
Нагадаємо, раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
НЕ більше
територіалній автономії - НІ !
не забуваймо, що в Україні є ще області компактного проживання румунського, болгарського та гагаузського населення......
якщо кожному автономію, то Україна перестане бути унітарною державою.
З цією метою до середини XVIII ст. в краї було заборонено Православну Церкву, поетапно вводились обмеження на використання української мови і закриття українськомовних шкіл, політичного переслідування зазнали всі національно свідомі українці.
До початку ХХ ст. на Закарпатті було закрито всі школи з українською мовою навчання.Особливу жорстокість угорська влада Королівства Угорщини проявила стосовно українців Карпатської України (Закарпаття), в період поетапної новітньої мадярської окупації краю з осені 1938 по осінь https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 рр.
За цей період політичних репресій, убивств, катувань до смерті, направлень до концтаборів смерті (з них близько 100 000 євреїв) та ув'язнення зазнали близько 250 000 українців та представників інших національностей.
Це жах(
Вскрылась консерва …
Автономию им подавай …
Потом татарам дай , потом евреям и от Украины ничего не останется….
Нахріна громадянам України окремі автономії?
Може вже час раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні і накінець всім вимагальщикам надіслати Конституцію України і на кожне зухвале вимагання вручати ноти протести і не миритися з будь яким посяганням на теріторії України і її уклад?
От нах...я було приймати право на декілька громадянств? Для задоволення вимог піторів?
Яке скотство неймовірнне і злочинне в своїй суті!😡😡😡😡😡😡😡
Не вийшло нахрапом тепер требують у України автономією для 5 відсотків мудярського населення Закарпаття. В Криму свого часу росіян було хоча б 57 відсотків.
В тому, що теріторії, які приєднав Сталін запустився такий процес - немає нічого не звичайного.
У кого все гаразд з економiкою та правом - нiякого "союзу" не потрiбно, iх навпаки туди тягнуть. А хто не може дати ладу у власнiй хатинi - тим конче потрiбен дядя, який наведе порядок, i пофiг який - барiн, цар, генсек, Евросоюз.
Чемодан ---> вокзал ---> мадярщина
( ось наприклад в нас збирають десь по 0.5% щорічно від ринкової ціни кожної хати)
потрібно запровадити візовий режим, погостювали і почухали додому - і є права! 👍
**** бєшєна ця мадяра, не краща орбана.
Відкрию таємницю Мадьяру: в Україні мешкає більше 22 млн українців, які позбавлені прав людини: права вільного пересування, права вільно розпоряджатися своїм майном включаючи гроші, права на банківську таємницю, права на самозахист, права на рівні права з іншими: Зеленському і його шобла звільнені від кримінальної відповідальності за скоєні ними злочини, а громадяни не звільнені. І ще багато чого.
Основні (базові) права людини, згідно з Загальною декларацією прав людини ООН, - це:
💥Право на життя.
💥Свобода від рабства та тортур.
💥Право на свободу та особисту недоторканність.
💥Рівність перед законом і презумпція невинуватості.
💥Свобода думки, совісті та релігії.
А тепер, як кажуть питання в студію: нехай цей великий гуманіст назве хоча б ОДНЕ базове право, якого позбавлені етнічні угорці на Закарпатті. !!! Хоча б одне !!! Їх що, катують за таємне читання Петефі вночі під ковдрою? Може, їх продають у рабство на місцевих ринках? Забороняють дихати карпатським повітрям чи відбирають приватну власність? Вони не мають права голосувати на виборах, як інші громадяни України? Ні! Жодного прикладу немає і не буде! Угорська меншина має свої школи, культурні товариства, політичних представників, право вільно сповідувати свою релігію і вести бізнес. Але для нашого спікера це дрібниці. У чому тоді прикол? А ось тут і починається найсмішніший акт цього шапіто. Бо прикол у тому, що під соусом «базових прав» нам просто намагаються впарити і протягнути свою стару мрію - адміністративну автономію. Тобто: «дайте нам шматок території, де ми будемо самі собі царювати, бо інакше ми образимось». А з якого такого це дива створення власного міні-феоду на чужій тириторіі стало ,,базовим правом людини''? Цей Мадяр - це ще той циган з міського базару !Спритність рук і жодного шахрайства: спочатку ти кричиш про ,,порушення прав людини'', щоб видавити сльозу в європейського обивателя, а потім непомітно підсовуєш вимогу перекроїти адміністративний устрій сусідньої країни, яка, між іншим, веде кровопролитну війну за своє виживання. Оце так ,,допомога сусідству'', оце так благородство! .....Але знаєте що? Я вважаю, що настав вже час для дзеркальної дипломатії з цими привокзальними наперсточниками....Якщо ми вже граємо в цю захоплюючу гру під назвою ,,Європа, Демократія і Автономія'', то давайте вже грати за правилами нашого угорського ,,друга''. Демократія ж - це вулиця має бути з двостороннім рухом, чи не так? І так. В Угорщині сьогодні проживає близько 70 тисяч етнічних українців. Чудові, працьовиті люди, які сплачують податки і збагачують угорське суспільство. І якщо 100 тисяч угорців на Закарпатті, на думку Будапешта, просто жити не можуть без власної адміністративної автономії, то чому 70 тисяч українців в Угорщині повинні страждати без неї?! Тоді ми теж, Офіційно вимагаємо дзеркальних дій:
💥Створення Української Адміністративної Автономії на території Угорщини ( десь поближче до центру - бажано біля Будапешту , щоб зручніше було реалізовувати права).
💥Широкі повноваження для місцевого самоврядування з правом ігнорувати закони Будапешта, якщо вони ,,не враховують культурних особливостей''.
💥Окреме фінансування з угорського бюджету на підтримку української автономної інфраструктури.
Чому ні? Це ж Європа! Це ж демократія, про яку він так пафосно віщає! Бо існує золоте правило цивілізованого світу, пане захиснику: що вимагаєш від інших - те давай і виконуй сам, окажи на власному прикладі.. А поки що ці гучні заяви виглядають не як захист прав меншин, а як дешеве лицемірство і дешева маніпуляція політикана на порожньому місці. 🤡 який плутає права людини з власними імперськими фантомними болями...... Тож хай він йде лісом,
кудись подалі зі своіми пафосними, брехливими і безпідставними заявами....
Може змушують вивчати українську? Щоб жителі угорської громади, як і всі громадяни України могли вступати і навчатися у вишах. Отримувати гідну роботу та посади, по ВСІЙ території УНІТАРНОЇ України, а не лише в західних областях?
Невже все ще неНаЧасі призначати на посади дипломатів, професійних дипломатів, здатних вирішити питання?