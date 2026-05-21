На Закарпатті 100 тисяч угорців не мають основних прав людини, - прем’єр Угорщини Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що у Закарпатській області сто тисяч угорців не мають базових прав людини, та натякнув на необхідність надання їм "адміністративної автономії".

Про це він сказав в інтерв’ю польському виданню, інформує Цензор.НЕТ.

Заява нового уряду Угорщини

Мадяр наголосив, що кожна країна, включаючи Україну, має право й обов'язок відстоювати свою територіальну цілісність і незалежність. Однак він висловив "обурення" тим, що в Центральній Європі у 2026 році нацменшини буцімто стикаються з утисками.

"Однак наша ситуація особлива. В Україні проживає угорська меншина, яка не має основних прав. І це в Центральній Європі у 2026 році! Ми говоримо про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію. У нас понад 100 тисяч угорців, які живуть на Закарпатті без основних прав людини. Життя наших співвітчизників у країні, яка вже п'ять років перебуває у стані війни, дуже складне", - каже голова угорського уряду.

Ультиматум з 11 пунктів

  • Вимоги Будапешта: Мадяр підтвердив, що його уряд уже направив Києву перелік з 11 конкретних вимог щодо угорської громади Закарпаття. Наразі сторони розпочали технічні консультації.

  • Ціна питання: Угорщина прямо пов'язує долю євроінтеграції України зі своїми забаганками. У разі виконання всіх умов Мадяр обіцяє зняти вето на відкриття першого кластера передвступних переговорів України з ЄС.

Нагадаємо, раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. 

Топ коментарі
то це лайно мадярське погірше орбана буде! спочатку автономію їм а потім референдум про відділення! йди нах-й щуряка!
Це не те саме, що вимагає *****?
21.05.2026 22:13
Як ми дійшли до того стану, що в нас вимагають всі кому не лінь?!
Це жах(
показати весь коментар
21.05.2026 22:14
Всіх угорців в Україні "нада срочьна асвабадіть"!!!
у нас вже є ху@ло який російськомовне населення захищає,ще мадярів не вистачає.нах додому
Вони вдома. До 1944 року ті землі 1000 років були угорськими (за винятком 1919-1939 у складі Чехословаччини). Вони невинуваті, що Джугашвілі вирішив приєднати до СРСР.
права угорцям як нац. меншині відповідно до ЄС.
НЕ більше

територіалній автономії - НІ !

не забуваймо, що в Україні є ще області компактного проживання румунського, болгарського та гагаузського населення......

якщо кожному автономію, то Україна перестане бути унітарною державою.
Права національних меншин в ЄС регулюються стандартами Ради Європи та законодавством кожної країни-члена окремо. Питання територіальної автономії не є обов'язковим стандартом - міжнародне право гарантує меншинам культурну автономію, захист мови та ідентичності, але не автоматичне право на відокремлення чи зміну кордонів.

Під час окупаційного панування Королівства Угорщини на Закарпатті, угорська політика була надзвичайно жорстокою щодо корінного українського населення та була спрямована на насильницьку асиміляцію українців.
З цією метою до середини XVIII ст. в краї було заборонено Православну Церкву, поетапно вводились обмеження на використання української мови і закриття українськомовних шкіл, політичного переслідування зазнали всі національно свідомі українці.
До початку ХХ ст. на Закарпатті було закрито всі школи з українською мовою навчання.Особливу жорстокість угорська влада Королівства Угорщини проявила стосовно українців Карпатської України (Закарпаття), в період поетапної новітньої мадярської окупації краю з осені 1938 по осінь https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 рр.
За цей період політичних репресій, убивств, катувань до смерті, направлень до концтаборів смерті (з них близько 100 000 євреїв) та ув'язнення зазнали близько 250 000 українців та представників інших національностей.

та какое в ср*ку изменение границ? Пол Киева и пол армии говорит по-русски, хорошо ли это, или плохо, но все готовы цапью головы открутить
Орбан 2.0?
Мабуть 3.0. Орбан не вимагав автономії.
Ні, Зеленьський 1.0 Якби Головколун не піарився 5а " прискореному вступу у ЄС, реальні перевовини, що до якого почнуця не менш чим через рік - другий піся закінчення гарячої фази війни, не довелося б взагалі слухати чи Фіціо,чи Мадяра.Можна було би посто їх поситати 8а синій ліс.
Вообще то у нас по Конституции все граждане Украины имеют все записанные в Конституции права. Другое дело что с Конституцией есть нюансы, как сказал Найвеличніший.
На даний момент права в Україні тільки у жінок ну і у горстки приближених до ішака.
Може й про обов'язки нарешті згадаєш?
Як ми дійшли до того стану, що в нас вимагають всі кому не лінь?!
Це жах(
Це жах(
це нормально, що вимагають, бо перед 2022 роком втіхаря з путлєром ділили, а тепер ниють, бо не вдалося на дурику земельки нашої зкомуніздити.
Якщо вимагають, значить хтось з ними на ці теми говорить, наприклад сибіга. А мав би ноту вручити.
в самодержавній структурі ніякі сибіги не мають значення, бо це чисто інструмент самодержавного управління, якщо самодержцю вигідно буде чиїсь забаганки задовольнити, то зробить це і без нас, і без сибіг.
цей Мадьяр хитрозробленний ...але в Україні всі мають однакові права , а автономію угорців в Україні ,хай роблять ,після входу до ЄС україни ...
Хрін йому на рило!
саме смішне полягає в тому, що на сьогодні, в Україні, тільки дууууууже маааааааалюююююсінка, автономна група має, навіть не однакові, а всі права!! решта має тільки обов'язки, незалежно від решти етнічних груп, до яких вони належать )) *толєрантно, так ))
згодна на всі 100% ...але хто лікар цим 73% ?... ...
Нігуя собі погнав! - мабуть його Орбан покусав
Гірше. Покусав *****
****** це людина - бачить шо Україна б"ється не на життя а на смерть і такі пред"яви
В Румунії 1.2 млн угорців і ніяких пред"яв - в Словаччині 400 тис а до нас ці орбани доїбались як п"яний до радіо
Пусть забирает всех своих угорцев и нах… с Украины !
Вскрылась консерва …
Автономию им подавай …
Потом татарам дай , потом евреям и от Украины ничего не останется….
А сала він на комір не хоче?
За шкуру..розтопленого
Це ніколи не скінчиться, без приєднання залишку Угорщини до Закарпаття із подальшим наданням прав адміністративної автономії в складі України.
може триндіти що завгодно, головне, щоб путлєру, як орбан, дупу не вилизував, бо смердить потім на всю Європу!
Так , нажаль, навіть такі закиди, вже на руку *****, про утиски народів під правлінням " фашистського Києва"🤬
ну і супер, про "фашистський Київ" - це гра виключно на нас, бо який притомний єврей повірить в цю лабуду, а фінансування України безпосередньо залежить від американських і європейських євреїв.
супєр!!! )))) хто там з штатних медіапропа_гандонів восхіщалісь (не робертом?) )) як казали колись в школі - підніміть руки!! бекапи - не горять! (С) )))
НЕМА тут 100 000 угорців - це по перше
Яких це основних прав? бути підарасами яких ненавидять всі сусіди - як решта мудярви?🤦
В Україні війна, а вони права качають, нехай йдуть на фронт, не зрозуміло з якої нагоди українці повинні їх захищати ціною власного життя?
В угорців є власна країна-Угорщина.
Перепрошує, а є в нас американці в країні які тут прав не мають? Трамп, введи війська.
Я писал, шо есть чуйка - Украина ещё с ним намудохается.
Хтось пояснить, що це заугорці живуть в Україні? Вони не мають громадянства України?
Може вже час раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні і накінець всім вимагальщикам надіслати Конституцію України і на кожне зухвале вимагання вручати ноти протести і не миритися з будь яким посяганням на теріторії України і її уклад?
От нах...я було приймати право на декілька громадянств? Для задоволення вимог піторів?
Яке скотство неймовірнне і злочинне в своїй суті!😡😡😡😡😡😡😡
Мудярщина нелегально в Закарпатті роздає паспорти всим бажаючим як росія в Криму свого часу. І тому армія Мудярщини ранком 24.02.2022 стояла на кордоні України і чекали коли Київ впаде щоб окупувати Закарпаття.

Не вийшло нахрапом тепер требують у України автономією для 5 відсотків мудярського населення Закарпаття. В Криму свого часу росіян було хоча б 57 відсотків.
Все логічно. Коли ділять на правильних і неправильних українців, не правильні перестають вважати себе українцями взагалі, і держава фрагменується.
В тому, що теріторії, які приєднав Сталін запустився такий процес - немає нічого не звичайного.
Тоді мудярам треба пригадати що вони робили в Закарпатті та на решті території України під час Другої світової війни. Мудярів навіть в полон не брали бо вони були гірше німців в сто крат.
сралєн приєднав, в тебе балалайка зі сраки випала, довбойоб
А хто приєднав, твій батя? В тебе гівно з рота випало.
Завтра, зараз ( пишу зі смаком) :" а я казав, що то кіт в мішку 🐱😿". Смішно, доречі мало. Один з тих випадків коли хотів би помилятися.
То може він їх до себе забере (хоча б тих хто захоче) і забезпечить їм "право на мову, на культуру, на адміністративну автономію Джерело: https://censor.net/ua/n4004471" Може тоді і "Життя наших співвітчизників у країні, яка вже п'ять років перебуває у стані війни, дуже складне Джерело: https://censor.net/ua/n4004471" Не буде таким складним.
Від переміни складових результат мадярської політики не міняється!
в ЕС все одно ніхто нас не прийме. я жив в Берегово, у угорців там є все.
Ну власне для цього Евросоюз i iснуе - щоб "лагiдно" примушувати незгодних, прикриваючись так званим членством в цивiлiзацii (яка майже вся засвiтилася на островi Епштейна).

У кого все гаразд з економiкою та правом - нiякого "союзу" не потрiбно, iх навпаки туди тягнуть. А хто не може дати ладу у власнiй хатинi - тим конче потрiбен дядя, який наведе порядок, i пофiг який - барiн, цар, генсек, Евросоюз.
Ім "бідним" тут так "погано", що палками не виженеш...
Чемодан ---> вокзал ---> мадярщина
Пораздавали ублюдки владні подвійне громадянство, кому ізраільське, кому угорське ось і маємо.
Це тільки квіточки...
Вони там всі кончені, виявляється.
Тоді вже краще ромську автономію Закарпаття. Бо в Закарпатті ромів реально 500 000 а етнічних мудярів максимально 30 000. І ще дещо українців які нелегально отримали мудярські паспорти до українського.
без того щоб оправдувати Мадяра. Ви добродію брешете. Брешете цифрами. Наведені вами цифро НЕ відповідають дійсності. Я живу на Закарпатті. Вже давно, через пару місяців вже 70 років. На 75 відсотків угроць. Але само велика біда .що ви безапляційно наводите цифри. І якщо хочаб 1 (ода) душа в це повірить - вже погано. не займайтесь демагогіею і брехнею
Я сам наполовину Закарпатець. У мене більшість родичів з Закарпаття. І без тебе троляка знаю що і як в Закарпатті.
ви такий закарпатець. як чорт церкувник. Видеструктивний елемент. На германщины ? То сидыть там тихенько, їште баварськы ковбаски . пийте і не розповыдайте нынесытниць, половинчатий ви наш! За родичів не розписуйтесь.
Какцапе ти зі свого Мухосранського ліпше знаєш що і як в мене та в Закарпатті і в Україні. Ви всі боти такі одинакові. Сиди тихо бо підеш в бан.
Вы платите щось на місцеві школи, чи вважаєте що хтось інший має це робити?
( ось наприклад в нас збирають десь по 0.5% щорічно від ринкової ціни кожної хати)
Не треба шукати щось нове-- Румунія вирішила все як хотіла.
а саме яких базових прав людини вони не мають? А..., ну да, їм не викладають квантову механіку і матаналіз угорською.
Чумадан-вокзал-Угорщина
Мда... Зміняли шило на мило, виходить?
Ну и. Что ему не нравится. У нас равноправие. У украинцев тут тоже нет основных прав человека. Что ж теперь поделать. Могут в Венгрию уехать, если повезёт.
За перше всім мадярам на Закарпатті ніхто не забороняє говорити мадярською мовою , За 2 в деяких містах та селах молодь дуже погано говорять українською або деякі зовсім не знають мови. За 3 ніхто їх тут не тримає нехай їдуть до мадярів до чортової матері, якщо їм погано в Закарпатті. На скільки я знаю їх все влаштовує, вони не жаліються на те , новоспечений прем'єр що говорить. Те саме говорив ***** коли напав на Україну що хтось забороняє їм на Донбасі.
Чого з ними панькаються, вони створюють загрозу територіальної цілосності України
потрібно запровадити візовий режим, погостювали і почухали додому - і є права! 👍
Вони вдома. До 1944 року ті землі 1000 років були угорськими (за винятком 1919-1939 у складі Чехословаччини).
Ну а в целом как и предполагалось, человек окучивает орбановский электорат. А он там очень многочисленный. Просто Орбан многим надоел, уж сильно у него антирейтинга поднакопилось. А в остальном большинство политику Орбана поддерживает. Мадяр не идиот идти против большинства. Так что предлагаю ждать очередных чужих выборов. Кто там у нас на очереди?
Так заберіть їх до себе, надайте окрему територію для поселення і надайте автономію. Хай у вас створюють свою окрему мадяродержаву
**** бєшєна ця мадяра, не краща орбана.
Прутня
Мадяр відчуває слабкість Зеленої наркоманди і безбожно нагліє. Я вже починаю відчувати утиски від нього.
На Закарпатье 100 тысяч венгров лишены основных прав человека, - премьер Венгрии Мадяр Источник: https://censor.net/ru/n4004471
Відкрию таємницю Мадьяру: в Україні мешкає більше 22 млн українців, які позбавлені прав людини: права вільного пересування, права вільно розпоряджатися своїм майном включаючи гроші, права на банківську таємницю, права на самозахист, права на рівні права з іншими: Зеленському і його шобла звільнені від кримінальної відповідальності за скоєні ними злочини, а громадяни не звільнені. І ще багато чого.
Бачу, цього півника нахєр ще не посилали...
Пля, піська жіноча, йди на піську чоловічу. Там деякі особини навіть і не то що не знають української мови, а навіть і не намагаються її вивчити. Колись те саме було на Донбасі, які аж дуже боялися української мови та злих бендерівців, в 2004 році перекривали рух української бронетехніки. Чим все закінчилось???? По ходу у мадяр теж проснувся імперіалізм. Заберіть на чоловічий орган тих своїх до себе, і бавтесь з ними.
В Україні лишилось 79-80 тисяч угорців з 151 тисячі (перепис 2001). Створювати "угорщину" на українській землі не варто. Це злочин. До речі, Угорщина досі не покарана за військові злочини скоєні в Україні протягом Другої Світової війни. Такі злочини не мають сроку давності. Україна має підготувати позов стосовно репарацій за масові вбивства, катування та грабунок вчинений мадярами на службі німецьких нацистів. Навіть німці вважали угорців гіршими за звірей за нелюдську жорстокість. І ми що? маємо перед цими нациками ламбаду танцювати? От що значить непокаране зло - апетити тільки зростають.
На зараз в Закарпатті залишилося мудярів етнічних максимально 30 000. Після 2022 майже всі виїхати до Мудярів. В мудярських селах переважно пенсіонери.
Завдяки паспорту ЄС виїхали, але чомусь переважна більшість втекла від мобілізації не до Угорщини, а далі в європейські країни та США.
Вже Крим був автономним
Їх там тисяч 40. В громаді, яку штучно створили Зельоні. Повідкромсали з трьох районів, і створили штучне окреме утворення. Багато, хто говорить крім української ще й мадярською, розсіяні по всьому Закарпатті. І тепер Зельоні зроблять Закарпаття Мадярською Автономією???
Що таке, бідосі не мають де чардаш станцювати?
Чому лише на Закарпатті? Їх взагалі в Україні нема.
Та йому немає на чому більше піаритись - покусане орбаном.
З Будапешту знову ллеться цей ,,театральний плач Ярославни'про те, що виявляється у самісенькому центрі континенту у 2026 році розгортається справжня гуманітарна катастрофа, про яку світ навіть і не здогадувався, поки нам не відкрив на це очі черговий ряжений ,,борцун'' .....Виявляється, на Закарпатті 100 тисяч угорців виживають «без основних прав людини».!! Ай -ай ! Яка шекспірівська драма! Який надрив! Але перш ніж ми почнемо скидатися на гуманітарну допомогу у вигляді гуляшу та словників для цих ,,безправних страждальців'', давайте розберемо цю дешеву геополітичну клоунаду на запчастини і пояснимо цьому захиснику пригнічених кілька базових речей. Бо схоже, наш герой переплутав Закарпаття з концтабором, а міжнародне право - з власним меню в ресторані, де можна замовляти що завгодно. Тому доведеться провести короткий курс правознавства для початківців. Так що ж таке основні права людини?
Основні (базові) права людини, згідно з Загальною декларацією прав людини ООН, - це:
💥Право на життя.
💥Свобода від рабства та тортур.
💥Право на свободу та особисту недоторканність.
💥Рівність перед законом і презумпція невинуватості.
💥Свобода думки, совісті та релігії.
А тепер, як кажуть питання в студію: нехай цей великий гуманіст назве хоча б ОДНЕ базове право, якого позбавлені етнічні угорці на Закарпатті. !!! Хоча б одне !!! Їх що, катують за таємне читання Петефі вночі під ковдрою? Може, їх продають у рабство на місцевих ринках? Забороняють дихати карпатським повітрям чи відбирають приватну власність? Вони не мають права голосувати на виборах, як інші громадяни України? Ні! Жодного прикладу немає і не буде! Угорська меншина має свої школи, культурні товариства, політичних представників, право вільно сповідувати свою релігію і вести бізнес. Але для нашого спікера це дрібниці. У чому тоді прикол? А ось тут і починається найсмішніший акт цього шапіто. Бо прикол у тому, що під соусом «базових прав» нам просто намагаються впарити і протягнути свою стару мрію - адміністративну автономію. Тобто: «дайте нам шматок території, де ми будемо самі собі царювати, бо інакше ми образимось». А з якого такого це дива створення власного міні-феоду на чужій тириторіі стало ,,базовим правом людини''? Цей Мадяр - це ще той циган з міського базару !Спритність рук і жодного шахрайства: спочатку ти кричиш про ,,порушення прав людини'', щоб видавити сльозу в європейського обивателя, а потім непомітно підсовуєш вимогу перекроїти адміністративний устрій сусідньої країни, яка, між іншим, веде кровопролитну війну за своє виживання. Оце так ,,допомога сусідству'', оце так благородство! .....Але знаєте що? Я вважаю, що настав вже час для дзеркальної дипломатії з цими привокзальними наперсточниками....Якщо ми вже граємо в цю захоплюючу гру під назвою ,,Європа, Демократія і Автономія'', то давайте вже грати за правилами нашого угорського ,,друга''. Демократія ж - це вулиця має бути з двостороннім рухом, чи не так? І так. В Угорщині сьогодні проживає близько 70 тисяч етнічних українців. Чудові, працьовиті люди, які сплачують податки і збагачують угорське суспільство. І якщо 100 тисяч угорців на Закарпатті, на думку Будапешта, просто жити не можуть без власної адміністративної автономії, то чому 70 тисяч українців в Угорщині повинні страждати без неї?! Тоді ми теж, Офіційно вимагаємо дзеркальних дій:
💥Створення Української Адміністративної Автономії на території Угорщини ( десь поближче до центру - бажано біля Будапешту , щоб зручніше було реалізовувати права).
💥Широкі повноваження для місцевого самоврядування з правом ігнорувати закони Будапешта, якщо вони ,,не враховують культурних особливостей''.
💥Окреме фінансування з угорського бюджету на підтримку української автономної інфраструктури.
Чому ні? Це ж Європа! Це ж демократія, про яку він так пафосно віщає! Бо існує золоте правило цивілізованого світу, пане захиснику: що вимагаєш від інших - те давай і виконуй сам, окажи на власному прикладі.. А поки що ці гучні заяви виглядають не як захист прав меншин, а як дешеве лицемірство і дешева маніпуляція політикана на порожньому місці. 🤡 який плутає права людини з власними імперськими фантомними болями...... Тож хай він йде лісом,
кудись подалі зі своіми пафосними, брехливими і безпідставними заявами....
Мадяр просто ще одно ху* ло ,збиратель Австроугорських земель ...
Варто Мадяру українському , дещо пояснити мадяру угорському.....
Бо щось забембали своїми вимогами
Невже забороняють угорцям говорити та вивчати угорську?
Може змушують вивчати українську? Щоб жителі угорської громади, як і всі громадяни України могли вступати і навчатися у вишах. Отримувати гідну роботу та посади, по ВСІЙ території УНІТАРНОЇ України, а не лише в західних областях?
Невже все ще неНаЧасі призначати на посади дипломатів, професійних дипломатів, здатних вирішити питання?
от чортяка, а про обов'язки навіть не згадав, гм а якщо право перевозити контробанду в них забрати що буде
