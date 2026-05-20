Прем’єр Угорщини Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

Надання угорській меншині на Закарпатті прав, аналогічних до прав нацменшин у країнах Євросоюзу, є обов'язковою умовою для отримання згоди Будапешта на запуск першого кластера у передвступних переговорах між Києвом та ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту до Польщі на спільній пресконференції з польським колегою Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мадяр пояснив умову Угорщини

Глава угорського уряду зазначив, що вже порушив це питання перед Туском, а також натякнув, що прихід до влади його партії "Тиса" є шансом для "нового етапу" у відносинах з Києвом.

За словами Мадяра, Будапешт уже надіслав відповідні сигнали українській стороні, і наразі розпочалися технічні консультації щодо мовних, культурних та інших прав закарпатських угорців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск заявив про співпрацю з Мадяром щодо України: Ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію

"Сильний сигнал" від України

Він висловив сподівання, що ця серія переговорів пройде швидко та успішно.

"Для нас це condicio sine qua non (необхідна умова – ред.) для того, щоб ми дали згоду на відкриття першого кластера в процесі вступу України до ЄС, оскільки він стосується саме верховенства права та демократії", - заявив Мадяр.

Він додав, що вирішення цього питання нібито "буде сильним сигналом" з боку Києва про готовність виконувати європейські стандарти щодо власних громадян до офіційного відкриття переговорного розділу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної напруги між Україною та ЄС у питанні членства немає, - Жовква