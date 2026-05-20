Прем’єр Угорщини Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС
Надання угорській меншині на Закарпатті прав, аналогічних до прав нацменшин у країнах Євросоюзу, є обов'язковою умовою для отримання згоди Будапешта на запуск першого кластера у передвступних переговорах між Києвом та ЄС.
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту до Польщі на спільній пресконференції з польським колегою Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Мадяр пояснив умову Угорщини
Глава угорського уряду зазначив, що вже порушив це питання перед Туском, а також натякнув, що прихід до влади його партії "Тиса" є шансом для "нового етапу" у відносинах з Києвом.
- За словами Мадяра, Будапешт уже надіслав відповідні сигнали українській стороні, і наразі розпочалися технічні консультації щодо мовних, культурних та інших прав закарпатських угорців.
"Сильний сигнал" від України
Він висловив сподівання, що ця серія переговорів пройде швидко та успішно.
"Для нас це condicio sine qua non (необхідна умова – ред.) для того, щоб ми дали згоду на відкриття першого кластера в процесі вступу України до ЄС, оскільки він стосується саме верховенства права та демократії", - заявив Мадяр.
Він додав, що вирішення цього питання нібито "буде сильним сигналом" з боку Києва про готовність виконувати європейські стандарти щодо власних громадян до офіційного відкриття переговорного розділу.
В інших нормальних країнах, не таких як Україна їм взагалі світила б в'язниця на довгі роки або військово-польові суди.
А шо там, в Угоршині, з правами українців? Все згідно вимого ЄС?
Якщо Головклоун перестане на цьому піаритися, то всіх Орбанів, Мадярів, Фіціо можна посилати за синій ліс.
Ніхто у практичній площині розглядати вступ України під час гарячої війни не буде. Просто заради піару Зеленьського змушена буде всім сусідам вгождати і закладати чергову міну під безпеку країни
Я думаю так справедливо