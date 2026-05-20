Прем’єр Угорщини Мадяр висунув Україні умову для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

мадяр,петер

Надання угорській меншині на Закарпатті прав, аналогічних до прав нацменшин у країнах Євросоюзу, є обов'язковою умовою для отримання згоди Будапешта на запуск першого кластера у передвступних переговорах між Києвом та ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту до Польщі на спільній пресконференції з польським колегою Дональдом Туском, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Мадяр пояснив умову Угорщини

Глава угорського уряду зазначив, що вже порушив це питання перед Туском, а також натякнув, що прихід до влади його партії "Тиса" є шансом для "нового етапу" у відносинах з Києвом.

  • За словами Мадяра, Будапешт уже надіслав відповідні сигнали українській стороні, і наразі розпочалися технічні консультації щодо мовних, культурних та інших прав закарпатських угорців.

"Сильний сигнал" від України

Він висловив сподівання, що ця серія переговорів пройде швидко та успішно.

"Для нас це condicio sine qua non (необхідна умова – ред.) для того, щоб ми дали згоду на відкриття першого кластера в процесі вступу України до ЄС, оскільки він стосується саме верховенства права та демократії", - заявив Мадяр.

Він додав, що вирішення цього питання нібито "буде сильним сигналом" з боку Києва про готовність виконувати європейські стандарти щодо власних громадян до офіційного відкриття переговорного розділу.

Топ коментарі
Бусярити на вулиці людей це теж одна з умов вступу чи що?
20.05.2026 19:41 Відповісти
Кому що, а мамині бусінки про наболіле...
20.05.2026 19:42 Відповісти
Угу. А в космос ти не літав випадково?
20.05.2026 19:45 Відповісти
Так навіть три роки назад про це ніхто не писав і в новинах і взагалі, а зараз це тотально і всюди , це стосується тільки простих людей а не всяких міндичей і ко ( у них індульгенція від ішака) ти тверезо подумай який може бути вступ в ЄС якщо тупо викрадають людей з вулиць, мабуть гірше ніж в Африці, навіть якщо скасувати оце оповіщення з вулиць і ліквідувати тцк, воно по інерції може ще рік два точно бути, при чому тут будинки? Поліція це значить теж бусинки чи що?
20.05.2026 20:17 Відповісти
а що, дезертирам та ухилянтам потрібно талони видавати на посилене харчування ?

В інших нормальних країнах, не таких як Україна їм взагалі світила б в'язниця на довгі роки або військово-польові суди.
20.05.2026 19:46 Відповісти
сумнівне твердження
20.05.2026 20:02 Відповісти
Вологодський, тебе забагато сьогодні на ресурсі. Передай клаву " смєнщікам". Все рівно, тільки ви самі себе лайкаєте.
20.05.2026 20:00 Відповісти
Каких еще прав не хватает в Украине этническим венграм? Просветите, кто в курсе вопроса.
20.05.2026 19:43 Відповісти
Угорські юніти хтять навчатися у школах на угорському за державний кошт.
20.05.2026 19:47 Відповісти
Безперешкодно тягати контрабас через кордон - все, що потрібно для щастя "угорської громади".
20.05.2026 19:59 Відповісти
Ооооо, Фідес видиє свій стандартний смердючий говнес.
А шо там, в Угоршині, з правами українців? Все згідно вимого ЄС?
20.05.2026 19:43 Відповісти
Це просто шантаж України , яка на словах для ілікто.рату бажає начеб то " по прискореній процедурі" вступити до ЄС
Якщо Головклоун перестане на цьому піаритися, то всіх Орбанів, Мадярів, Фіціо можна посилати за синій ліс.
Ніхто у практичній площині розглядати вступ України під час гарячої війни не буде. Просто заради піару Зеленьського змушена буде всім сусідам вгождати і закладати чергову міну під безпеку країни
20.05.2026 20:05 Відповісти
Голобородько угорцям, та іншим надасть все, що захочуть. Меншині євреїв він вже дав закон про антисемітизм, ворогу все Азовське море, Запорізьку АЕС і чотири області. Йому нічого не шкода, бо для нього це все чуже.
20.05.2026 19:44 Відповісти
Тот ЕС не светит от слова совсем, но всем кругом уже должны как земля колхозу))
20.05.2026 19:44 Відповісти
Одразу на йух!
20.05.2026 19:47 Відповісти
Вторая часть марлезонского балета
20.05.2026 19:58 Відповісти
Так може хай тоді це все буде дзеркально в Угорщині?
Я думаю так справедливо
20.05.2026 20:12 Відповісти
Мадяр, твои слова надо понимать буквально. Например, сколько украинских школ в мАдярщине и сколько там учеников, столько и венгерских школ и учеников в Закарпатье. Должно быть 1:1, так? Это будет справедливо? Да. А пока в мАдярщине круглый ноль не считая "школы" при посольстве Украины и чего-то там для беженцев. Вот когда сравняем счёт, тогда дальше и поговорим, а пока иди с подскоком на орбановкий йух.
20.05.2026 20:14 Відповісти
Нехай забирає їх до себе і надасть їм всі права які захоче , а не диктує іншій державі свої умови!
20.05.2026 20:15 Відповісти
Це мило! Чому ми повинні надавати угронацменшині якісь особливі привілеї? Заради міфічного вступу до ЄС,колись? Ми турбуємося про мадярів? А чому "українська" сторона,картава і пейсата за 4 роки і не подумала потурбуватися про пам"ять українців замучених мадярами з 1939 року? Вважається,що в 1939-45 роках мадяри вбили до 100 тис. українців,може їм треба б виставити рахунок на репарації десь на 1-1,5 млрд.євро?
20.05.2026 20:18 Відповісти
 
 