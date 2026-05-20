Премьер Венгрии Мадяр выдвинул Украине условие для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС

Предоставление венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, аналогичных правам национальных меньшинств в странах Евросоюза, является обязательным условием для получения согласия Будапешта на запуск первого кластера в рамках переговоров о вступлении между Киевом и ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Польшу на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Мадяр объяснил условие Венгрии

Глава венгерского правительства отметил, что уже поднял этот вопрос перед Туском, а также намекнул, что приход к власти его партии "Тиса" является шансом для "нового этапа" в отношениях с Киевом.

  • По словам Мадяра, Будапешт уже направил соответствующие сигналы украинской стороне, и в настоящее время начались технические консультации по языковым, культурным и другим правам закарпатских венгров.

"Сильный сигнал" от Украины

Он выразил надежду, что эта серия переговоров пройдет быстро и успешно.

"Для нас это condicio sine qua non (необходимое условие. – Ред.) для того, чтобы мы дали согласие на открытие первого кластера в процессе вступления Украины в ЕС, поскольку он касается именно верховенства права и демократии", – заявил Мадяр.

Он добавил, что решение этого вопроса якобы "станет сильным сигналом" со стороны Киева о готовности соблюдать европейские стандарты в отношении собственных граждан до официального открытия переговорного раздела.

+10
Голобородько угорцям, та іншим надасть все, що захочуть. Меншині євреїв він вже дав закон про антисемітизм, ворогу все Азовське море, Запорізьку АЕС і чотири області. Йому нічого не шкода, бо для нього це все чуже.
20.05.2026 19:44 Ответить
+9
Каких еще прав не хватает в Украине этническим венграм? Просветите, кто в курсе вопроса.
20.05.2026 19:43 Ответить
+9
Ооооо, Фідес видиє свій стандартний смердючий говнес.
А шо там, в Угоршині, з правами українців? Все згідно вимого ЄС?
20.05.2026 19:43 Ответить
Кому що, а мамині бусінки про наболіле...
20.05.2026 19:42 Ответить
Угу. А в космос ти не літав випадково?
20.05.2026 19:45 Ответить
Так навіть три роки назад про це ніхто не писав і в новинах і взагалі, а зараз це тотально і всюди , це стосується тільки простих людей а не всяких міндичей і ко ( у них індульгенція від ішака) ти тверезо подумай який може бути вступ в ЄС якщо тупо викрадають людей з вулиць, мабуть гірше ніж в Африці, навіть якщо скасувати оце оповіщення з вулиць і ліквідувати тцк, воно по інерції може ще рік два точно бути, при чому тут будинки? Поліція це значить теж бусинки чи що?
20.05.2026 20:17 Ответить
а що, дезертирам та ухилянтам потрібно талони видавати на посилене харчування ?

В інших нормальних країнах, не таких як Україна їм взагалі світила б в'язниця на довгі роки або військово-польові суди.
20.05.2026 19:46 Ответить
сумнівне твердження
20.05.2026 20:02 Ответить
Вологодський, тебе забагато сьогодні на ресурсі. Передай клаву " смєнщікам". Все рівно, тільки ви самі себе лайкаєте.
20.05.2026 20:00 Ответить
Угорські юніти хтять навчатися у школах на угорському за державний кошт.
показать весь комментарий
20.05.2026 19:47 Ответить
Безперешкодно тягати контрабас через кордон - все, що потрібно для щастя "угорської громади".
20.05.2026 19:59 Ответить
Це просто шантаж України , яка на словах для ілікто.рату бажає начеб то " по прискореній процедурі" вступити до ЄС
Якщо Головклоун перестане на цьому піаритися, то всіх Орбанів, Мадярів, Фіціо можна посилати за синій ліс.
Ніхто у практичній площині розглядати вступ України під час гарячої війни не буде. Просто заради піару Зеленьського змушена буде всім сусідам вгождати і закладати чергову міну під безпеку країни
20.05.2026 20:05 Ответить
Тот ЕС не светит от слова совсем, но всем кругом уже должны как земля колхозу))
20.05.2026 19:44 Ответить
Одразу на йух!
20.05.2026 19:47 Ответить
Вторая часть марлезонского балета
20.05.2026 19:58 Ответить
Так може хай тоді це все буде дзеркально в Угорщині?
Я думаю так справедливо
20.05.2026 20:12 Ответить
Мадяр, твои слова надо понимать буквально. Например, сколько украинских школ в мАдярщине и сколько там учеников, столько и венгерских школ и учеников в Закарпатье. Должно быть 1:1, так? Это будет справедливо? Да. А пока в мАдярщине круглый ноль не считая "школы" при посольстве Украины и чего-то там для беженцев. Вот когда сравняем счёт, тогда дальше и поговорим, а пока иди с подскоком на орбановкий йух.
20.05.2026 20:14 Ответить
Це треба питати не у Мадяра ау Зеленського. Чи захищає він права так само української меншини в Угорщині? Це не їхня проблема, а твоя, що ти не захищаєш права своїх співвітчизників за кордоном і навіть навпаки переслідуєш їх і намагаєшся позбавити прав. 😂
20.05.2026 20:28 Ответить
Нехай забирає їх до себе і надасть їм всі права які захоче , а не диктує іншій державі свої умови!
20.05.2026 20:15 Ответить
Це мило! Чому ми повинні надавати угронацменшині якісь особливі привілеї? Заради міфічного вступу до ЄС,колись? Ми турбуємося про мадярів? А чому "українська" сторона,картава і пейсата за 4 роки і не подумала потурбуватися про пам"ять українців замучених мадярами з 1939 року? Вважається,що в 1939-45 роках мадяри вбили до 100 тис. українців,може їм треба б виставити рахунок на репарації десь на 1-1,5 млрд.євро?
20.05.2026 20:18 Ответить
Ну так хто повинен тоді виставляти рахунок, що ти дурником прикидаєшся? 😂
20.05.2026 20:33 Ответить
О як , модери клоуни тут розійшлися! Правди не видалите! Ви нічим не гірше пропагандонів
20.05.2026 20:19 Ответить
Ще один карловод виліз, де ви **** беретеся *****??
20.05.2026 20:23 Ответить
Да пішов ти нах. і зі своїми умовами і зі своїми сексуальними меншинами і зі своїм ЄС
20.05.2026 20:28 Ответить
Простіше переселити тих угорців в Угорщину, ніж кожного разу щось вислуховувати.
20.05.2026 20:34 Ответить
Це прой-б Сталіна,він же з Польщею "почистив"етнічно границю"туди-сюди",як до речі вусатий також не допрацював границю з румунами.
20.05.2026 20:56 Ответить
 
 