Премьер Венгрии Мадяр выдвинул Украине условие для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС
Предоставление венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, аналогичных правам национальных меньшинств в странах Евросоюза, является обязательным условием для получения согласия Будапешта на запуск первого кластера в рамках переговоров о вступлении между Киевом и ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Польшу на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Мадяр объяснил условие Венгрии
Глава венгерского правительства отметил, что уже поднял этот вопрос перед Туском, а также намекнул, что приход к власти его партии "Тиса" является шансом для "нового этапа" в отношениях с Киевом.
- По словам Мадяра, Будапешт уже направил соответствующие сигналы украинской стороне, и в настоящее время начались технические консультации по языковым, культурным и другим правам закарпатских венгров.
"Сильный сигнал" от Украины
Он выразил надежду, что эта серия переговоров пройдет быстро и успешно.
"Для нас это condicio sine qua non (необходимое условие. – Ред.) для того, чтобы мы дали согласие на открытие первого кластера в процессе вступления Украины в ЕС, поскольку он касается именно верховенства права и демократии", – заявил Мадяр.
Он добавил, что решение этого вопроса якобы "станет сильным сигналом" со стороны Киева о готовности соблюдать европейские стандарты в отношении собственных граждан до официального открытия переговорного раздела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В інших нормальних країнах, не таких як Україна їм взагалі світила б в'язниця на довгі роки або військово-польові суди.
А шо там, в Угоршині, з правами українців? Все згідно вимого ЄС?
Якщо Головклоун перестане на цьому піаритися, то всіх Орбанів, Мадярів, Фіціо можна посилати за синій ліс.
Ніхто у практичній площині розглядати вступ України під час гарячої війни не буде. Просто заради піару Зеленьського змушена буде всім сусідам вгождати і закладати чергову міну під безпеку країни
Я думаю так справедливо