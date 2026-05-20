Премьер Венгрии Мадяр выдвинул Украине условие для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС

Предоставление венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, аналогичных правам национальных меньшинств в странах Евросоюза, является обязательным условием для получения согласия Будапешта на запуск первого кластера в рамках переговоров о вступлении между Киевом и ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Польшу на совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Мадяр объяснил условие Венгрии

Глава венгерского правительства отметил, что уже поднял этот вопрос перед Туском, а также намекнул, что приход к власти его партии "Тиса" является шансом для "нового этапа" в отношениях с Киевом.

По словам Мадяра, Будапешт уже направил соответствующие сигналы украинской стороне, и в настоящее время начались технические консультации по языковым, культурным и другим правам закарпатских венгров.

"Сильный сигнал" от Украины

Он выразил надежду, что эта серия переговоров пройдет быстро и успешно.

"Для нас это condicio sine qua non (необходимое условие. – Ред.) для того, чтобы мы дали согласие на открытие первого кластера в процессе вступления Украины в ЕС, поскольку он касается именно верховенства права и демократии", – заявил Мадяр.

Он добавил, что решение этого вопроса якобы "станет сильным сигналом" со стороны Киева о готовности соблюдать европейские стандарты в отношении собственных граждан до официального открытия переговорного раздела.

