Туск заявил о сотрудничестве с Мадяром по Украине: Мы сможем очень быстро выработать общую позицию
Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Варшаве заявил, что они будут совместно работать над "общей европейской позицией" в отношении Украины и придерживаются "сходных взглядов" на этот вопрос.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает PAP.
Общая позиция
Так, польский премьер подчеркнул, что рассчитывает на "дружеское, а при необходимости и критическое" сотрудничество с венгерским правительством.
"Я думаю, что мы сможем очень быстро выработать общую позицию", – добавил Туск.
Вступление Украины в ЕС
Также глава польского правительства отметил, что Варшава поддерживает вступление Украины в ЕС.
"Украина очень заинтересована в ускорении переговоров о вступлении. Украина решительно стремится к членству в Европейском Союзе. Польша полностью поддерживает эти планы", – заявил Туск.
Он подчеркнул, что он и Мадяр привержены соблюдению "всех правил, которые также применялись к Польше", когда страна вступала в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль