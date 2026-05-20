Туск заявил о сотрудничестве с Мадяром по Украине: Мы сможем очень быстро выработать общую позицию

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Варшаве заявил, что они будут совместно работать над "общей европейской позицией" в отношении Украины и придерживаются "сходных взглядов" на этот вопрос.

Общая позиция

Так, польский премьер подчеркнул, что рассчитывает на "дружеское, а при необходимости и критическое" сотрудничество с венгерским правительством.

"Я думаю, что мы сможем очень быстро выработать общую позицию", – добавил Туск.

Вступление Украины в ЕС

Также глава польского правительства отметил, что Варшава поддерживает вступление Украины в ЕС.

"Украина очень заинтересована в ускорении переговоров о вступлении. Украина решительно стремится к членству в Европейском Союзе. Польша полностью поддерживает эти планы", – заявил Туск.

Он подчеркнул, что он и Мадяр привержены соблюдению "всех правил, которые также применялись к Польше", когда страна вступала в ЕС.

