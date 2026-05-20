Туск заявив про співпрацю з Мадяром щодо України: Ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністом Угорщини Петером Мадяром у Варшаві заявив, що вони разом співпрацюватимуть над "спільною європейською позицією" щодо України та мають "схожі погляди" на це питання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє PAP.
Спільна позиція
Так, польський прем’єр наголосив, що розраховує на "дружню, а за потреби й критичну" співпрацю з угорським урядом.
"Я думаю, що ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію", – додав Туск.
Вступ України до ЄС
Також глава польського уряду зауважив, що Варшава підтримує вступ України до ЄС.
"Україна дуже зацікавлена у прискоренні переговорів про вступ. Україна рішуче прагне членства в Європейському Союзі. Польща повністю підтримує ці плани", – заявив Туск.
Він наголосив, що він і Мадяр віддані дотриманню "всіх правил, які також застосовувалися до Польщі", коли країна вступала до ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль