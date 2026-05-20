Туск заявив про співпрацю з Мадяром щодо України: Ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем'єр-міністом Угорщини Петером Мадяром у Варшаві заявив, що вони разом співпрацюватимуть над "спільною європейською позицією" щодо України та мають "схожі погляди" на це питання.

Спільна позиція

Так, польський прем’єр наголосив, що розраховує на "дружню, а за потреби й критичну" співпрацю з угорським урядом.

"Я думаю, що ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію", – додав Туск.

Вступ України до ЄС

Також глава польського уряду зауважив, що Варшава підтримує вступ України до ЄС.

"Україна дуже зацікавлена ​​у прискоренні переговорів про вступ. Україна рішуче прагне членства в Європейському Союзі. Польща повністю підтримує ці плани", – заявив Туск.

Він наголосив, що він і Мадяр віддані дотриманню "всіх правил, які також застосовувалися до Польщі", коли країна вступала до ЄС.

