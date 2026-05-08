Польща та Італія заявили про спільну позицію щодо допомоги Україні
Прем’єр-міністри Польщі й Італії Дональд Туск та Джорджа Мелоні підтвердили незмінну підтримку України у війні проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вони заявили під час спільної пресконференції
Туск зазначив, що настав час розпочати серйозні переговори між Польщею й Італією про підписання нового договору між країнами про співпрацю на "найвищому можливому рівні".
За його словами, Варшава і Рим також мають спільні позиції з усіх ключових питань, що стосуються Європи, зокрема щодо війни в Україні, системи торгівлі викидами ЄС та європейських фондів.
Туск підкреслив, що співпраця Польщі та Італії заради миру в Україні має "дуже практичний вимір".
"Наші компанії й інституції працюватимуть разом, щоб допомога Україні розширювалася вже зараз. Ми не можемо чекати завершення війни, бо не знаємо, коли вона закінчиться. Тому Конференція з відновлення України буде також конференцією на підтримку безпеки України",- наголосив глава польського уряду.
Що передувало?
Раніше Туск заявив, що Польща не переконуватиме президента України Володимира Зеленського погоджуватися на перемир’я на один день, 9 травня, яке пропонує Росія, оскільки вважає "абсурдом" таку пропозицію.
