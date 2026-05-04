Мелоні не підтримає виведення американських військ з Італії

Трамп та Мелоні

Італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що не підтримає жодного рішення президента США Дональда Трампа про виведення американських військ з Італії.

Заяву очільниці італійського уряду наводить Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реакція Риму

"Це рішення, яке не залежить від мене і з яким я особисто не погоджуюся", — сказала Мелоні журналістам у Єревані в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти.

Заява Трампа

  • На запитання, чи розглядатиме Вашингтон можливість виведення своїх військ з Італії та Іспанії, Трамп минулого тижня відповів: "ймовірно".

Прем’єрка Італії додала, що, ймовірно, зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, який має прибути до Рима пізніше цього тижня для переговорів, зокрема для зустрічі з Папою Левом.

Трамп виводе - то ставте свої - чи в вас немає військ?
04.05.2026 17:49 Відповісти
Мелони-я с тобой, тоже не поддерживаю).
04.05.2026 17:52 Відповісти
И что она сделает? Станет перед войсками USA, раздвинув руки и ноги, и не выпустит их из Сицилии?
04.05.2026 17:56 Відповісти
Типа ее кто то спрашивать будет..
04.05.2026 18:02 Відповісти
Від неї то не залежить, могла би й промовчати.
04.05.2026 18:04 Відповісти
Тато Лев. Чи Папа?
04.05.2026 18:05 Відповісти
хто її питати буде
04.05.2026 18:12 Відповісти
шо має то і введе
04.05.2026 18:23 Відповісти
" Ослик Иа с шариком) - " Входит и выходит"
04.05.2026 18:23 Відповісти
А як загравала з Трампом на початку його каденції, майже краща подруга була з серед всіх європейських лідерів. Але загравати з Трампом це теж саме що й з х.йлом - диктатором, педофілом і ненависником людства.
04.05.2026 18:24 Відповісти
Та годі вам. Ну виведуть США війська. Втратять шикарні бази в Середземному морі. А разом з ними і важілі впливу в регуоні. Повертатися буде проблематично. А Італії і так нічого не загрожує.
04.05.2026 18:34 Відповісти
З.І. А скоріш за все ніхто нічого виводити не буде. Трампон таке киздло... побачить, шо всім на ті погрози пох і попуститься, ніби нічого не сталося. Сто раз вже таке було...
04.05.2026 18:35 Відповісти
 
 