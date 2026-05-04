Мелоні не підтримає виведення американських військ з Італії
Італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що не підтримає жодного рішення президента США Дональда Трампа про виведення американських військ з Італії.
Заяву очільниці італійського уряду наводить Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Реакція Риму
"Це рішення, яке не залежить від мене і з яким я особисто не погоджуюся", — сказала Мелоні журналістам у Єревані в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти.
Заява Трампа
- На запитання, чи розглядатиме Вашингтон можливість виведення своїх військ з Італії та Іспанії, Трамп минулого тижня відповів: "ймовірно".
Прем’єрка Італії додала, що, ймовірно, зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо, який має прибути до Рима пізніше цього тижня для переговорів, зокрема для зустрічі з Папою Левом.
