Мелони не поддержит вывод американских войск из Италии
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не поддержит ни одно решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Италии.
Заявление главы итальянского правительства приводит Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Рима
"Это решение, которое не зависит от меня и с которым я лично не согласна", — сказала Мелони журналистам в Ереване в кулуарах саммита Европейского политического сообщества.
Заявление Трампа
- На вопрос, будет ли Вашингтон рассматривать возможность вывода своих войск из Италии и Испании, Трамп на прошлой неделе ответил: "вероятно".
Премьер-министр Италии добавила, что, вероятно, встретится с госсекретарем США Марко Рубио, который должен прибыть в Рим позже на этой неделе для переговоров, в частности для встречи с Папой Левом.
Топ комментарии
+1 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий04.05.2026 17:49 Ответить Ссылка
+1 Дан Корвин
показать весь комментарий04.05.2026 17:52 Ответить Ссылка
+1 Sergei UA
показать весь комментарий04.05.2026 18:02 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий04.05.2026 17:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дан Корвин
показать весь комментарий04.05.2026 17:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
фома фоммич #577697
показать весь комментарий04.05.2026 17:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sergei UA
показать весь комментарий04.05.2026 18:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Julian Lopez #602860
показать весь комментарий04.05.2026 18:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
liwimta
показать весь комментарий04.05.2026 18:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Тарас Пастушенко
показать весь комментарий04.05.2026 18:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий04.05.2026 18:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Denys Den
показать весь комментарий04.05.2026 18:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Леонід #587957
показать весь комментарий04.05.2026 18:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий04.05.2026 18:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий04.05.2026 18:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль