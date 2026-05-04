Новости
Мелони не поддержит вывод американских войск из Италии

Трамп и Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не поддержит ни одно решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Италии.

Заявление главы итальянского правительства приводит Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Рима

"Это решение, которое не зависит от меня и с которым я лично не согласна", — сказала Мелони журналистам в Ереване в кулуарах саммита Европейского политического сообщества.

Заявление Трампа

  • На вопрос, будет ли Вашингтон рассматривать возможность вывода своих войск из Италии и Испании, Трамп на прошлой неделе ответил: "вероятно".

Премьер-министр Италии добавила, что, вероятно, встретится с госсекретарем США Марко Рубио, который должен прибыть в Рим позже на этой неделе для переговоров, в частности для встречи с Папой Левом.

Италия США Джорджа Мелони
Трамп виводе - то ставте свої - чи в вас немає військ?
04.05.2026 17:49 Ответить
Мелони-я с тобой, тоже не поддерживаю).
04.05.2026 17:52 Ответить
И что она сделает? Станет перед войсками USA, раздвинув руки и ноги, и не выпустит их из Сицилии?
04.05.2026 17:56 Ответить
Типа ее кто то спрашивать будет..
04.05.2026 18:02 Ответить
Від неї то не залежить, могла би й промовчати.
04.05.2026 18:04 Ответить
Тато Лев. Чи Папа?
04.05.2026 18:05 Ответить
хто її питати буде
04.05.2026 18:12 Ответить
шо має то і введе
04.05.2026 18:23 Ответить
" Ослик Иа с шариком) - " Входит и выходит"
04.05.2026 18:23 Ответить
А як загравала з Трампом на початку його каденції, майже краща подруга була з серед всіх європейських лідерів. Але загравати з Трампом це теж саме що й з х.йлом - диктатором, педофілом і ненависником людства.
04.05.2026 18:24 Ответить
Та годі вам. Ну виведуть США війська. Втратять шикарні бази в Середземному морі. А разом з ними і важілі впливу в регуоні. Повертатися буде проблематично. А Італії і так нічого не загрожує.
04.05.2026 18:34 Ответить
З.І. А скоріш за все ніхто нічого виводити не буде. Трампон таке киздло... побачить, шо всім на ті погрози пох і попуститься, ніби нічого не сталося. Сто раз вже таке було...
04.05.2026 18:35 Ответить
 
 