Мелони не поддержит вывод американских войск из Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не поддержит ни одно решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Италии.

Заявление главы итальянского правительства приводит Reuters.

Реакция Рима

"Это решение, которое не зависит от меня и с которым я лично не согласна", — сказала Мелони журналистам в Ереване в кулуарах саммита Европейского политического сообщества.

Заявление Трампа

На вопрос, будет ли Вашингтон рассматривать возможность вывода своих войск из Италии и Испании, Трамп на прошлой неделе ответил: "вероятно".

Премьер-министр Италии добавила, что, вероятно, встретится с госсекретарем США Марко Рубио, который должен прибыть в Рим позже на этой неделе для переговоров, в частности для встречи с Папой Левом.

