Мелони о приглашении Путина на саммит G20: Он должен делать шаги навстречу, а не мы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала намерение США пригласить российского диктатора Путина на саммит G20.

Об этом она заявила журналистам перед неформальной встречей лидеров ЕС на Кипре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Мелони считает, что сейчас не время делать шаги навстречу Путину, а наоборот – требовать от него уступок.

Она также напомнила, что США в последние месяцы уже сделали немало таких шагов в отношении России, но в ответ не увидели встречных мер.

"Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим их делать. Американцы, особенно в последние месяцы, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же шагов в ответ. Я считаю, что именно сейчас настало время требовать их", – добавила премьер.

Читайте: Трамп, Си Цзиньпин, Моди и другие должны сказать Путину, что он должен остановить войну, – Зеленский

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность приглашения российского диктатора Путина на саммит G20, который должен состояться в декабре в Майами.

Известно, что глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что критика президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV из-за его позиции по войне в Иране является неприемлемой.

Трамп сказал, что "шокирован" поведением Мелони.

Читайте: Мелони предлагает включить в мирный план для Украины гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО