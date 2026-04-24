Новости Встреча G20
Мелони о приглашении Путина на саммит G20: Он должен делать шаги навстречу, а не мы

Мелони прокомментировала планы пригласить Путина на G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала намерение США пригласить российского диктатора Путина на саммит G20.

Об этом она заявила журналистам перед неформальной встречей лидеров ЕС на Кипре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Мелони считает, что сейчас не время делать шаги навстречу Путину, а наоборот – требовать от него уступок.

Она также напомнила, что США в последние месяцы уже сделали немало таких шагов в отношении России, но в ответ не увидели встречных мер.

"Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим их делать. Американцы, особенно в последние месяцы, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же шагов в ответ. Я считаю, что именно сейчас настало время требовать их", – добавила премьер.

G20 путин владимир Трамп Дональд Джорджа Мелони
"фашистская Італія" врагу сказала "нєт !"

24.04.2026 15:51 Ответить
Вона сказала що попросить Путіна. Може ще макаронами нагодує.
24.04.2026 15:54 Ответить
звідкіль ви, кацапи, беретесь на Цензорі ?

макарони - в рашці, а
в Італії - паста

рязань-казань срана

24.04.2026 16:01 Ответить
Итальянский языг: maccheroni, tagliatelle(локшина), vermicelli - Паста (итал. pasta) в итальянском языке дословно означает «тесто». В широком смысле - это собирательное название всех видов макаронных изделий, приготовленных из муки твердых сортов пшеницы (durum) и воды (иногда с добавлением яиц).
24.04.2026 16:54 Ответить
Джорджа знов бісить трампа.
24.04.2026 15:52 Ответить
Які кроки? Він вже давно мав би лежати і не дихати.
24.04.2026 15:52 Ответить
Молодець Мелоні, це Жінка з ЄС, а не Акакаяразніца …
24.04.2026 15:54 Ответить
італійці, як і іспанці, реально допомагають Україні, уявити це за часів Белусконі було неможливо, тому треба цінувати нинішній рівень підтримки Італією України
24.04.2026 16:07 Ответить
Біда, що в світі не має захисту від неадекватів, що пуйло, що трампон, що наше непорозуміння- одне і теж !
24.04.2026 16:13 Ответить
 
 