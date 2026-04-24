Мелоні про запрошення Путіна на саміт G20: Він має робити кроки назустріч, а не ми

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала наміри США запросити російського диктатора Путіна на саміт G20.

Про це вона заявила журналістам перед неформальною зустріччю лідерів ЄС на Кіпрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Мелоні вважає, що зараз не час робити кроки назустріч Путіну, а навпаки – вимагати поступок від нього.

Вона також нагадала, що США в останні місяці вже зробили чимало таких кроків щодо Росії, але у відповідь не побачили зустрічних заходів.

"Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх. Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх", – додала прем’єрка.

Читайте: Трамп, Сі Цзіньпін, Моді та інші мають сказати Путіну, що він повинен зупинити війну, - Зеленський

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість запрошення російського диктатора Путіна на саміт G20, який має відбутися у грудні в Маямі.

Відомо, що глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила , що критика президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані є неприйнятною.

Трамп сказав, що "шокований" поведінкою Мелоні.

Читайте: Мелоні пропонує включити в мирний план для України гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО