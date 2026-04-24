УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9614 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч G20
1 290 10

Мелоні про запрошення Путіна на саміт G20: Він має робити кроки назустріч, а не ми

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні прокоментувала наміри США запросити російського диктатора Путіна на саміт G20.

Про це вона заявила журналістам перед неформальною зустріччю лідерів ЄС на Кіпрі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Подробиці

Мелоні вважає, що зараз не час робити кроки назустріч Путіну, а навпаки – вимагати поступок від нього.

Вона також нагадала, що США в останні місяці вже зробили чимало таких кроків щодо Росії, але у відповідь не побачили зустрічних заходів.

"Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх. Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх", – додала прем’єрка.

Що передувало?

Автор: 

G20 путін володимир Трамп Дональд Мелоні Джорджа
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
короче:
"фашистская Італія" врагу сказала "нєт !"

.
показати весь коментар
24.04.2026 15:51 Відповісти
Вона сказала що попросить Путіна. Може ще макаронами нагодує.
показати весь коментар
24.04.2026 15:54 Відповісти
звідкіль ви, кацапи, беретесь на Цензорі ?

запам'ятай:
макарони - в рашці, а
в Італії - паста

рязань-казань срана

.
показати весь коментар
24.04.2026 16:01 Відповісти
Итальянский языг: maccheroni, tagliatelle(локшина), vermicelli - Паста (итал. pasta) в итальянском языке дословно означает «тесто». В широком смысле - это собирательное название всех видов макаронных изделий, приготовленных из муки твердых сортов пшеницы (durum) и воды (иногда с добавлением яиц).
показати весь коментар
24.04.2026 16:54 Відповісти
Фашизм - чисто внутрiшньополiтична iтальянська тенденцiя, в котрiй не йшлося про росповсюдження назовнi Iталii. Фашизм не закликав до знищення нацiй, бо не дiлив народи на раси вибраних, та раси опущених, це ж не нацизм. Фашизм , в серединi Iталii - це тоталiтаризм з розмежуваннями населення на касти. Наприклад: сантехнiк не мав права перевчитися на iнженера i навпаки. ЗЫ... не бiльше i не менше, крапка
показати весь коментар
24.04.2026 17:08 Відповісти
Джорджа знов бісить трампа.
показати весь коментар
24.04.2026 15:52 Відповісти
Які кроки? Він вже давно мав би лежати і не дихати.
показати весь коментар
24.04.2026 15:52 Відповісти
Молодець Мелоні, це Жінка з ЄС, а не Акакаяразніца …
показати весь коментар
24.04.2026 15:54 Відповісти
італійці, як і іспанці, реально допомагають Україні, уявити це за часів Белусконі було неможливо, тому треба цінувати нинішній рівень підтримки Італією України
показати весь коментар
24.04.2026 16:07 Відповісти
Біда, що в світі не має захисту від неадекватів, що пуйло, що трампон, що наше непорозуміння- одне і теж !
показати весь коментар
24.04.2026 16:13 Відповісти
 
 