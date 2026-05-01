Європа має більше інвестувати в оборону, - глава МЗС Латвії Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила про необхідність посилення оборонних витрат Європи для власної безпеки.

Зазначається, що заява пролунала під час засідання глав МЗС країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8), у якому брала участь Браже.

"Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, збільшивши видатки на оборону, у чому країни NB8 вже подають хороший приклад", - зазначила Браже.

На її думку, зусилля ЄС у сфері оборони мають таким чином доповнювати та зміцнювати потенціал НАТО.

У центрі уваги засідання глав МЗС країн Нордично-Балтійської вісімки  була підтримка України, зміцнення європейської безпеки та потенціалу НАТО, а також посилення санкцій проти Росії.

Міністри дійшли згоди, що на майбутньому саміті особливо важливо підтвердити єдність Альянсу, незмінне значення зобов’язань за статтею 5 Договору НАТО, рішучість продовжувати надавати довгострокову підтримку Україні, а також продемонструвати прогрес щодо збільшення видатків на оборону.

Також міністри обговорювали ситуацію на Близькому Сході та міжнародні зусилля щодо забезпечення доступності Ормузької протоки.

Браже поінформувала про поточну роботу в Раді Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході.

Також міністри обговорили вплив конфлікту на регіон NB8 та заходи як на національному, так і на рівні ЄС у відповідь на кризу поставок нафтопродуктів та її наслідки.

Що відомо?

NB8 – це неформальний формат співпраці, до якого входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Європа (2421) Латвія (1461) Україна (7144) Браже Байба (1)
В основеоме Європа інвістує у різних, так званих біжинців, на кшталт абарів, негрів та так званих палестинців, у яких цей статус вже давно передаєтся по спадку.
01.05.2026 10:32 Відповісти
інвестувати потрібно було всі роки після припинення гонки озброєння і вчити історію, а не жерти і відпочивати на всі боки.
01.05.2026 10:53 Відповісти
 
 