Європа має більше інвестувати в оборону, - глава МЗС Латвії Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила про необхідність посилення оборонних витрат Європи для власної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що заява пролунала під час засідання глав МЗС країн Нордично-Балтійської вісімки (NB8), у якому брала участь Браже.

"Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, збільшивши видатки на оборону, у чому країни NB8 вже подають хороший приклад", - зазначила Браже.

На її думку, зусилля ЄС у сфері оборони мають таким чином доповнювати та зміцнювати потенціал НАТО.

У центрі уваги засідання глав МЗС країн Нордично-Балтійської вісімки була підтримка України, зміцнення європейської безпеки та потенціалу НАТО, а також посилення санкцій проти Росії.

Міністри дійшли згоди, що на майбутньому саміті особливо важливо підтвердити єдність Альянсу, незмінне значення зобов’язань за статтею 5 Договору НАТО, рішучість продовжувати надавати довгострокову підтримку Україні, а також продемонструвати прогрес щодо збільшення видатків на оборону.

Також міністри обговорювали ситуацію на Близькому Сході та міжнародні зусилля щодо забезпечення доступності Ормузької протоки.

Браже поінформувала про поточну роботу в Раді Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході.

Також міністри обговорили вплив конфлікту на регіон NB8 та заходи як на національному, так і на рівні ЄС у відповідь на кризу поставок нафтопродуктів та її наслідки.

Що відомо?

NB8 – це неформальний формат співпраці, до якого входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

