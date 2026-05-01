Европа должна больше инвестировать в оборону, - глава МИД Латвии Браже

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о необходимости увеличения оборонных расходов Европы в целях обеспечения собственной безопасности.

Отмечается, что заявление прозвучало во время заседания глав МИД стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8), в котором принимала участие Браже.

"Европе необходимо взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону, увеличив расходы на оборону, в чем страны NB8 уже подают хороший пример", - отметила Браже.

По ее мнению, усилия ЕС в сфере обороны должны таким образом дополнять и укреплять потенциал НАТО.

В центре внимания заседания глав МИД стран Северно-Балтийской восьмерки была поддержка Украины, укрепление европейской безопасности и потенциала НАТО, а также ужесточение санкций против России.

Министры пришли к соглашению, что на предстоящем саммите особенно важно подтвердить единство Альянса, неизменное значение обязательств по статье 5 Договора НАТО, решимость продолжать оказывать долгосрочную поддержку Украине, а также продемонстрировать прогресс в увеличении расходов на оборону.

Также министры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и международные усилия по обеспечению доступности Ормузского пролива.

Браже проинформировала о текущей работе в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Также министры обсудили влияние конфликта на регион NB8 и меры как на национальном, так и на уровне ЕС в ответ на кризис поставок нефтепродуктов и его последствия.

NB8 – это неформальный формат сотрудничества, в который входят Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.

