Европа должна больше инвестировать в оборону, - глава МИД Латвии Браже
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о необходимости увеличения оборонных расходов Европы в целях обеспечения собственной безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
Отмечается, что заявление прозвучало во время заседания глав МИД стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8), в котором принимала участие Браже.
"Европе необходимо взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону, увеличив расходы на оборону, в чем страны NB8 уже подают хороший пример", - отметила Браже.
По ее мнению, усилия ЕС в сфере обороны должны таким образом дополнять и укреплять потенциал НАТО.
В центре внимания заседания глав МИД стран Северно-Балтийской восьмерки была поддержка Украины, укрепление европейской безопасности и потенциала НАТО, а также ужесточение санкций против России.
Министры пришли к соглашению, что на предстоящем саммите особенно важно подтвердить единство Альянса, неизменное значение обязательств по статье 5 Договора НАТО, решимость продолжать оказывать долгосрочную поддержку Украине, а также продемонстрировать прогресс в увеличении расходов на оборону.
Также министры обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и международные усилия по обеспечению доступности Ормузского пролива.
Браже проинформировала о текущей работе в Совете Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Также министры обсудили влияние конфликта на регион NB8 и меры как на национальном, так и на уровне ЕС в ответ на кризис поставок нефтепродуктов и его последствия.
Что известно?
NB8 – это неформальный формат сотрудничества, в который входят Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.
