ЕС 21 апреля представит новый элемент гарантий безопасности для Украины, - СМИ
21 апреля Европейский Союз планирует представить четвертый элемент гарантий безопасности для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности журналистам в Брюсселе.
Что планирует ЕС
Объявление состоится во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.
По словам чиновника, ключевой темой останется поддержка Украины и усиление давления на Россию.
Новые гарантии безопасности
Ожидается, что верховный представитель ЕС Кая Каллас представит четвертый элемент гарантий, который будет касаться общей стабильности.
Речь идет о поддержке оборонных реформ, противодействии гибридным и киберугрозам, а также помощи в реинтеграции ветеранов.
Кроме того, новый пакет будет включать меры по разминированию и противодействию незаконной торговле оружием.
Давление на Россию
В ЕС также планируют усиливать экономическое и политическое давление на РФ.
Среди мер – подготовка 20-го пакета санкций, борьба с "теневым флотом" и ограничение влияния России на международной арене.
В Брюсселе подчеркивают, что цель Евросоюза остается неизменной – сделать Украину максимально сильной как на поле боя, так и на переговорах.
