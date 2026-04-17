ЕС 21 апреля представит новый элемент гарантий безопасности для Украины, - СМИ

21 апреля Европейский Союз планирует представить четвертый элемент гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности журналистам в Брюсселе.

Что планирует ЕС

Объявление состоится во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

По словам чиновника, ключевой темой останется поддержка Украины и усиление давления на Россию.

Новые гарантии безопасности

Ожидается, что верховный представитель ЕС Кая Каллас представит четвертый элемент гарантий, который будет касаться общей стабильности.

Речь идет о поддержке оборонных реформ, противодействии гибридным и киберугрозам, а также помощи в реинтеграции ветеранов.

Кроме того, новый пакет будет включать меры по разминированию и противодействию незаконной торговле оружием.

Давление на Россию

В ЕС также планируют усиливать экономическое и политическое давление на РФ.

Среди мер – подготовка 20-го пакета санкций, борьба с "теневым флотом" и ограничение влияния России на международной арене.

В Брюсселе подчеркивают, что цель Евросоюза остается неизменной – сделать Украину максимально сильной как на поле боя, так и на переговорах.

