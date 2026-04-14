В Германии заработал первый в Европе Unity Hub для украинцев
14 апреля в Берлине состоялось открытие первого в Европе Центра единства украинцев — Unity Hub Berlin.
Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Кто принял участие в открытии
В мероприятии приняли участие министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
Украинская сторона подчеркнула важность создания пространства для поддержки граждан за рубежом.
Какие услуги будет предоставлять центр
В Центре украинцы смогут получить информацию об образовании, трудоустройстве, бизнесе и доступе к государственным услугам.
Также там будут предоставлять консультации по социальным вопросам, помощь с документами и поддержку для тех, кто планирует возвращение в Украину.
Почему центр открыли именно в Берлине
По словам министра, Германия является страной с наибольшим количеством украинцев, находящихся под временной защитой — около 1,2 миллиона человек.
Именно поэтому открытие такого центра в Берлине является актуальным шагом для поддержки диаспоры.
Дальнейшие планы
Unity Hub Berlin станет моделью для создания аналогичных центров в Европе.
В настоящее время рассматривается открытие таких учреждений в Чехии и Швеции.
Работа центра
Центр расположен в Берлине по адресу Jägerstraße 54.
Официально для посетителей он откроется с 15 апреля и будет работать в тестовом режиме с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00.
Кто присоединился к работе
К работе центра привлечены украинские и международные организации.
Среди них Пенсионный фонд Украины, УВКБ ООН, ICMPD, украинское консульство, а также общественные и образовательные организации.
Отдельно будет работать IT-направление, которое будет представлять украинскую технологическую отрасль и возможности трудоустройства.
Работа центра направлена на поддержку украинцев за рубежом и сохранение их связи с Украиной.
