В Германии заработал первый в Европе Unity Hub для украинцев

14 апреля в Берлине состоялось открытие первого в Европе Центра единства украинцев — Unity Hub Berlin.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто принял участие в открытии

В мероприятии приняли участие министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин и министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

Украинская сторона подчеркнула важность создания пространства для поддержки граждан за рубежом.

Читайте: Европа не сокращает поддержку Украины из-за войны на Ближнем Востоке, — глава МИД Франции Барро

Какие услуги будет предоставлять центр

В Центре украинцы смогут получить информацию об образовании, трудоустройстве, бизнесе и доступе к государственным услугам.

Также там будут предоставлять консультации по социальным вопросам, помощь с документами и поддержку для тех, кто планирует возвращение в Украину.

Почему центр открыли именно в Берлине

По словам министра, Германия является страной с наибольшим количеством украинцев, находящихся под временной защитой — около 1,2 миллиона человек.

Именно поэтому открытие такого центра в Берлине является актуальным шагом для поддержки диаспоры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская диаспора в Венгрии призвала Орбана поддержать вступление Украины в ЕС

Дальнейшие планы

Unity Hub Berlin станет моделью для создания аналогичных центров в Европе.

В настоящее время рассматривается открытие таких учреждений в Чехии и Швеции.

Читайте также: Вступление Украины в ЕС не будет быстрым процессом, — Мерц

Работа центра

Центр расположен в Берлине по адресу Jägerstraße 54.

Официально для посетителей он откроется с 15 апреля и будет работать в тестовом режиме с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа хочет усилить поддержку Украины, но Трамп оказывает давление на Киев, - Le Monde

Кто присоединился к работе

К работе центра привлечены украинские и международные организации.

Среди них Пенсионный фонд Украины, УВКБ ООН, ICMPD, украинское консульство, а также общественные и образовательные организации.

Отдельно будет работать IT-направление, которое будет представлять украинскую технологическую отрасль и возможности трудоустройства.

Работа центра направлена на поддержку украинцев за рубежом и сохранение их связи с Украиной.

Читайте: Канадско-украинский фонд передал специальные защитные костюмы для украинских пожарных и сотрудников ГСЧС. ФОТОрепортаж