Новости поддержка Украины ЕС
Европа хочет усилить поддержку Украины, но Трамп оказывает давление на Киев, - Le Monde

Президент США Дональд Трамп

Страны Европы планируют использовать предстоящие встречи в Брюсселе 23 октября и в Лондоне 24 октября, чтобы согласовать общую позицию по поддержке Украины.

Об этом пишет Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, президент США Дональд Трамп, по данным издания, оказывает давление на Киев, предлагая уступки России, что создает трудности для единства западных союзников.

Как отмечается, после встречи Трампа с Зеленским 17 октября европейские дипломаты заявили, что американский лидер "принял аргументы Путина" и больше не демонстрирует решительной поддержки Украины. В Брюсселе негативно восприняли также идею возможного саммита Трампа с Путиным в Будапеште, назвав ее сигналом сближения США с Россией.

ЕС готовит масштабный "репарационный кредит" для Украины

Несмотря на неопределенность позиции Вашингтона, Евросоюз продвигает собственную инициативу финансовой помощи Украине. По данным Le Monde, страны ЕС, кроме Венгрии, поддержали план использовать доходы от замороженных активов РФ для привлечения около €140 млрд, которые Украина получит в 2026-2027 годах. Этот так называемый "репарационный кредит" будет погашен уже после войны - за счет российских выплат.

Новый пакет санкций против России

Кроме финансовой поддержки, 23 октября лидеры ЕС обсудят 19-й пакет санкций, который должен остановить импорт российского сжиженного газа с 2027 года и ограничить деятельность "теневого флота" РФ, который помогает обходить нефтяное эмбарго.

Автор: 

+2
ЧХАТИ НА КРАСНОВА. Він своїм ротом і жопком відробляє міліарди росіян які його рятували від банкротсва і які привели його до влади - гроші за твітер теж російські.

Від Орбана він не відрізняється нічим
22.10.2025 17:19
+1
Незабаром Трамп здохне а його душа відлитить до Кобзона.
То я з задоволенням обов'язково горилочки домашній під огірок та сальце тяпну.
22.10.2025 17:12
+1
Немає вже відомого поважного видання котре б не давило критикою на позицію 47-го деменйціного DEALьця - компаньйона *****.
22.10.2025 17:23
Треба якось навчитись не звертати уваги на того, кому доводиться двічі повторювати своїм підлеглим.
22.10.2025 17:09
На жаль, не так швидко. Старий Буш прожив 94 р., Дж, Картер - 100. Але як кажуть - Dum spíro, spéro. Впевнений, що Україна із задоволенням проводе трамбона в останю подорож "не злим тихим словом" і вип'є не одну плашку за нового глядача на концерті кобздона. І у кафедральному соборі буде грати музика, але рудій бовдур її не почує.
22.10.2025 17:43
Імовірний тиск Трампа жодним чином не заважає Європі посилити підтримку, якщо тільки вона дійсно хоче цього.
22.10.2025 17:16
Тиснути можна тільки на лайно. На гвоздь даже ржавий ніхто натиснути не зможе
22.10.2025 17:20
деменційний нарцис, який свято вірить свому другу-господарю ***** та поливає лайном власних громадян, ніколи не буде підтримувати Україну
щоправда й шансів залишитися на "троні" у нарциса з кожним днем все менше
се ля ві
22.10.2025 17:25
такого паскудного президента ще в Америці не було.
22.10.2025 17:39
На кацапів Трамп не надавить - то тисне на Україну
22.10.2025 17:39
Чомусь пуйла аргументи Трамп сприймає,а ЗЕленського аргументи побоку.Хреновий значить переговорник ЗЕленський.Йому давно говорили щоб утворив уряд національного спасіння,щоб ввести туди і опозицію,того хто має авторитет за кордоном,в суспільстві але в ЗЕлені амбіції і 5-6 потужних менеджерів.Крапка!
22.10.2025 17:43
 
 