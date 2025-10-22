Европа хочет усилить поддержку Украины, но Трамп оказывает давление на Киев, - Le Monde

Страны Европы планируют использовать предстоящие встречи в Брюсселе 23 октября и в Лондоне 24 октября, чтобы согласовать общую позицию по поддержке Украины.

В то же время, президент США Дональд Трамп, по данным издания, оказывает давление на Киев, предлагая уступки России, что создает трудности для единства западных союзников.

Как отмечается, после встречи Трампа с Зеленским 17 октября европейские дипломаты заявили, что американский лидер "принял аргументы Путина" и больше не демонстрирует решительной поддержки Украины. В Брюсселе негативно восприняли также идею возможного саммита Трампа с Путиным в Будапеште, назвав ее сигналом сближения США с Россией.

ЕС готовит масштабный "репарационный кредит" для Украины

Несмотря на неопределенность позиции Вашингтона, Евросоюз продвигает собственную инициативу финансовой помощи Украине. По данным Le Monde, страны ЕС, кроме Венгрии, поддержали план использовать доходы от замороженных активов РФ для привлечения около €140 млрд, которые Украина получит в 2026-2027 годах. Этот так называемый "репарационный кредит" будет погашен уже после войны - за счет российских выплат.

Новый пакет санкций против России

Кроме финансовой поддержки, 23 октября лидеры ЕС обсудят 19-й пакет санкций, который должен остановить импорт российского сжиженного газа с 2027 года и ограничить деятельность "теневого флота" РФ, который помогает обходить нефтяное эмбарго.

