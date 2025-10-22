Європа хоче посилити підтримку України, але Трамп чинить тиск на Київ, - Le Monde

Країни Європи планують використати майбутні зустрічі в Брюсселі 23 жовтня та в Лондоні 24 жовтня, щоб узгодити спільну позицію щодо підтримки України.

Про це пише Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Водночас президент США Дональд Трамп, за даними видання, чинить тиск на Київ, пропонуючи поступки Росії, що створює труднощі для єдності західних союзників.

Як зазначається, після зустрічі Трампа із Зеленським 17 жовтня європейські дипломати заявили, що американський лідер "прийняв аргументи Путіна" і більше не демонструє рішучої підтримки України. У Брюсселі негативно сприйняли також ідею можливого саміту Трампа з Путіним у Будапешті, назвавши її сигналом зближення США з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Європа готують план із 12 пунктів щодо припинення війни з Росією, - Bloomberg

ЄС готує масштабний "репараційний кредит" для України

Попри невизначеність позиції Вашингтона, Євросоюз просуває власну ініціативу фінансової допомоги Україні. За даними Le Monde, країни ЄС, крім Угорщини, підтримали план використати доходи від заморожених активів РФ для залучення близько €140 млрд, які Україна отримає у 2026-2027 роках. Цей так званий "репараційний кредит" буде погашено вже після війни - за рахунок російських виплат.

Новий пакет санкцій проти Росії

Крім фінансової підтримки, 23 жовтня лідери ЄС обговорять 19-й пакет санкцій, що має зупинити імпорт російського скрапленого газу з 2027 року та обмежити діяльність "тіньового флоту" РФ, який допомагає обходити нафтове ембарго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готує нову угоду з європейськими партнерами для посилення оборонних спроможностей, - Зеленський