Європа хоче посилити підтримку України, але Трамп чинить тиск на Київ, - Le Monde

Президент США Дональд Трамп

Країни Європи планують використати майбутні зустрічі в Брюсселі 23 жовтня та в Лондоні 24 жовтня, щоб узгодити спільну позицію щодо підтримки України.

Про це пише Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

Водночас президент США Дональд Трамп, за даними видання, чинить тиск на Київ, пропонуючи поступки Росії, що створює труднощі для єдності західних союзників.

Як зазначається, після зустрічі Трампа із Зеленським 17 жовтня європейські дипломати заявили, що американський лідер "прийняв аргументи Путіна" і більше не демонструє рішучої підтримки України. У Брюсселі негативно сприйняли також ідею можливого саміту Трампа з Путіним у Будапешті, назвавши її сигналом зближення США з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Європа готують план із 12 пунктів щодо припинення війни з Росією, - Bloomberg

ЄС готує масштабний "репараційний кредит" для України

Попри невизначеність позиції Вашингтона, Євросоюз просуває власну ініціативу фінансової допомоги Україні. За даними Le Monde, країни ЄС, крім Угорщини, підтримали план використати доходи від заморожених активів РФ для залучення близько €140 млрд, які Україна отримає у 2026-2027 роках. Цей так званий "репараційний кредит" буде погашено вже після війни - за рахунок російських виплат.

Новий пакет санкцій проти Росії

Крім фінансової підтримки, 23 жовтня лідери ЄС обговорять 19-й пакет санкцій, що має зупинити імпорт російського скрапленого газу з 2027 року та обмежити діяльність "тіньового флоту" РФ, який допомагає обходити нафтове ембарго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готує нову угоду з європейськими партнерами для посилення оборонних спроможностей, - Зеленський

Треба якось навчитись не звертати уваги на того, кому доводиться двічі повторювати своїм підлеглим.
показати весь коментар
22.10.2025 17:09 Відповісти
Незабаром Трамп здохне а його душа відлитить до Кобзона.
То я з задоволенням обов'язково горилочки домашній під огірок та сальце тяпну.
показати весь коментар
22.10.2025 17:12 Відповісти
На жаль, не так швидко. Старий Буш прожив 94 р., Дж, Картер - 100. Але як кажуть - Dum spíro, spéro. Впевнений, що Україна із задоволенням проводе трамбона в останю подорож "не злим тихим словом" і вип'є не одну плашку за нового глядача на концерті кобздона. І у кафедральному соборі буде грати музика, але рудій бовдур її не почує.
показати весь коментар
22.10.2025 17:43 Відповісти
Імовірний тиск Трампа жодним чином не заважає Європі посилити підтримку, якщо тільки вона дійсно хоче цього.
показати весь коментар
22.10.2025 17:16 Відповісти
ЧХАТИ НА КРАСНОВА. Він своїм ротом і жопком відробляє міліарди росіян які його рятували від банкротсва і які привели його до влади - гроші за твітер теж російські.

Від Орбана він не відрізняється нічим
показати весь коментар
22.10.2025 17:19 Відповісти
Тиснути можна тільки на лайно. На гвоздь даже ржавий ніхто натиснути не зможе
показати весь коментар
22.10.2025 17:20 Відповісти
Немає вже відомого поважного видання котре б не давило критикою на позицію 47-го деменйціного DEALьця - компаньйона *****.
показати весь коментар
22.10.2025 17:23 Відповісти
деменційний нарцис, який свято вірить свому другу-господарю ***** та поливає лайном власних громадян, ніколи не буде підтримувати Україну
щоправда й шансів залишитися на "троні" у нарциса з кожним днем все менше
се ля ві
показати весь коментар
22.10.2025 17:25 Відповісти
такого паскудного президента ще в Америці не було.
показати весь коментар
22.10.2025 17:39 Відповісти
На кацапів Трамп не надавить - то тисне на Україну
показати весь коментар
22.10.2025 17:39 Відповісти
Чомусь пуйла аргументи Трамп сприймає,а ЗЕленського аргументи побоку.Хреновий значить переговорник ЗЕленський.Йому давно говорили щоб утворив уряд національного спасіння,щоб ввести туди і опозицію,того хто має авторитет за кордоном,в суспільстві але в ЗЕлені амбіції і 5-6 потужних менеджерів.Крапка!
показати весь коментар
22.10.2025 17:43 Відповісти
Ну незадовго до перемовин в США, "потужний" дєрмак зі свитою маріонеток там про щось "домовлявся", тому і не дивна політика рудого що до України! 🤬
показати весь коментар
22.10.2025 17:50 Відповісти
 
 