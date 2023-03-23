Канадско-украинский фонд передал специальные защитные костюмы для украинских пожарных и работников ГСЧС. ФОТОрепортаж

Канадско-Украинский Фонд (КУФ) и Конгресс Украинцев Канады (КУК) от имени совместной инициативы "Канадско-Украинского гуманитарного призыва" официально передали Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины экипировку для пожарных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пожарные получили 1000 высококачественных профессиональных костюмов для пожарных, 1000 комплектов защитных леггинсов и тенисок, 2000 балаклав, 1000 перчаток и такое же количество пар обуви.

Груз поступил в подразделения ГСЧС четырех областей – Николаевской, Сумской, Кировоградской и Черкасской.

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С начала широкомасштабного вторжения России украинские спасатели, пожарные и парамедики работают в режиме нон-стоп. В Украине спасателей по праву называют "герои без оружия". Их главным оружием является не только высокий профессионализм, но и качественное оборудование и экипировка, позволяющая им сохранять жизнь и здоровье.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям является важной составляющей устойчивости и борьбы Украины. Мы стремимся ограничить риски, связанные с личной безопасностью украинских спасателей и спасательниц, с помощью качественных защитных противопожарных костюмов", - пояснила Олеся Луцив-Андреевич, член правления КУФ Украинского гуманитарного штаба, координировавшего закупку и доставку снаряжения.

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Еще 10 000 пар сертифицированных по международному стандарту спасательных перчаток и 200 портативных аэрозольных установок для тушения пожаров сейчас на пути в Украину.











