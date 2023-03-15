РУС
Канада предоставит Украине учебные боеприпасы для танков Leopard 1

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о дополнительной военной помощи ВСУ во время десятого заседания союзников Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Канада передаст Украине из арсенала вооруженных сил около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет для систем противовоздушной обороны.

Также Канада предоставит более 1800 единиц 105-мм обучающих боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами передачу Leopard 1.

На "Рамштайне-10" Ананд подтвердила, что Канада начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных страной в конце февраля. Всего Канада передает Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже в Польше. Также в Польшу прибыли канадские инструкторы для обучения украинских танкистов.

Читайте также: Канадские военные будут обучать украинских защитников тактической медицине, - Трюдо

Ожидается, что восемь обещанных Канадой танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы будут в Украине уже в ближайшие недели.

