Канада предоставит Украине учебные боеприпасы для танков Leopard 1
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о дополнительной военной помощи ВСУ во время десятого заседания союзников Украины в формате "Рамштайн".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Канада передаст Украине из арсенала вооруженных сил около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет для систем противовоздушной обороны.
Также Канада предоставит более 1800 единиц 105-мм обучающих боеприпасов для танков. Эти боеприпасы поддержат объявленную Данией, Германией и Нидерландами передачу Leopard 1.
На "Рамштайне-10" Ананд подтвердила, что Канада начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, обещанных страной в конце февраля. Всего Канада передает Украине восемь основных боевых танков Leopard 2, четыре из которых уже в Польше. Также в Польшу прибыли канадские инструкторы для обучения украинских танкистов.
Ожидается, что восемь обещанных Канадой танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы будут в Украине уже в ближайшие недели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чим можем, иншого не маєм.
- Одстань! Дай поспать! Зараз не час занять!
- Та який "не час"! У мене хата горить!
- Я маю "Права людини" І "право на відпочинок" - теж!
- Поки ти будеш спать - то проспиш не тільки мої "права людини" але і свої власні!!!