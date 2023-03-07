Канадские военные будут обучать украинских защитников тактической медицине, - Трюдо

Канада приступит к обучению украинских защитников тактической медицине и продолжит до осени тренировки украинских военных инженеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции в Кингстоне объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы продолжаем обучение инженеров в рамках операции UNIFIER как минимум до осени, а также отправляем военнослужащих Вооруженных сил Канады для помощи украинским силам с тактическими медицинскими навыками", - сказал Трюдо.

Он добавил, что Канада также дополнительно выделит 3 млн долларов на разминирование в Украине, и вместе с ЕС "будет работать над доставкой энергетического оборудования в Украину".

Как сообщалось, в рамках операции UNIFIER канадские военнослужащие с 2015 года научили особенностям современного боя более 35 тысяч украинских военных. После начала полномасштабного российского вторжения канадские инструкторы покинули территорию Украины, однако через несколько месяцев учеба была восстановлена в Великобритании и Польше.

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