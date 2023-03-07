Канадські військові навчатимуть українських захисників тактичній медицині, - Трюдо

Канада розпочне навчання українських захисників тактичній медицині та продовжить до осені тренування українських військових інженерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції у Кінгстоні оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ми продовжуємо навчання інженерів у рамках операції UNIFIER щонайменше до осені, а також відправляємо військовослужбовців Збройних сил Канади для допомоги українським силам із тактичними медичними навичками", - сказав Трюдо.

Він додав, що Канада також додатково виділить 3 млн доларів на розмінування в Україні, й разом із ЄС "працюватиме над доставкою енергетичного обладнання до України".

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Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015 року навчили особливостям сучасного бою понад 35 тис. українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії та Польщі.