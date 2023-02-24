Трюдо не виключає, що Канада навчатиме українських військових пілотів

Канада відкрита до можливості розширення своєї льотної тренувальної програми, аби включити до неї українських військових пілотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час пресконференції у Торонто заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ми завжди шукатимемо, як навчати та підтримувати - і де для нас є сенс це робити. Наразі ми навчаємо українських танкістів використовувати Leopard 2, які їм передаємо. Ми завжди відкриті до того, аби робити більше. Ми обговорюватимемо з українцями те, як їм найкраще допомогти", - відповів Трюдо на запитання про ймовірність навчання українських військових пілотів у Канаді.

Він також нагадав, що в рамках канадської тренувальної місії UNIFIER близько 35 тисяч українських захисників пройшли курс навичок сучасного бою, що допомогло їм бути ефективнішими під час бойових дій.

Зазначимо, що у Канаді вже багато років діє льотна школа НАТО, яка дислокується на двох військових базах. Там навчають військових пілотів з країн Альянсу та їх союзників. Розпочинаючи курс на легких цивільних літаках, на останніх етапах програми пілоти опановують винищувачами.

