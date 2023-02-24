Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard 2, - Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спеціальному брифінгу в п’ятницю оголосив, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 у межах військової допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину", – сказав Трюдо.
Він додав, що українська сторона також отримає 5000 боєприпасів калібру 155 міліметрів, які "допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу й територіальну цілісність України".
Таким чином, загальний внесок Канади в "танкову коаліцію" вже становить вісім танків Leopard 2.
Топ коментарі
+6 Петро Вебер
показати весь коментар24.02.2023 22:14 Відповісти Посилання
+5 Огусто
показати весь коментар24.02.2023 22:29 Відповісти Посилання
+4 Alex Rabinovich
показати весь коментар24.02.2023 22:18 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Петро Вебер
показати весь коментар24.02.2023 22:14 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Kiev_Kiev_777
показати весь коментар24.02.2023 22:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Wlad West
показати весь коментар24.02.2023 22:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Alex Rabinovich
показати весь коментар24.02.2023 22:18 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Petrov Viktor
показати весь коментар24.02.2023 22:19 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Krotow
показати весь коментар24.02.2023 22:24 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Огусто
показати весь коментар24.02.2023 22:29 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Володимир Муляр
показати весь коментар25.02.2023 00:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Opera GX
показати весь коментар25.02.2023 00:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар25.02.2023 02:02 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль