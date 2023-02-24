Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard 2, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спеціальному брифінгу в п’ятницю оголосив, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 у межах військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину", – сказав Трюдо.

Він додав, що українська сторона також отримає 5000 боєприпасів калібру 155 міліметрів, які "допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу й територіальну цілісність України".

Таким чином, загальний внесок Канади в "танкову коаліцію" вже становить вісім танків Leopard 2.

