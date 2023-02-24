УКР
Канада передасть Україні ще чотири танки Leopard 2, - Трюдо

трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спеціальному брифінгу в п’ятницю оголосив, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 у межах військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину", – сказав Трюдо.

Він додав, що українська сторона також отримає 5000 боєприпасів калібру 155 міліметрів, які "допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу й територіальну цілісність України".

Таким чином, загальний внесок Канади в "танкову коаліцію" вже становить вісім танків Leopard 2.

Також читайте: Канада поки не обговорює постачання Leopard 2 Україні, - Трюдо

Канада (2247) танк (2110) Трюдо Джастін (355) Leopard (142)
Топ коментарі
+6
Лічильник танків крутиться
24.02.2023 22:14 Відповісти
24.02.2023 22:14 Відповісти
+5
24.02.2023 22:29 Відповісти
24.02.2023 22:29 Відповісти
+4
+4, итого 8. Похоже союзники решили все-таки набрать Леопардов-2 до полной бригады.
24.02.2023 22:18 Відповісти
24.02.2023 22:18 Відповісти
0 забыли
24.02.2023 22:26 Відповісти
24.02.2023 22:26 Відповісти
Ну, муся - мусичка, еще капельку.)))
24.02.2023 22:18 Відповісти
24.02.2023 22:18 Відповісти
рашисты короче вам ****** и знали мы про это ещё до начала спэцаперации кровавого афериста.
24.02.2023 22:19 Відповісти
24.02.2023 22:19 Відповісти
Вы не называйте цифры. Просто везите.
24.02.2023 22:24 Відповісти
24.02.2023 22:24 Відповісти
Добре що не три з половиною, бо був капець тоді...
25.02.2023 00:13 Відповісти
25.02.2023 00:13 Відповісти
Как будто фишки кидают в казино...
25.02.2023 00:23 Відповісти
25.02.2023 00:23 Відповісти
вчера в аэропорт Борисполь прибыли два военно-транспортных самолёта ВВС Турции A400М Atlas. Грузоподъёмность одного борта 37 тонн.
25.02.2023 02:02 Відповісти
25.02.2023 02:02 Відповісти
 
 