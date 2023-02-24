Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на специальном брифинге в пятницу объявил, что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня Канада объявляет новую военную помощь друзьям в Украине. Мы передадим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооруженным Силам Украины, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину", – сказал Трюдо.

Он добавил, что украинская сторона также получит 5000 боеприпасов калибра 155 миллиметров, которые помогут ВСУ продолжить борьбу за свободу и территориальную целостность Украины.

Таким образом, общий вклад Канады в "танковую коалицию" уже составляет восемь танков Leopard 2.

