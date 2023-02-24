РУС
Канада передаст Украине еще четыре танка Leopard 2, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на специальном брифинге в пятницу объявил, что Украина получит еще четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодня Канада объявляет новую военную помощь друзьям в Украине. Мы передадим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооруженным Силам Украины, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину", – сказал Трюдо.

Он добавил, что украинская сторона также получит 5000 боеприпасов калибра 155 миллиметров, которые помогут ВСУ продолжить борьбу за свободу и территориальную целостность Украины.

Таким образом, общий вклад Канады в "танковую коалицию" уже составляет восемь танков Leopard 2.

+6
Лічильник танків крутиться
24.02.2023 22:14
24.02.2023 22:14 Ответить
+5
24.02.2023 22:29
24.02.2023 22:29 Ответить
+4
+4, итого 8. Похоже союзники решили все-таки набрать Леопардов-2 до полной бригады.
24.02.2023 22:18
24.02.2023 22:18 Ответить
Лічильник танків крутиться
24.02.2023 22:14
24.02.2023 22:14 Ответить
0 забыли
24.02.2023 22:26
24.02.2023 22:26 Ответить
Ну, муся - мусичка, еще капельку.)))
24.02.2023 22:18
24.02.2023 22:18 Ответить
+4, итого 8. Похоже союзники решили все-таки набрать Леопардов-2 до полной бригады.
24.02.2023 22:18
24.02.2023 22:18 Ответить
рашисты короче вам ****** и знали мы про это ещё до начала спэцаперации кровавого афериста.
24.02.2023 22:19
24.02.2023 22:19 Ответить
Вы не называйте цифры. Просто везите.
24.02.2023 22:24
24.02.2023 22:24 Ответить
24.02.2023 22:29
24.02.2023 22:29 Ответить
Добре що не три з половиною, бо був капець тоді...
25.02.2023 00:13
25.02.2023 00:13 Ответить
Как будто фишки кидают в казино...
25.02.2023 00:23
25.02.2023 00:23 Ответить
вчера в аэропорт Борисполь прибыли два военно-транспортных самолёта ВВС Турции A400М Atlas. Грузоподъёмность одного борта 37 тонн.
25.02.2023 02:02
25.02.2023 02:02 Ответить
 
 