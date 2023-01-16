Канада поки не обговорює постачання Leopard 2 Україні, - Трюдо
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у понеділок, що канадський уряд наразі не розглядає питання про відправку танків Leopard 2.
Про це повідомляє Global News, передає Цензор.НЕТ за посиланням на Європейську правду.
"Ми розглянемо всі запити від України, але ми ще не готові до цього, щодо танків Leopard 2. Але ми тут для того, щоб надати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла перемогти Росію", – зазначив Трюдо.
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