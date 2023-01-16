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Канада поки не обговорює постачання Leopard 2 Україні, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трюдо,джастін

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у понеділок, що канадський уряд наразі не розглядає питання про відправку танків Leopard 2.

Про це повідомляє Global News, передає Цензор.НЕТ за посиланням на Європейську правду.

"Ми розглянемо всі запити від України, але ми ще не готові до цього, щодо танків Leopard 2. Але ми тут для того, щоб надати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла перемогти Росію", – зазначив Трюдо.

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Топ коментарі
+14
Остерігаються шо США нападе .
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16.01.2023 22:54
+14
Коли раша напала на Фінляндію в 1939 році, миттєво всі країни дали гармати і літаки. Не тянули кота за леопард і вигнали її з ліги націй. Що трапилося з людьми?
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16.01.2023 23:03
+10
Задрали вже цими леопьордами. Кожного дня товчуть воду в ступі.
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16.01.2023 22:53
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А история с F35 чего стОит! Харпер заказал самолёты для Канады (тем более что Канада и в разработке участвовала), пришёл подонок Трюдо - и отменил все сделки. Просто потому что их заключили проклятые консерваторы. Вероятно и неустойки заплатил (не он, конечно, а все мы). Теперь, через 10 лет, всё же вернулся к обновлению нашего флота CF18 и выбрал... угадали - F35. Вот так и живём...
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17.01.2023 05:18 Відповісти
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Спритно у вівторок, 17 січня, розпочинає візит до Вашингтона та Торонто для активізації "глобальних дій щодо України" у 2023 році.
Під час переговорів сторони обговорять, серед іншого, «скоординовані зусилля з надання допомоги Україні у подоланні російської агресії», взаємодію з розвідувальних, безпекових та гуманітарних питань.

Лондон готовий і надалі використовувати оборонні зв'язки зі США та Канадою для того, щоб у війні переважав «зрештою український народ».

У Канаді сторони обговорять більш тісну координацію в питанні санкцій
У середу, 18 січня, в Торонто Cleverly і Joly обговорять більш тісну координацію зусиль з питання санкцій. Після двосторонніх переговорів міністри зустрінуться з представниками української діаспори.
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17.01.2023 05:20 Відповісти
Пару днів тому я написав, що Трюдо політичний імпотент, так один мудак тут, на цензорі, мені відповів, що ТЕ трюдА робить все, що може. Мабуть, воно може лише хер кацапський смоктати.
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17.01.2023 05:40 Відповісти
Канада, де українців найбільше, веде себе огидно на фоні війни.
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17.01.2023 07:07 Відповісти
Ти ба,Канада не дає танків,передурки вибрали блазня і тепер хочуть,щоб до них ставились,як до нормальних 😄
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17.01.2023 17:48 Відповісти
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