Україна проситиме Канаду про надання танків Leopard
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Україна має намір звернутися до Канади із запитом про надання танків Leopard-2 для відбиття російської агресії.
Про це із посиланням на слова радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка пише видання "Globe & Mail", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Україна має намір попросити у Канади кілька одиниць її основного бойового танку Leopard-2, щойно Німеччина відмовиться від свого спротиву реекспорту виробленого нею озброєння", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Володимир Зеленський має намір звернутися із цим запитом до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "щойно Берліном буде усунуто бюрократичну перешкоду".
При цьому Подоляк висловив переконання, що Німеччина незабаром змінить свою позицію й не виступатиме проти передачі Україні танків.
Видання додає, що Канада має на озброєнні 82 танки Leopard-2, які вона придбала у Німеччини e 2007 році.
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А якби зелені лідори продовжили ракетну программу?
А якби Верещук з Єрмаком не розмінували Чонгар?
А якби не запустили розкрадальну прихватизацію у 90-х?
А якби обрали Чорновола президентом?
...
Таке воно, становлення вільної країни. Триста років московського поневолення не минули дарма.
Осьотут б я вже й не гарячкував ..
Дивлячись " патріотизм" тих, хто радо зустрічав зайдів і перешкоджав Воїнам чинити опір на Донбасі і Луганщині,розуміючи засилля гебні в усіх радах,кбінетах, розвідці, воїнстві , не варто було надіятись , що шанований мною пан В'чеслав Максимович ідеєю федералізації зміг би зберегти Україну в її цілосності.
Згоден .. Захід Країни може ( може !) й був би вільною незалежною самостійною ( признаною ООН) країною з іншою назвою... але УКРАЇНА .. в тому розумінні яка зараз є, не існувала .. бо поділ на Землі ( як у Дойчів ) розслабив здатність спротиву і був би захопленим рашею без особливого усилля
https://zbruc.eu/node/30884
для тих, кому цікаво
А ти запитай особисто себе, чи думав ти про Оплоти протягом 2019-2022, гоняючи по автошляхах, не влітаючи у ями, не витрачаючи час та кошти на СТО та шиномонтажі ? Зараз повно тих, хто різко став свідомим і розповідає що треба було робити. Але самі чомусь раніше проти асфальту не протестували та петиції не створювали.
Надзвичайно дорого і надзвичайно неефективно працюють будівельники автодоріг для споживача. Тобто для нас з вами. А от для посередників - золоте дно.
Которые когда то легкомысленно вообще отказались от танков в своих ВС.
Во времена холодной войны, у одних только Нидерландов их было почти 1000!
со времен краха совка голландцы слишком расслабились. Только и делали что курили бамбук в борделях.
Британцам, канадцам и американцам приходится за всех отдуваться.
Крыму. На Донбассе в города и посёлках они будут хорошей
мишенью для гранатомётчиков. Опыт есть у чеченцев.