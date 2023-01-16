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Україна проситиме Канаду про надання танків Leopard

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

leopard

Україна має намір звернутися до Канади із запитом про надання танків Leopard-2 для відбиття російської агресії.

Про це із посиланням на слова радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка пише видання "Globe & Mail", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна має намір попросити у Канади кілька одиниць її основного бойового танку Leopard-2, щойно Німеччина відмовиться від свого спротиву реекспорту виробленого нею озброєння", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Володимир Зеленський має намір звернутися із цим запитом до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "щойно Берліном буде усунуто бюрократичну перешкоду".

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При цьому Подоляк висловив переконання, що Німеччина незабаром змінить свою позицію й не виступатиме проти передачі Україні танків.

Видання додає, що Канада має на озброєнні 82 танки Leopard-2, які вона придбала у Німеччини e 2007 році.
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Топ коментарі
+8
Хтось може порахувати скільки Оплотів і Ятаганів можна було зробити протягом 2019-2022 років замість великого будівництва?
А якби зелені лідори продовжили ракетну программу?
А якби Верещук з Єрмаком не розмінували Чонгар?
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16.01.2023 21:00
+7
А якби 1991-го року заборонили ВСІМ, хто був у компартії і був причетний до кдб займати державні посади?
А якби не запустили розкрадальну прихватизацію у 90-х?
А якби обрали Чорновола президентом?

...

Таке воно, становлення вільної країни. Триста років московського поневолення не минули дарма.
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16.01.2023 21:09
+7
Так насчет "***** не виноват" ваша Люська Арестович уже промычала, глист.
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16.01.2023 21:23
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путин тут не виноват, я правильно тебя понял глист?
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16.01.2023 21:17 Відповісти
Так насчет "***** не виноват" ваша Люська Арестович уже промычала, глист.
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16.01.2023 21:23 Відповісти
А что не так у Арестовича? Сказал что ПВО пыталось сбить ракету, хотя на самом деле не пытались. Не вижу причин колотится в зрадной истерике.
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16.01.2023 21:27 Відповісти
Конечно, ты не видишь, русский. Эту руснявую мразоту цитируют все ваши пропагандонаские каналы на помойке, а шапиро зовет эту русскую шлюху на работу. Тебя оно с собой не захватит, на твою любимую помойку, русский?
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16.01.2023 21:30 Відповісти
Все кацапские каналы перечитываешь? Тогда аквафреш тебе в жопу.
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16.01.2023 21:37 Відповісти
триколор в дупе у тебя с рождения, мразота руснявая. Поэтому ты аж из портков с онучами выпрыгиваешь, облизывая руснявую шлюху Люську.
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16.01.2023 21:43 Відповісти
Хтось може порахувати скільки Оплотів і Ятаганів можна було зробити протягом 2019-2022 років замість великого будівництва?
А якби зелені лідори продовжили ракетну программу?
А якби Верещук з Єрмаком не розмінували Чонгар?
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16.01.2023 21:00 Відповісти
А якби 1991-го року заборонили ВСІМ, хто був у компартії і був причетний до кдб займати державні посади?
А якби не запустили розкрадальну прихватизацію у 90-х?
А якби обрали Чорновола президентом?

...

Таке воно, становлення вільної країни. Триста років московського поневолення не минули дарма.
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16.01.2023 21:09 Відповісти
...А якби обрали Чорновола президентом?
Осьотут б я вже й не гарячкував ..

Дивлячись " патріотизм" тих, хто радо зустрічав зайдів і перешкоджав Воїнам чинити опір на Донбасі і Луганщині,розуміючи засилля гебні в усіх радах,кбінетах, розвідці, воїнстві , не варто було надіятись , що шанований мною пан В'чеслав Максимович ідеєю федералізації зміг би зберегти Україну в її цілосності.

Згоден .. Захід Країни може ( може !) й був би вільною незалежною самостійною ( признаною ООН) країною з іншою назвою... але УКРАЇНА .. в тому розумінні яка зараз є, не існувала .. бо поділ на Землі ( як у Дойчів ) розслабив здатність спротиву і був би захопленим рашею без особливого усилля



https://zbruc.eu/node/30884

для тих, кому цікаво
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16.01.2023 22:31 Відповісти
Если честно, то до 2019 Оплоты и Булаты продавали направо и налево
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16.01.2023 21:16 Відповісти
"Хтось може порахувати скільки Оплотів і Ятаганів можна було зробити протягом 2019-2022 років замість великого будівництва?"
А ти запитай особисто себе, чи думав ти про Оплоти протягом 2019-2022, гоняючи по автошляхах, не влітаючи у ями, не витрачаючи час та кошти на СТО та шиномонтажі ? Зараз повно тих, хто різко став свідомим і розповідає що треба було робити. Але самі чомусь раніше проти асфальту не протестували та петиції не створювали.
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16.01.2023 21:23 Відповісти
Ну, це тільки для тупорилих зєбілів став несподіванкою повномаштабний напад рахи. Розкажи як зесрань бітум в рахі куплчла щоб швидше зробити дороги для комфортного пересування танкових колон на Київ
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16.01.2023 21:40 Відповісти
ями лишаться назавжди, поки буде існувати система автодору в теперішньому вигляді. Там технологія закладена аби не робити надійне і довговічне покриття. Я в ютубі часто дивився як працюють за кордоном. І коли в країнах з теплим кліматом одне, то в нашій з морозами і відлигами зовсім друге. Бетонок мало і всі вони викладені плитами. А в кращих країнах з нашим кліматом багато доріг суцільного бетонування.
Надзвичайно дорого і надзвичайно неефективно працюють будівельники автодоріг для споживача. Тобто для нас з вами. А от для посередників - золоте дно.
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16.01.2023 21:41 Відповісти
Ребятки, вы и правда считаете, что оплоты и булаты можно было ,,наклепать,, за указанные годы??? Зачитать бы вслух в одном очень большом городе чушь эту--- в дыню бы настреляли со злости запросто! Вертолеты хоть не трогайте.
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16.01.2023 22:36 Відповісти
********,а со светом что? В Хмельницкой области ровно сутки нет.
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16.01.2023 21:24 Відповісти
У х#йла запитай-воно якраз кацапську розуміє та свої ракети сюди по трансформаторах та електростанціях постійно кидає.
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16.01.2023 21:37 Відповісти
Таке враження що цей ,,леопард" позашлюбний синочок Шольца від Ангели Мєркель, він його не хотів і віддати жалко!
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16.01.2023 21:25 Відповісти
Ніяка більше країна не купуватиме німецькі танки і самохідки
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16.01.2023 21:34 Відповісти
канадцы получили Леопарды-2 от Нидерландов.
Которые когда то легкомысленно вообще отказались от танков в своих ВС.
Во времена холодной войны, у одних только Нидерландов их было почти 1000!
со времен краха совка голландцы слишком расслабились. Только и делали что курили бамбук в борделях.
Британцам, канадцам и американцам приходится за всех отдуваться.
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16.01.2023 21:35 Відповісти
А що й Канада на Леопардах? Я думав на Абрамсах.
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16.01.2023 21:39 Відповісти
Танки нужны для прорыва из Мелитополя через Тавриду к
Крыму. На Донбассе в города и посёлках они будут хорошей
мишенью для гранатомётчиков. Опыт есть у чеченцев.
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16.01.2023 21:41 Відповісти
 
 