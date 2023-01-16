Україна проситиме Канаду про надання танків Leopard

Україна має намір звернутися до Канади із запитом про надання танків Leopard-2 для відбиття російської агресії.

Про це із посиланням на слова радника керівника Офісу Президента України Михайла Подоляка пише видання "Globe & Mail", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна має намір попросити у Канади кілька одиниць її основного бойового танку Leopard-2, щойно Німеччина відмовиться від свого спротиву реекспорту виробленого нею озброєння", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Володимир Зеленський має намір звернутися із цим запитом до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "щойно Берліном буде усунуто бюрократичну перешкоду".

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При цьому Подоляк висловив переконання, що Німеччина незабаром змінить свою позицію й не виступатиме проти передачі Україні танків.

Видання додає, що Канада має на озброєнні 82 танки Leopard-2, які вона придбала у Німеччини e 2007 році.