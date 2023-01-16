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війна (56913) допомога (5221) танк (1681) Воллес (212)

Воллес закликав країни Європи передати Україні танки Leopard

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

leopard

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сподівається, що рішення британського уряду передати Україні бойові танки підштовхне до аналогічного кроку інші країни Європи.

Про це він сказав, виступаючи в британському парламенті в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Воллес привітав рішення уряду Франції відправити в Україну легкі бойові танки AMX-10RC та заяву американського уряду про передачу Україні 50 бойових машин Bradley.

Ця військова допомога важлива сама по собі, сказав Воллес, але вона є частиною міжнародних зусиль, які разом створюють мультиплікативний ефект.

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"Ми будемо першою країною, яка передасть західні бойові танки. Обговоривши це питання зі США та нашими європейськими союзниками, ми сподіваємося, що приклад Франції та Великої Британії, дозволить тим країнам, у яких є танки Leopard, також передати їх", – сказав він.

Воллес наголосив, що тепер жодна країна, яка хотіла б допомогти Україні з танками, не буде робити це наодинці.
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Топ коментарі
+14
Воллес - крутий дядько, бандерівець.
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16.01.2023 20:48
+6
Щоб був мир рашка як країна повинна зникнути з мапи інакше ці війни ніколи не закінчаться.Цю країну потрібно розірвати.
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16.01.2023 20:49
+6
Пан Остін теж не гірший
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16.01.2023 20:51
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Воллес - крутий дядько, бандерівець.
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16.01.2023 20:48 Відповісти
Пан Остін теж не гірший
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16.01.2023 20:51 Відповісти
Пан Остін ще кращій!
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16.01.2023 20:54 Відповісти
Щоб був мир рашка як країна повинна зникнути з мапи інакше ці війни ніколи не закінчаться.Цю країну потрібно розірвати.
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16.01.2023 20:49 Відповісти
на це ніхто не піде
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16.01.2023 20:50 Відповісти
Трохи не так.Все залежить від нашої стійкості і витримки інакше війна як раз буде в центрі Європи.лайно хотіла прибалтику і не тільки,саме ми все йому порушили.Питання просте якщо Європа не хоче бачити в своїх містах фашисько-путінські танки і грязних орків з ракетами хай дають зброю.Це не просто війна між двума країнами це вже війна іншого рівня і саме Україна стає щитом від путінської зарази.
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16.01.2023 21:39 Відповісти
Дайте їм зробити це самим.
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16.01.2023 20:59 Відповісти
Ще б німцям копняків надавати.
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16.01.2023 20:55 Відповісти
А про асфальт погыгыкать?
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16.01.2023 21:01 Відповісти
Столько разговоров вокруг танков "Леопард"! Столько гвалту! А сколько дадут при полном непротивлении всех желающих? -Многочисленные заявления не оправдают.
-Любая помощь не лишняя, но зачем же столько крику? Не терминаторов же обещают - танки.
Только одного не пойму - почему свои танки для себя не произвели ни одного? Тем более, что война началась ещё в 2014-м.
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16.01.2023 21:01 Відповісти
1. Потому что если не будет "столька гвалта и крика" по дадут как в 2014 - озабоченость, призывы к сдержанности и запрет на поставку вооружений.
2. На февраль 2022 Украина имела танков больше чем Германия и Франция вместе взятые. Вы считаете это мало, тогда покажите любую страну Европы, которая может противостоять 2-й армии мира без посторонней помощи.
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16.01.2023 21:16 Відповісти
На 24.02.22 в ВСУ было 800+ ед. Т-64,Т-72,Т-80 разных модификаций в строю. Если судить по контракту для Таиланда, такое же кол-во получили бы за 80 лет.
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16.01.2023 21:18 Відповісти
"Приклад Франції, та Британії" поки на етапі заяв про надання. Про приклад доречно говорити тоді, коли ВЖЕ надали.
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16.01.2023 21:11 Відповісти
Кто на самом деле передаст, тот не передаст!
)))
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16.01.2023 21:23 Відповісти
Это для Шольца
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16.01.2023 22:08 Відповісти
коли питають зелю про ******** гуманітарку на мільярди в новинах пишуть про викритих волонтерах які продали одну з тридцяти переланих машин і та під питанням
коли Україні треба ППО та ПРО
вони вже кілька місяців ібут нам мізки за танки
ракету, літак, безпілотник та гелікоптер, з танка не зіб,єш
з гаубиці, корабель авіа чи ракетоносець не потопиш
санкції *****, *****....
це тільки я розумію????
ні це розуміють всі, але їм не вигідно щоб раша виграла
не вигідно шо б раша програла
наші життя їм *****
кінця війни їм не треба
а ще вони реально бояться ядерного *****
і правляча партія слуг, це гандони, ворюги та зрадники як і сам велічайший!!!
доказ тому, останне інтерв,ю арестовича
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16.01.2023 22:20 Відповісти
 
 