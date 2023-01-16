Воллес закликав країни Європи передати Україні танки Leopard
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сподівається, що рішення британського уряду передати Україні бойові танки підштовхне до аналогічного кроку інші країни Європи.
Про це він сказав, виступаючи в британському парламенті в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Воллес привітав рішення уряду Франції відправити в Україну легкі бойові танки AMX-10RC та заяву американського уряду про передачу Україні 50 бойових машин Bradley.
Ця військова допомога важлива сама по собі, сказав Воллес, але вона є частиною міжнародних зусиль, які разом створюють мультиплікативний ефект.
"Ми будемо першою країною, яка передасть західні бойові танки. Обговоривши це питання зі США та нашими європейськими союзниками, ми сподіваємося, що приклад Франції та Великої Британії, дозволить тим країнам, у яких є танки Leopard, також передати їх", – сказав він.
Воллес наголосив, що тепер жодна країна, яка хотіла б допомогти Україні з танками, не буде робити це наодинці.
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-Любая помощь не лишняя, но зачем же столько крику? Не терминаторов же обещают - танки.
Только одного не пойму - почему свои танки для себя не произвели ни одного? Тем более, что война началась ещё в 2014-м.
2. На февраль 2022 Украина имела танков больше чем Германия и Франция вместе взятые. Вы считаете это мало, тогда покажите любую страну Европы, которая может противостоять 2-й армии мира без посторонней помощи.
)))
коли Україні треба ППО та ПРО
вони вже кілька місяців ібут нам мізки за танки
ракету, літак, безпілотник та гелікоптер, з танка не зіб,єш
з гаубиці, корабель авіа чи ракетоносець не потопиш
санкції *****, *****....
це тільки я розумію????
ні це розуміють всі, але їм не вигідно щоб раша виграла
не вигідно шо б раша програла
наші життя їм *****
кінця війни їм не треба
а ще вони реально бояться ядерного *****
і правляча партія слуг, це гандони, ворюги та зрадники як і сам велічайший!!!
доказ тому, останне інтерв,ю арестовича