Уоллес призвал страны Европы передать Украине танки Leopard

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес надеется, что решение британского правительства передать Украине боевые танки подтолкнет к аналогичному шагу другие страны Европы.

Об этом он сказал, выступая в британском парламенте в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Уоллес приветствовал решение правительства Франции отправить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC и заявление американского правительства о передаче Украине 50 боевых машин Bradley.

Эта военная помощь важна сама по себе, сказал Уоллес, но она является частью международных усилий, которые вместе создают мультипликативный эффект.

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"Мы будем первой страной, которая передаст западные боевые танки. Обсудив этот вопрос с США и нашими европейскими союзниками, мы надеемся, что пример Франции и Великобритании позволит тем странам, у которых есть танки Leopard, также передать их", – сказал он.

Уоллес подчеркнул, что теперь ни одна страна, которая хотела бы помочь Украине с танками, не будет делать это наедине.