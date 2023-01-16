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Новости За рубежом Помощь Украине
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Уоллес призвал страны Европы передать Украине танки Leopard

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

leopard

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес надеется, что решение британского правительства передать Украине боевые танки подтолкнет к аналогичному шагу другие страны Европы.

Об этом он сказал, выступая в британском парламенте в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Уоллес приветствовал решение правительства Франции отправить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC и заявление американского правительства о передаче Украине 50 боевых машин Bradley.

Эта военная помощь важна сама по себе, сказал Уоллес, но она является частью международных усилий, которые вместе создают мультипликативный эффект.

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"Мы будем первой страной, которая передаст западные боевые танки. Обсудив этот вопрос с США и нашими европейскими союзниками, мы надеемся, что пример Франции и Великобритании позволит тем странам, у которых есть танки Leopard, также передать их", – сказал он.

Уоллес подчеркнул, что теперь ни одна страна, которая хотела бы помочь Украине с танками, не будет делать это наедине.
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Топ комментарии
+14
Воллес - крутий дядько, бандерівець.
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16.01.2023 20:48
+6
Щоб був мир рашка як країна повинна зникнути з мапи інакше ці війни ніколи не закінчаться.Цю країну потрібно розірвати.
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16.01.2023 20:49
+6
Пан Остін теж не гірший
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16.01.2023 20:51
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Воллес - крутий дядько, бандерівець.
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16.01.2023 20:48 Ответить
Пан Остін теж не гірший
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16.01.2023 20:51 Ответить
Пан Остін ще кращій!
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16.01.2023 20:54 Ответить
Щоб був мир рашка як країна повинна зникнути з мапи інакше ці війни ніколи не закінчаться.Цю країну потрібно розірвати.
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16.01.2023 20:49 Ответить
на це ніхто не піде
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16.01.2023 20:50 Ответить
Трохи не так.Все залежить від нашої стійкості і витримки інакше війна як раз буде в центрі Європи.лайно хотіла прибалтику і не тільки,саме ми все йому порушили.Питання просте якщо Європа не хоче бачити в своїх містах фашисько-путінські танки і грязних орків з ракетами хай дають зброю.Це не просто війна між двума країнами це вже війна іншого рівня і саме Україна стає щитом від путінської зарази.
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16.01.2023 21:39 Ответить
Дайте їм зробити це самим.
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16.01.2023 20:59 Ответить
Ще б німцям копняків надавати.
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16.01.2023 20:55 Ответить
А про асфальт погыгыкать?
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16.01.2023 21:01 Ответить
Столько разговоров вокруг танков "Леопард"! Столько гвалту! А сколько дадут при полном непротивлении всех желающих? -Многочисленные заявления не оправдают.
-Любая помощь не лишняя, но зачем же столько крику? Не терминаторов же обещают - танки.
Только одного не пойму - почему свои танки для себя не произвели ни одного? Тем более, что война началась ещё в 2014-м.
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16.01.2023 21:01 Ответить
1. Потому что если не будет "столька гвалта и крика" по дадут как в 2014 - озабоченость, призывы к сдержанности и запрет на поставку вооружений.
2. На февраль 2022 Украина имела танков больше чем Германия и Франция вместе взятые. Вы считаете это мало, тогда покажите любую страну Европы, которая может противостоять 2-й армии мира без посторонней помощи.
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16.01.2023 21:16 Ответить
На 24.02.22 в ВСУ было 800+ ед. Т-64,Т-72,Т-80 разных модификаций в строю. Если судить по контракту для Таиланда, такое же кол-во получили бы за 80 лет.
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16.01.2023 21:18 Ответить
"Приклад Франції, та Британії" поки на етапі заяв про надання. Про приклад доречно говорити тоді, коли ВЖЕ надали.
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16.01.2023 21:11 Ответить
Кто на самом деле передаст, тот не передаст!
)))
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16.01.2023 21:23 Ответить
Это для Шольца
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16.01.2023 22:08 Ответить
коли питають зелю про ******** гуманітарку на мільярди в новинах пишуть про викритих волонтерах які продали одну з тридцяти переланих машин і та під питанням
коли Україні треба ППО та ПРО
вони вже кілька місяців ібут нам мізки за танки
ракету, літак, безпілотник та гелікоптер, з танка не зіб,єш
з гаубиці, корабель авіа чи ракетоносець не потопиш
санкції *****, *****....
це тільки я розумію????
ні це розуміють всі, але їм не вигідно щоб раша виграла
не вигідно шо б раша програла
наші життя їм *****
кінця війни їм не треба
а ще вони реально бояться ядерного *****
і правляча партія слуг, це гандони, ворюги та зрадники як і сам велічайший!!!
доказ тому, останне інтерв,ю арестовича
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16.01.2023 22:20 Ответить
 
 