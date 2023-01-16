Уоллес призвал страны Европы передать Украине танки Leopard
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес надеется, что решение британского правительства передать Украине боевые танки подтолкнет к аналогичному шагу другие страны Европы.
Об этом он сказал, выступая в британском парламенте в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Уоллес приветствовал решение правительства Франции отправить в Украину легкие боевые танки AMX-10RC и заявление американского правительства о передаче Украине 50 боевых машин Bradley.
Эта военная помощь важна сама по себе, сказал Уоллес, но она является частью международных усилий, которые вместе создают мультипликативный эффект.
"Мы будем первой страной, которая передаст западные боевые танки. Обсудив этот вопрос с США и нашими европейскими союзниками, мы надеемся, что пример Франции и Великобритании позволит тем странам, у которых есть танки Leopard, также передать их", – сказал он.
Уоллес подчеркнул, что теперь ни одна страна, которая хотела бы помочь Украине с танками, не будет делать это наедине.
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-Любая помощь не лишняя, но зачем же столько крику? Не терминаторов же обещают - танки.
Только одного не пойму - почему свои танки для себя не произвели ни одного? Тем более, что война началась ещё в 2014-м.
2. На февраль 2022 Украина имела танков больше чем Германия и Франция вместе взятые. Вы считаете это мало, тогда покажите любую страну Европы, которая может противостоять 2-й армии мира без посторонней помощи.
)))
коли Україні треба ППО та ПРО
вони вже кілька місяців ібут нам мізки за танки
ракету, літак, безпілотник та гелікоптер, з танка не зіб,єш
з гаубиці, корабель авіа чи ракетоносець не потопиш
санкції *****, *****....
це тільки я розумію????
ні це розуміють всі, але їм не вигідно щоб раша виграла
не вигідно шо б раша програла
наші життя їм *****
кінця війни їм не треба
а ще вони реально бояться ядерного *****
і правляча партія слуг, це гандони, ворюги та зрадники як і сам велічайший!!!
доказ тому, останне інтерв,ю арестовича