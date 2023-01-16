Украина будет просить Канаду о предоставлении танков Leopard
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Украина намерена обратиться к Канаде с запросом о предоставлении танков Leopard-2 для отражения российской агрессии.
Об этом со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка пишет издание "Globe & Mail", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина намерена попросить у Канады несколько единиц ее основного боевого танка Leopard-2, как только Германия откажется от своего сопротивления реэкспорту производимого ею вооружения", - говорится в материале.
Отмечается, что Владимир Зеленский намерен обратиться с этим запросом к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, "как только Берлином будет устранено бюрократическое препятствие".
При этом Подоляк убежден, что Германия вскоре изменит свою позицию и не будет выступать против передачи Украине танков.
Издание добавляет, что Канада имеет на вооружении 82 танка Leopard-2, которые она приобрела у Германии в 2007 году.
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А якби зелені лідори продовжили ракетну программу?
А якби Верещук з Єрмаком не розмінували Чонгар?
А якби не запустили розкрадальну прихватизацію у 90-х?
А якби обрали Чорновола президентом?
...
Таке воно, становлення вільної країни. Триста років московського поневолення не минули дарма.
Осьотут б я вже й не гарячкував ..
Дивлячись " патріотизм" тих, хто радо зустрічав зайдів і перешкоджав Воїнам чинити опір на Донбасі і Луганщині,розуміючи засилля гебні в усіх радах,кбінетах, розвідці, воїнстві , не варто було надіятись , що шанований мною пан В'чеслав Максимович ідеєю федералізації зміг би зберегти Україну в її цілосності.
Згоден .. Захід Країни може ( може !) й був би вільною незалежною самостійною ( признаною ООН) країною з іншою назвою... але УКРАЇНА .. в тому розумінні яка зараз є, не існувала .. бо поділ на Землі ( як у Дойчів ) розслабив здатність спротиву і був би захопленим рашею без особливого усилля
https://zbruc.eu/node/30884
для тих, кому цікаво
А ти запитай особисто себе, чи думав ти про Оплоти протягом 2019-2022, гоняючи по автошляхах, не влітаючи у ями, не витрачаючи час та кошти на СТО та шиномонтажі ? Зараз повно тих, хто різко став свідомим і розповідає що треба було робити. Але самі чомусь раніше проти асфальту не протестували та петиції не створювали.
Надзвичайно дорого і надзвичайно неефективно працюють будівельники автодоріг для споживача. Тобто для нас з вами. А от для посередників - золоте дно.
Которые когда то легкомысленно вообще отказались от танков в своих ВС.
Во времена холодной войны, у одних только Нидерландов их было почти 1000!
со времен краха совка голландцы слишком расслабились. Только и делали что курили бамбук в борделях.
Британцам, канадцам и американцам приходится за всех отдуваться.
Крыму. На Донбассе в города и посёлках они будут хорошей
мишенью для гранатомётчиков. Опыт есть у чеченцев.