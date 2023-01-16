Украина будет просить Канаду о предоставлении танков Leopard

Украина намерена обратиться к Канаде с запросом о предоставлении танков Leopard-2 для отражения российской агрессии.

Об этом со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка пишет издание "Globe & Mail", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина намерена попросить у Канады несколько единиц ее основного боевого танка Leopard-2, как только Германия откажется от своего сопротивления реэкспорту производимого ею вооружения", - говорится в материале.

Отмечается, что Владимир Зеленский намерен обратиться с этим запросом к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, "как только Берлином будет устранено бюрократическое препятствие".

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При этом Подоляк убежден, что Германия вскоре изменит свою позицию и не будет выступать против передачи Украине танков.

Издание добавляет, что Канада имеет на вооружении 82 танка Leopard-2, которые она приобрела у Германии в 2007 году.