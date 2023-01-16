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Канада пока не обсуждает поставки Leopard 2 Украине, - Трюдо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

трюдо,джастін

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что канадское правительство пока не рассматривает вопрос об отправке танков Leopard 2.

Об этом сообщает Global News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы рассмотрим все запросы от Украины, но мы еще не готовы к этому по танкам Leopard 2. Но мы здесь для того, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы она могла победить Россию", – отметил Трюдо.

Читайте также: Украина будет просить Канаду о предоставлении танков Leopard
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Топ комментарии
+14
Остерігаються шо США нападе .
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16.01.2023 22:54
+14
Коли раша напала на Фінляндію в 1939 році, миттєво всі країни дали гармати і літаки. Не тянули кота за леопард і вигнали її з ліги націй. Що трапилося з людьми?
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16.01.2023 23:03
+10
Задрали вже цими леопьордами. Кожного дня товчуть воду в ступі.
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16.01.2023 22:53
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А история с F35 чего стОит! Харпер заказал самолёты для Канады (тем более что Канада и в разработке участвовала), пришёл подонок Трюдо - и отменил все сделки. Просто потому что их заключили проклятые консерваторы. Вероятно и неустойки заплатил (не он, конечно, а все мы). Теперь, через 10 лет, всё же вернулся к обновлению нашего флота CF18 и выбрал... угадали - F35. Вот так и живём...
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17.01.2023 05:18 Ответить
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Спритно у вівторок, 17 січня, розпочинає візит до Вашингтона та Торонто для активізації "глобальних дій щодо України" у 2023 році.
Під час переговорів сторони обговорять, серед іншого, «скоординовані зусилля з надання допомоги Україні у подоланні російської агресії», взаємодію з розвідувальних, безпекових та гуманітарних питань.

Лондон готовий і надалі використовувати оборонні зв'язки зі США та Канадою для того, щоб у війні переважав «зрештою український народ».

У Канаді сторони обговорять більш тісну координацію в питанні санкцій
У середу, 18 січня, в Торонто Cleverly і Joly обговорять більш тісну координацію зусиль з питання санкцій. Після двосторонніх переговорів міністри зустрінуться з представниками української діаспори.
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17.01.2023 05:20 Ответить
Пару днів тому я написав, що Трюдо політичний імпотент, так один мудак тут, на цензорі, мені відповів, що ТЕ трюдА робить все, що може. Мабуть, воно може лише хер кацапський смоктати.
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17.01.2023 05:40 Ответить
Канада, де українців найбільше, веде себе огидно на фоні війни.
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17.01.2023 07:07 Ответить
Ти ба,Канада не дає танків,передурки вибрали блазня і тепер хочуть,щоб до них ставились,як до нормальних 😄
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17.01.2023 17:48 Ответить
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