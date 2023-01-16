Канада пока не обсуждает поставки Leopard 2 Украине, - Трюдо
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что канадское правительство пока не рассматривает вопрос об отправке танков Leopard 2.
Об этом сообщает Global News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы рассмотрим все запросы от Украины, но мы еще не готовы к этому по танкам Leopard 2. Но мы здесь для того, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы она могла победить Россию", – отметил Трюдо.
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