У Німеччині запрацював перший у Європі Unity Hub для українців

У Берліні 14 квітня відбулося відкриття першого в Європі Центру єдності українців — Unity Hub Berlin.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики,сім'ї та єдності України.

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Хто взяв участь у відкритті

У заході взяли участь міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін та міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт.

Українська сторона наголосила на важливості створення простору для підтримки громадян за кордоном.

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Які послуги надаватиме центр

У Центрі українці зможуть отримати інформацію про освіту, працевлаштування, бізнес і доступ до державних послуг.

Також там надаватимуть консультації з соціальних питань, допомогу з документами та підтримку для тих, хто планує повернення в Україну.

Чому центр відкрили саме в Берліні

За словами міністра, Німеччина є країною з найбільшою кількістю українців під тимчасовим захистом — близько 1,2 мільйона осіб.

Саме тому відкриття такого центру в Берліні є актуальним кроком для підтримки діаспори.

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Подальші плани

Unity Hub Berlin стане моделлю для створення аналогічних центрів у Європі.

Наразі розглядається відкриття таких установ у Чехії та Швеції.

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Робота центру

Центр розташований у Берліні за адресою Jägerstraße 54.

Офіційно для відвідувачів він відкриється з 15 квітня та працюватиме у тестовому режимі з понеділка по суботу з 10:00 до 20:00.

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Хто долучився до роботи

До роботи центру залучені українські та міжнародні організації.

Серед них Пенсійний фонд України, УВКБ ООН, ICMPD, українське консульство, а також громадські та освітні організації.

Окремо працюватиме IT-напрям, який представлятиме українську технологічну галузь та можливості працевлаштування.

Робота центру спрямована на підтримку українців за кордоном і збереження їх зв’язку з Україною.

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