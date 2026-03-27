Європа не скорочує підтримку України через війну на Близькому Сході, - глава МЗС Франції Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європа зберігає військову підтримку України попри переорієнтацію уваги на події на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Барро заявив на пресконференції за підсумками першого дня міністерської зустрічі G7 під Парижем.

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Французький міністр визнав, що у контексті війни, яка триває в регіоні Перської затоки, спостерігається "певна мобілізація" військових ресурсів США.

"Я б навіть сказав, що йдеться також про мобілізацію військових спроможностей з боку низки держав, таких як Франція, які не беруть участі в цих військових операціях, але розгорнули ці сили, щоб захищати й убезпечувати своїх союзників, своїх громадян і свої інтереси", – зазначив Барро.

Європа запевняє у стабільній підтримці України

Водночас він підкреслив, що Європа залишається мобілізованою у питанні військової підтримки України.

"Європейські країни мобілізовані. Уже понад чотири роки нам неодноразово заявляють, що нібито наближається катастрофа, бо постачання звідти чи звідси ось-ось припиняться. Але цього не трапилось", – зауважив Барро.

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Глава французького МЗС також відзначив нинішню присутність президента України Володимира Зеленського в країнах Затоки, який приїхав туди, щоб поділитися "унікальним українським досвідом".

"Це свідчить про важливість, або радше про український геній, який зумів виробити нову, новітню міжвидову військову взаємодію для захисту від агресії, і водночас підкреслює, наскільки важливо для європейських країн, зокрема Німеччини, Франції та їхніх партнерів, встановлювати дедалі тіснішу співпрацю зі своїми українськими партнерами", – резюмував він.