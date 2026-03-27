Европа не сокращает поддержку Украины из-за войны на Ближнем Востоке, – глава МИД Франции Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа продолжает оказывать военную поддержку Украине, несмотря на переориентацию внимания на события на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Барро заявил на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи G7 под Парижем.

Французский министр признал, что в контексте войны, которая продолжается в регионе Персидского залива, наблюдается "определенная мобилизация" военных ресурсов США.

"Я бы даже сказал, что речь идет также о мобилизации военных возможностей со стороны ряда государств, таких как Франция, которые не участвуют в этих военных операциях, но развернули эти силы, чтобы защищать и обеспечивать безопасность своих союзников, своих граждан и своих интересов", - отметил Барро.

Европа заявляет о стабильной поддержке Украины

В то же время он подчеркнул, что Европа остается мобилизованной в вопросе военной поддержки Украины.

"Европейские страны мобилизованы. Уже более четырех лет нам неоднократно заявляют, что якобы приближается катастрофа, потому что поставки оттуда или отсюда вот-вот прекратятся. Но этого не произошло", – отметил Барро.

Глава французского МИД также отметил нынешнее присутствие президента Украины Владимира Зеленского в странах Персидского залива, который приехал туда, чтобы поделиться "уникальным украинским опытом".

"Это свидетельствует о важности, или, скорее, об украинском гении, который сумел выработать новое, новейшее межвидовое военное взаимодействие для защиты от агрессии, и в то же время подчеркивает, насколько важно для европейских стран, в частности Германии, Франции и их партнеров, устанавливать все более тесное сотрудничество со своими украинскими партнерами", – резюмировал он.