ЄС 21 квітня представить новий елемент гарантій безпеки для України, - ЗМІ
Європейський Союз 21 квітня планує представити четвертий елемент гарантій безпеки для України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності журналістам у Брюсселі.
Що планує ЄС
Оголошення відбудеться під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.
За словами чиновника, ключовою темою залишатиметься підтримка України та посилення тиску на Росію.
Нові гарантії безпеки
Очікується, що верховна представниця ЄС Кая Каллас представить четвертий елемент гарантій, який стосуватиметься спільної стабільності.
Йдеться про підтримку оборонних реформ, протидію гібридним і кіберзагрозам, а також допомогу у реінтеграції ветеранів.
Крім того, новий пакет включатиме заходи з розмінування та протидії незаконній торгівлі зброєю.
Тиск на Росію
У ЄС також планують посилювати економічний та політичний тиск на РФ.
Серед заходів – підготовка 20-го пакета санкцій, боротьба з "тіньовим флотом" та обмеження впливу Росії на міжнародній арені.
У Брюсселі наголошують, що мета Євросоюзу залишається незмінною – зробити Україну максимально сильною як на полі бою, так і на переговорах.
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