ЄС 21 квітня представить новий елемент гарантій безпеки для України, - ЗМІ

Європейський Союз 21 квітня планує представити четвертий елемент гарантій безпеки для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності журналістам у Брюсселі.

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Що планує ЄС

Оголошення відбудеться під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

За словами чиновника, ключовою темою залишатиметься підтримка України та посилення тиску на Росію.

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Нові гарантії безпеки

Очікується, що верховна представниця ЄС Кая Каллас представить четвертий елемент гарантій, який стосуватиметься спільної стабільності.

Йдеться про підтримку оборонних реформ, протидію гібридним і кіберзагрозам, а також допомогу у реінтеграції ветеранів.

Крім того, новий пакет включатиме заходи з розмінування та протидії незаконній торгівлі зброєю.

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Тиск на Росію

У ЄС також планують посилювати економічний та політичний тиск на РФ.

Серед заходів – підготовка 20-го пакета санкцій, боротьба з "тіньовим флотом" та обмеження впливу Росії на міжнародній арені.

У Брюсселі наголошують, що мета Євросоюзу залишається незмінною – зробити Україну максимально сильною як на полі бою, так і на переговорах.

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