Папа Римский отреагировал на удары по Украине и призвал к диалогу

Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине

Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине на фоне усиления атак со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте понтифика в соцсети Х.

По словам Папы, его глубоко беспокоит новая волна обстрелов, которая вновь затрагивает мирное население. Он подчеркнул духовную поддержку украинцев и призвал к прекращению боевых действий.

"Меня глубоко огорчает недавнее обострение атак против Украины, которые продолжают затрагивать и гражданских лиц. Я выражаю свою близость к тем, кто страдает, и заверяю в своей молитве за весь украинский народ", – отметил Папа Римский.

Понтифик также подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта и призвал стороны выбрать путь переговоров вместо войны.

Читайте также: "Не в моих интересах", - Папа Лев XIV заявил, что не заинтересован в дискуссии с Трампом

Призыв к миру и ситуация в других странах

Отдельно Папа Римский обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что прекращение огня в Ливане дает основания для осторожного оптимизма и может стать сигналом для снижения напряженности в регионе.

По его словам, такие шаги создают шанс для облегчения положения мирного населения и открывают возможности для дальнейшего диалога.

  • Ранее мы писали, что Европейский Союз 21 апреля планирует представить четвертый элемент гарантий безопасности для Украины. Ключевой темой останется поддержка Украины и усиление давления на Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Трампа в адрес Папы Льва XIV неприемлемы, - Мелони

Топ комментарии
+3
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХ - НУ ДО ЯКОГО ДІАЛОГУ БЛ!!!!?

Вони хочуть щоб ми вмерли або втікли - тобто ЩОБ УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС ЗНИК - розчинився в морі народів. Міліон там міліон сям. ВОНИ ЦЕ НАПРЯМУ КАЖУТЬ і це каже не Путін а самі росіянці

Який діалог?
19.04.2026 18:23 Ответить
+3
Как по мне, католическая церковь куда более нравственна, чем так называемая православная церковь. Особенно Московская церковь. Да вообще исчадие ада. Гундяев крестил ракета которые летели на Украину. Кто-нибудь из православной церквей что-нибудь сказал в ответ? Все просто заткнулись. А Папа Римский находит в себе смелость противостоять рыжему чёрту.
19.04.2026 18:33 Ответить
+2
Не чіпайте Папу, іроди, дебіли та аметісти. Це перший Папа, що чітко за нас. . Російська агресія: Понтифік назвав дії РФ "імперіалістичним вторгненням" із метою захоплення територій.
Злочини проти людяності: Лев XIV звинуватив Росію у злочинах проти людяності та безперервних атаках, спрямованих, зокрема, на енергетичну інфраструктуру України.
19.04.2026 18:38 Ответить
До.....б натуральный,все правильно про него Трамп сказал.
19.04.2026 18:15 Ответить
Навіщо це все? Давно відомо що Папи Римські- це шмат лайна. Інквізиція... Зв'язок з нацистами....расистами... Заробіьок на крові....Ось що таке католицька церква.
19.04.2026 18:22 Ответить
Гарри-да вы смелый чувак.. так обосрать Папу Римского-только Трамп может. И главное абсолютно безопасно.
19.04.2026 18:31 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
19.04.2026 18:33 Ответить
Религия-опиум для народа. И это не ирония в стиле Ильфа и Петрова а реальность.
19.04.2026 18:37 Ответить
Для Маркса та його ********** опіум був насамперед знеболюючим, легальним лекарством тіпа анальгіна, а не просто «наркотиком» у ********* негативному сенсі. Порівнюючи релігію з опіумом, він мав на увазі, що вона полегшує страждання пригноблених людей у ​​«безсердечному світі», даючи їм тимчасову втіху та сили жити далі, але не усуваючи причину їхньої бідності.
19.04.2026 18:43 Ответить
Спасибо
19.04.2026 19:24 Ответить
К чему это? Ну,обосрите вы Папу. Или он ваш кореш?
19.04.2026 18:34 Ответить
Я к тому что вы человек большой храбрости. Обосрать Папу -на это требуется большое мужество.. ага.
19.04.2026 18:36 Ответить
Послушайте...не ***** мозг...Не устраивайте дешёвое шапито.
19.04.2026 18:38 Ответить
Кацап Гарік не стримався і вивалив усе, що думав про католицизм.
Папа мав приїхати в Америку і набити морду Трампу?
19.04.2026 18:58 Ответить
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХ - НУ ДО ЯКОГО ДІАЛОГУ БЛ!!!!?

Вони хочуть щоб ми вмерли або втікли - тобто ЩОБ УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС ЗНИК - розчинився в морі народів. Міліон там міліон сям. ВОНИ ЦЕ НАПРЯМУ КАЖУТЬ і це каже не Путін а самі росіянці

Який діалог?
19.04.2026 18:23 Ответить
Та насрати кацапам на будь який етнос! Завжди так було. Вони прийшли за копалинами Луганської, Дніпропетровської, Донецької і Запоріжської областей. Їх мета грабунок! В Україні досить компактно в гарних кліматичних умовах можна добувати і на місці переробляти копалини, які у кацапів є десь за тисячі кілометрів і які вони вже втрачають на користь Китаю. В **********, який в 28 разів більший територіально за Україну, 61% території це вічна мерзлота. Кліматичні зміни (потепління) перетворить цю територію на болота з хмарами гнусу в найближчі роки. Попливе все. Включаючи нафтопроводи і газопроводи разом з Байкало-амурською магістраллю. Звідти нічого не вивезеш, а починати нові гігантські будівництва з тими алкодегенератами які там є неможливо. Та й грошей нема. Кацапи хочуть "обміну" - Сибір і Далекий Схід Китаю, а собі загарбати Україну. І саме тому Китай, який все це ініціював, оплачує ***** війну.
19.04.2026 19:33 Ответить
А мав би закликати до кари над терористами(((Не здивував(
19.04.2026 18:36 Ответить
На жаль, Папи зараз не оголошують хрестові походи.
19.04.2026 18:40 Ответить
Минули часи влади та сексу)
19.04.2026 18:40 Ответить
Влади у нього повно, він єдиний, хто просто послав рудого дебіла Трампа.
19.04.2026 18:44 Ответить
)))Влада має бути підкріплена якимось аргументами,і бажано матеріальними )
19.04.2026 19:00 Ответить
ти не хвилюся про матеріальне. хоча матеріального там набридне рахувати
19.04.2026 19:02 Ответить
Мав намувазі не лиш фвнанси,а куди їх справляють.Хвилбватися?))Чого б це?)))
19.04.2026 19:15 Ответить
Не чіпайте Папу, іроди, дебіли та аметісти. Це перший Папа, що чітко за нас. . Російська агресія: Понтифік назвав дії РФ "імперіалістичним вторгненням" із метою захоплення територій.
Злочини проти людяності: Лев XIV звинуватив Росію у злочинах проти людяності та безперервних атаках, спрямованих, зокрема, на енергетичну інфраструктуру України.
19.04.2026 18:38 Ответить
Венса тре у гості відправити. Ще раз, до цього.
19.04.2026 18:55 Ответить
 
 