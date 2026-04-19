Папа Римский отреагировал на удары по Украине и призвал к диалогу
Папа Римский Лев XIV выразил поддержку Украине на фоне усиления атак со стороны России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте понтифика в соцсети Х.
По словам Папы, его глубоко беспокоит новая волна обстрелов, которая вновь затрагивает мирное население. Он подчеркнул духовную поддержку украинцев и призвал к прекращению боевых действий.
"Меня глубоко огорчает недавнее обострение атак против Украины, которые продолжают затрагивать и гражданских лиц. Я выражаю свою близость к тем, кто страдает, и заверяю в своей молитве за весь украинский народ", – отметил Папа Римский.
Понтифик также подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования конфликта и призвал стороны выбрать путь переговоров вместо войны.
Призыв к миру и ситуация в других странах
Отдельно Папа Римский обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что прекращение огня в Ливане дает основания для осторожного оптимизма и может стать сигналом для снижения напряженности в регионе.
По его словам, такие шаги создают шанс для облегчения положения мирного населения и открывают возможности для дальнейшего диалога.
Злочини проти людяності: Лев XIV звинуватив Росію у злочинах проти людяності та безперервних атаках, спрямованих, зокрема, на енергетичну інфраструктуру України.