Папа Римський відреагував на удари по Україні та закликав до діалогу

Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні

Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні на тлі посилення атак з боку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі понтифіка в соцмережі Х.

За словами Папи, його глибоко турбує нова хвиля обстрілів, яка знову зачіпає мирне населення. Він наголосив на духовній підтримці українців та закликав до припинення бойових дій.

"Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України, які продовжують зачіпати й цивільних осіб. Я висловлюю свою близькість до тих, хто страждає, і запевняю у своїй молитві за весь український народ", – зазначив Папа Римський.

Понтифік також підкреслив необхідність дипломатичного врегулювання конфлікту та закликав сторони обрати шлях переговорів замість війни.

Заклик до миру та ситуація в інших країнах

Окремо Папа Римський звернув увагу на ситуацію на Близькому Сході. Він зазначив, що припинення вогню в Лівані дає підстави для обережного оптимізму та може стати сигналом для зниження напруги в регіоні.

За його словами, такі кроки створюють шанс для полегшення становища мирного населення та відкривають можливості для подальшого діалогу.

  • Раніше ми писали, що Європейський Союз 21 квітня планує представити четвертий елемент гарантій безпеки для України. Ключовою темою залишатиметься підтримка України та посилення тиску на Росію.

Топ коментарі
+7
Как по мне, католическая церковь куда более нравственна, чем так называемая православная церковь. Особенно Московская церковь. Да вообще исчадие ада. Гундяев крестил ракета которые летели на Украину. Кто-нибудь из православной церквей что-нибудь сказал в ответ? Все просто заткнулись. А Папа Римский находит в себе смелость противостоять рыжему чёрту.
19.04.2026 18:33 Відповісти
+4
Не чіпайте Папу, іроди, дебіли та аметісти. Це перший Папа, що чітко за нас. . Російська агресія: Понтифік назвав дії РФ "імперіалістичним вторгненням" із метою захоплення територій.
Злочини проти людяності: Лев XIV звинуватив Росію у злочинах проти людяності та безперервних атаках, спрямованих, зокрема, на енергетичну інфраструктуру України.
19.04.2026 18:38 Відповісти
+3
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХ - НУ ДО ЯКОГО ДІАЛОГУ БЛ!!!!?

Вони хочуть щоб ми вмерли або втікли - тобто ЩОБ УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС ЗНИК - розчинився в морі народів. Міліон там міліон сям. ВОНИ ЦЕ НАПРЯМУ КАЖУТЬ і це каже не Путін а самі росіянці

Який діалог?
19.04.2026 18:23 Відповісти
Гарри-да вы смелый чувак.. так обосрать Папу Римского-только Трамп может. И главное абсолютно безопасно.
19.04.2026 18:31 Відповісти
Как по мне, католическая церковь куда более нравственна, чем так называемая православная церковь. Особенно Московская церковь. Да вообще исчадие ада. Гундяев крестил ракета которые летели на Украину. Кто-нибудь из православной церквей что-нибудь сказал в ответ? Все просто заткнулись. А Папа Римский находит в себе смелость противостоять рыжему чёрту.
19.04.2026 18:33 Відповісти
Религия-опиум для народа. И это не ирония в стиле Ильфа и Петрова а реальность.
19.04.2026 18:37 Відповісти
Для Маркса та його ********** опіум був насамперед знеболюючим, легальним лекарством тіпа анальгіна, а не просто «наркотиком» у ********* негативному сенсі. Порівнюючи релігію з опіумом, він мав на увазі, що вона полегшує страждання пригноблених людей у ​​«безсердечному світі», даючи їм тимчасову втіху та сили жити далі, але не усуваючи причину їхньої бідності.
19.04.2026 18:43 Відповісти
Спасибо
19.04.2026 19:24 Відповісти
Від мавпи, пане?
Попи до Церкви Христової не мають ніякого відношення, за рідким вийнятком. Це велика блудниця.
Читайте Біблію
20.04.2026 08:39 Відповісти
К чему это? Ну,обосрите вы Папу. Или он ваш кореш?
19.04.2026 18:34 Відповісти
Я к тому что вы человек большой храбрости. Обосрать Папу -на это требуется большое мужество.. ага.
19.04.2026 18:36 Відповісти
Послушайте...не ***** мозг...Не устраивайте дешёвое шапито.
19.04.2026 18:38 Відповісти
Кацап Гарік не стримався і вивалив усе, що думав про католицизм.
Папа мав приїхати в Америку і набити морду Трампу?
19.04.2026 18:58 Відповісти
католицизм - просто збочення, як і всі - изми, -ізми....
19.04.2026 20:25 Відповісти
Ну ти ж продовжуй думку, що "Боґа нєт!". А таку складну математичну штуку як ДНК, придумала амеба 500 мільйонів років назад.
19.04.2026 20:33 Відповісти
тяжко жити топірцем
ате - ізм...
19.04.2026 22:07 Відповісти
Бачиш, як з тебе русіш культуріш пре?
20.04.2026 10:16 Відповісти
Та насрати кацапам на будь який етнос! Завжди так було. Вони прийшли за копалинами Луганської, Дніпропетровської, Донецької і Запоріжської областей. Їх мета грабунок! В Україні досить компактно в гарних кліматичних умовах можна добувати і на місці переробляти копалини, які у кацапів є десь за тисячі кілометрів і які вони вже втрачають на користь Китаю. В **********, який в 28 разів більший територіально за Україну, 61% території це вічна мерзлота. Кліматичні зміни (потепління) перетворить цю територію на болота з хмарами гнусу в найближчі роки. Попливе все. Включаючи нафтопроводи і газопроводи разом з Байкало-амурською магістраллю. Звідти нічого не вивезеш, а починати нові гігантські будівництва з тими алкодегенератами які там є неможливо. Та й грошей нема. Кацапи хочуть "обміну" - Сибір і Далекий Схід Китаю, а собі загарбати Україну. І саме тому Китай, який все це ініціював, оплачує ***** війну.
19.04.2026 19:33 Відповісти
Та ні. Все складніше. Вони пробують зупинити виродження і дегенерацію русскага народа з допомогою українських генів. Тобто, генетика вже не продажная дєвка імпєріалізьма.
19.04.2026 20:51 Відповісти
Це вже неможливо. З Івана Грозного і впровадження монополії на продаж горілки. Той хто пив горілку в кабаку вважався на державній службі протягом споживання крепкого напою і до нього в цей час ставилися як до "государєвого человєка". Навіть указ спеціальний було видано в якому сказано "А тую жону коя будєт пітуха із кабака тащіть біть плєтьмі". І дубасили. До втрати свідомості. Навіть до смерті забивали коли жінки намагались врятувати копійочку для дітей. А потім почали пити жінки. І це саме страшне що могло статися. Жіночий організм приймає зміни лише в пятому поколінні. Врешті це сталося. Кацапки народжуються алкоголічками. Всі. Без винятку. Саме тому кацапів називаю алкодегенератами. Всі хворі на спадковий алкоголізм, першою ознакою якого є відсутність рвотного рефлексу на надмірне вживання алкоголю і їм властиве саме запійне, безпробудне пияцтво. Навіть якщо кацап вважається непитущим, то в будь який момент він може почати пиячити до одуріння і повного розвалу особистості. Українка не буде жити з кацапом і народжувати від алкоголіка дітей. Їм би цього хотілось, але не складається. Бо основна ідея "руzкого міра" полягає в тому що "бабу раз в недєлю надо ставіть раком даби нє забивала что она скотіна". З українками такий "патріархат" і така культура сімейного життя заснована на домашньому насильстві і приниженні не працює. А який нормальний українець одружиться на кацапці щоб отримати дітей-алкодегенератів? З власного досвіду, а таких родин я бачив багато!, стверджую що дружина кацапка - діти 100% алкоголіки.
19.04.2026 22:00 Відповісти
Рускій, тут воткі нєт. Іди собі додому.
20.04.2026 05:17 Відповісти
А мав би закликати до кари над терористами(((Не здивував(
19.04.2026 18:36 Відповісти
На жаль, Папи зараз не оголошують хрестові походи.
19.04.2026 18:40 Відповісти
Минули часи влади та сексу)
19.04.2026 18:40 Відповісти
Влади у нього повно, він єдиний, хто просто послав рудого дебіла Трампа.
19.04.2026 18:44 Відповісти
)))Влада має бути підкріплена якимось аргументами,і бажано матеріальними )
19.04.2026 19:00 Відповісти
ти не хвилюся про матеріальне. хоча матеріального там набридне рахувати
19.04.2026 19:02 Відповісти
Мав намувазі не лиш фвнанси,а куди їх справляють.Хвилбватися?))Чого б це?)))
19.04.2026 19:15 Відповісти
тоді чому Ватикан не визнав росію агресором до цього часу?
19.04.2026 20:24 Відповісти
а чому CNN та загалом Захід до сих пір називають ЛНР та ДНР якимось повстанцями та сепаратистами? МІД та дипломатія України ніколи цим не займались, гольф то наше все.
19.04.2026 20:39 Відповісти
Венса тре у гості відправити. Ще раз, до цього.
19.04.2026 18:55 Відповісти
Неплохо бы процентами с росактивов в банковатикано поделиться, поддержать на деле а не на словах
А одобрямсов нам и так хватает и стурбованисти
20.04.2026 08:35 Відповісти
 
 