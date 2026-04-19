Папа Римський відреагував на удари по Україні та закликав до діалогу
Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні на тлі посилення атак з боку Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі понтифіка в соцмережі Х.
За словами Папи, його глибоко турбує нова хвиля обстрілів, яка знову зачіпає мирне населення. Він наголосив на духовній підтримці українців та закликав до припинення бойових дій.
"Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України, які продовжують зачіпати й цивільних осіб. Я висловлюю свою близькість до тих, хто страждає, і запевняю у своїй молитві за весь український народ", – зазначив Папа Римський.
Понтифік також підкреслив необхідність дипломатичного врегулювання конфлікту та закликав сторони обрати шлях переговорів замість війни.
Заклик до миру та ситуація в інших країнах
Окремо Папа Римський звернув увагу на ситуацію на Близькому Сході. Він зазначив, що припинення вогню в Лівані дає підстави для обережного оптимізму та може стати сигналом для зниження напруги в регіоні.
За його словами, такі кроки створюють шанс для полегшення становища мирного населення та відкривають можливості для подальшого діалогу.
Попи до Церкви Христової не мають ніякого відношення, за рідким вийнятком. Це велика блудниця.
Папа мав приїхати в Америку і набити морду Трампу?
Вони хочуть щоб ми вмерли або втікли - тобто ЩОБ УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС ЗНИК - розчинився в морі народів. Міліон там міліон сям. ВОНИ ЦЕ НАПРЯМУ КАЖУТЬ і це каже не Путін а самі росіянці
Злочини проти людяності: Лев XIV звинуватив Росію у злочинах проти людяності та безперервних атаках, спрямованих, зокрема, на енергетичну інфраструктуру України.
А одобрямсов нам и так хватает и стурбованисти