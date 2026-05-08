Польша и Италия заявили о совместной позиции по поводу помощи Украине

Премьер-министры Польши и Италии Дональд Туск и Джорджа Мелони подтвердили неизменную поддержку Украины в войне против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом они заявили во время совместной пресс-конференции

Туск отметил, что настало время начать серьезные переговоры между Польшей и Италией о подписании нового договора между странами о сотрудничестве на "высшем возможном уровне".

По его словам, Варшава и Рим также имеют общие позиции по всем ключевым вопросам, касающимся Европы, в частности по войне в Украине, системе торговли выбросами ЕС и европейским фондам.

Туск подчеркнул, что сотрудничество Польши и Италии ради мира в Украине имеет "очень практическое измерение".

"Наши компании и институты будут работать вместе, чтобы помощь Украине расширялась уже сейчас. Мы не можем ждать окончания войны, потому что не знаем, когда она закончится. Поэтому Конференция по восстановлению Украины будет также конференцией в поддержку безопасности Украины", - подчеркнул глава польского правительства.

Что предшествовало?

Ранее Туск заявил, что Польша не будет убеждать президента Украины Владимира Зеленского соглашаться на перемирие на один день, 9 мая, которое предлагает Россия, поскольку считает такое предложение "абсурдом".

