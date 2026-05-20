Україна має отримати дієві гарантії безпеки, а не такі, як Будапештський меморандум, - Мадяр

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вважає, що Україні варто надати міцні гарантії безпеки, а не такі, як було передбачено Будапештським меморандумом у 1994 році.

Про це він заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я також хочу у Варшаві підкреслити, хоча вже неодноразово про це говорив, що Україна є жертвою і має право захищатися всіма можливими способами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет", - наголосив Мадяр.

Угорський прем'єр також закликав якнайшвидше домогтися паузи у війні, оскільки з російського боку загинуло понад мільйон осіб, з українського - також багато людей, зокрема й цивільних.

"По обидва боки є жертви. Саме тому метою має бути досягнення припинення вогню, а потім - укладення миру, який буде тривалим. І саме міжнародна спільнота повинна буде це гарантувати - не так, як у випадку з Будапештським меморандумом, а справді гарантувати дотримання цих домовленостей, змушувати інших їх виконувати та забезпечити безпеку й територіальну цілісність України", - підсумував він.

Що таке Будапештський меморандум?

Будапештський меморандум - це політичний документ, підписаний у грудні 1994 року лідерами України, США, Росії та Великої Британії, що гарантував безпеку України в обмін на її відмову від ядерної зброї.

За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії.

Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,

утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України,

утримуватись від економічного тиску, що може порушити суверенітет України.

В Україні цей документ сприйняли як один з інструментів гарантій безпеки від найпотужніших світових гравців.

Меморандум не працює

Після окупації Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році Київ неодноразово заявляв, що Росія грубо порушила Будапештський меморандум - міжнародну угоду, яка мала гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Україна наголошує, що агресія з боку Москви - це пряме порушення зобов’язань, узятих Росією у 1994 році. Водночас у Києві лунає критика і на адресу інших підписантів - США та Великої Британії, які, на думку багатьох українських експертів, не забезпечили реальних гарантій безпеки.

Представники США та Великої Британії неодноразово заявляли, що виконують свої обіцянки відповідно до меморандуму.

Так, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер ще у 2018 році пояснював:

"Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення. І між цими поняттями існує суттєва різниця".

Як зазначають дипломати та міжнародні експерти, Будапештський меморандум не спрацював як дієвий механізм захисту суверенітету України. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року його неспроможність стала ще очевиднішою — документ залишився лише політичним символом, а не інструментом безпеки.

