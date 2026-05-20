Україна має отримати дієві гарантії безпеки, а не такі, як Будапештський меморандум, - Мадяр

Петер Мадяр закликав надати Україні міцні гарантії безпеки

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вважає, що Україні варто надати міцні гарантії безпеки, а не такі, як було передбачено Будапештським меморандумом у 1994 році.

Про це він заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Подробиці

"Я також хочу у Варшаві підкреслити, хоча вже неодноразово про це говорив, що Україна є жертвою і має право захищатися всіма можливими способами, щоб зберегти свою територіальну цілісність і суверенітет", - наголосив Мадяр.

Угорський прем'єр також закликав якнайшвидше домогтися паузи у війні, оскільки з російського боку загинуло понад мільйон осіб, з українського - також багато людей, зокрема й цивільних.

"По обидва боки є жертви. Саме тому метою має бути досягнення припинення вогню, а потім - укладення миру, який буде тривалим. І саме міжнародна спільнота повинна буде це гарантувати - не так, як у випадку з Будапештським меморандумом, а справді гарантувати дотримання цих домовленостей, змушувати інших їх виконувати та забезпечити безпеку й територіальну цілісність України", - підсумував він.

Що таке Будапештський меморандум?

Будапештський меморандум - це політичний документ, підписаний у грудні 1994 року лідерами України, США, Росії та Великої Британії, що гарантував безпеку України в обмін на її відмову від ядерної зброї.

За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії.

Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

  • поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,
  • утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України,
  • утримуватись від економічного тиску, що може порушити суверенітет України.

В Україні цей документ сприйняли як один з інструментів гарантій безпеки від найпотужніших світових гравців.

Меморандум не працює

Після окупації Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році Київ неодноразово заявляв, що Росія грубо порушила Будапештський меморандум - міжнародну угоду, яка мала гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Україна наголошує, що агресія з боку Москви - це пряме порушення зобов’язань, узятих Росією у 1994 році. Водночас у Києві лунає критика і на адресу інших підписантів - США та Великої Британії, які, на думку багатьох українських експертів, не забезпечили реальних гарантій безпеки.

Представники США та Великої Британії неодноразово заявляли, що виконують свої обіцянки відповідно до меморандуму.
Так, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер ще у 2018 році пояснював:

"Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення. І між цими поняттями існує суттєва різниця".

Як зазначають дипломати та міжнародні експерти, Будапештський меморандум не спрацював як дієвий механізм захисту суверенітету України. Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року його неспроможність стала ще очевиднішою — документ залишився лише політичним символом, а не інструментом безпеки.

Повернення Україні ЯЗ - найкраща гарантія безпеки.
20.05.2026 14:21 Відповісти
развал кацапстана на республіки - ось гарантія ненападу
20.05.2026 14:20 Відповісти
Туфтологія! Одразу ядерне бомбардування по агресору?
20.05.2026 14:13 Відповісти
20.05.2026 14:13 Відповісти
Проблема в тому що зараз не існує країн які можуть виконати такі гарантії 🤔
20.05.2026 14:18 Відповісти
Такі - це які? По пунктах назвіть, будь ласка.
20.05.2026 14:20 Відповісти
1. Дієві - як в заголовку (там зверху, може не помітили) 🤔
20.05.2026 14:26 Відповісти
По пунктах розпишіть, хто, що, коли, в яких обсягах має зробити, або не має, щоб це вважалось дієвою гарантією. Бо загальними тезами і я вмію говорити, що збоку навіть буде здаватись, ніби дуже розумний.
20.05.2026 14:28 Відповісти
Не важливо які конкретно гарантії спробують впарити, розписуйте як завгодно і що завгодно, головне що ті хто це підпише у випадку настання "часу х" просто відмовляться їх виконувати ... ото і все. В кращому випадку буде щось на кшталт "дивної війни" в 1939-му, хоча і на таке розраховувати не варто, "гаранти" просто "занепокояться" трохи глибше.
20.05.2026 14:33 Відповісти
З одного боку - так. З іншого боку як в Митця

"Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!

В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить."(С)

Якщо гарантії будуть достатньо серьозними, то великий шанс, шо вони не ************. Подивіться на країни Балтії. Військовий потенціал ніякий в порівнянні з Україною. Але ніяких спроб вкусити. Тільки гавкіт.
20.05.2026 14:32 Відповісти
Як показує історія немає таких гарантій в сввті щоб маленька позаблокова олігархізована країна мала гарантії проти ядерного монстра ...
20.05.2026 14:18 Відповісти
ЦЕ ВСЕ ТУФТА. Єдина гарантія - 2-3 000 балістичних ракет і щоб будь-хто знав що буде відповідь. Решта - папір
20.05.2026 14:19 Відповісти
2 - 3000 фламіндічів? А хіба їх нема?
20.05.2026 14:33 Відповісти
20.05.2026 14:20 Відповісти
20.05.2026 14:21 Відповісти
Найкращі та єдині реальні гарантії - це гарантії ЗСУ після закінчення війни, інших ніяких гарантій по просту не буде!
20.05.2026 14:25 Відповісти
Особливо гнидно це звучить від країни, яка була готова застосувати силу до жертви агресії у Закарпатській області, якби та не витримала. Єдина гарантія для України це ЗСУ. Ви ж єврослюнтяї чекайте поки і обтирайтесь. Коли каци заїбуться в Україні вони на вас хіляків перекинуться. От тоді почнеться "бєзудєржнає вісєліє". Ну, а ми потужно висловимо стурбованість.
20.05.2026 14:31 Відповісти
дієві гарантії безпеки - МБР І БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ З ЯДЕРНИМИ БОЄГОЛОВКАМИ.(АНІ НАТО НІ ЄС НІ США АНІ 3,14ДЕРАЦІЯ РАЗОМ З КИТАЄМ НЕ МОЖУТЬ ГАРАНТУВАТИ БЕЗПЕКУ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ.У КОТРОГО СУСІД ,КРОВОЖДНИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС
20.05.2026 14:34 Відповісти
Так, Мадяр. США і раша позорять місто Будапешт
20.05.2026 14:53 Відповісти
І знову за рибу гроші !!! Про те що так званий Будапештський Меморандум є абсолютно нікчемним для нас , звичайним пустим папірцем який не містить у собі абсолютно ніяких гарантій - про це казав І не тільки колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер у 2018, а ще і у 1994 році про це нас тоді ще відверто попереджали як і самі американські дипломати так і міжнародні юристи.....- але УКРАІНА З ЩАСЛИВИМИ ОЧАМИ ПОГОДИЛАСЬ І ПІДПИСАЛА ПО СУТІ ПУСТИЙ ПАПІРЕЦЬ!.......Але ж ми так хотіли тоді всім показати свою миролюбність, шо окрім без'ядерного статусу (принципи без'ядерності -«не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї»-було закладено в Деклараціі про державний Суверенітет Украіни, яка була прийнята Верховною Радою УРСР ше 16 липня 1990 року) Україна ще й вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. І цим українці ще й так пишалися в 90-х роках,.!!!! Але така політика ослабила Україну і позбавила її чітких пріоритетів. Україна опинилася в ситуації, коли вона декларувала позаблоковість , але на практиці виявилася беззахисною: не мала ні ядерної зброї, ні надійних партнерів,ані союзників, ані друзів. Наше керівництво тоді не розуміло , що пишатися тим, що ти без'ядерна держава - не дуже розумно. То ти миролюбний чи беззахисний? Ми виявилися беззахисними. Особливо маючи такого небезпечного сусіда". І зараз в тому, що ми опинились в такому жахливому становищі - ми винні самі, і тільки самі.!!!!! Це що відносно цього меморандуму. А що відносно цієі заяви Мадяра - то насправді в ній є фундаментальна логічна помилка: бо не можна просто так взяти й поєднати мир, територіальну цілісність і безпеку, якщо ми залишаємо окупованими території ще з 2014 року. Це так не працює, і ось чому. По-перше, тут є очевидний конфлікт понять: безглуздо говорити про «територіальну цілісність», коли чверть країни залишається під окупацією, адже це просто суперечить усім міжнародним правилам і статуту ООН. По-друге, ми потрапляємо в пастку з гарантіями безпеки, бо жодна сильна держава чи той самий альянс НАТО не підпишеться під залізобетонними гарантіями для країни з незавершеним конфліктом - ніхто не хоче автоматично вписуватися у пряму війну з росією в майбутньому. Ну і по-третє, сам «мир» у такому форматі - це чиста ілюзія. Якщо просто зафіксувати лінію фронту без капітуляції чи відведення військ агресора, це буде не мир, а звичайна оперативна пауза, яку росія звісно ж використає, щоб переозброїтися, зібратися з силами і піти потім з новим наступом. Тож про який такий ,,тривалий мир'' взагалі може йти мова? Це звичайний примус до миру на умовах агресора, де нашою територіальною цілісністю просто жертвують заради ілюзії стабільності.......Знову та сама шахова партія політичних наперсточників. Знову той самий Будапештський Меморандум, але в новій обкладинці під акомпанемент гарних слів про бажання сталого і всеосяжного миру....
20.05.2026 16:06 Відповісти
 
 