Украина должна получить действенные гарантии безопасности, а не такие, как Будапештский меморандум, - Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр считает, что Украине следует предоставить надежные гарантии безопасности, а не такие, как это было предусмотрено Будапештским меморандумом 1994 года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

"Я также хочу в Варшаве подчеркнуть, хотя уже неоднократно об этом говорил, что Украина является жертвой и имеет право защищаться всеми возможными способами, чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет", — подчеркнул Мадяр.

Венгерский премьер также призвал как можно скорее добиться перемирия, поскольку с российской стороны погибло более миллиона человек, с украинской — также много людей, в том числе и гражданских.

"По обе стороны есть жертвы. Именно поэтому целью должно быть достижение прекращения огня, а затем — заключение мира, который будет долгосрочным. И именно международное сообщество должно будет это гарантировать — не так, как в случае с Будапештским меморандумом, а действительно гарантировать соблюдение этих договоренностей, заставлять других их выполнять и обеспечить безопасность и территориальную целостность Украины", — подытожил он.

Что такое Будапештский меморандум?

Будапештский меморандум — это политический документ, подписанный в декабре 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, который гарантировал безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

Согласно документу, Киев отказался от ядерного арсенала, который на тот момент был третьим по мощности в мире после США и России.

Взамен США, Россия и Великобритания взяли на себя следующие обязательства:

  • уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,
  • воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,
  • воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.

В Украине этот документ восприняли как один из инструментов гарантий безопасности от самых влиятельных мировых игроков.

Меморандум не работает

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году Киев неоднократно заявлял, что Россия грубо нарушила Будапештский меморандум — международное соглашение, которое должно было гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украина подчеркивает, что агрессия со стороны Москвы — это прямое нарушение обязательств, взятых Россией в 1994 году. В то же время в Киеве звучит критика и в адрес других подписантов — США и Великобритании, которые, по мнению многих украинских экспертов, не обеспечили реальных гарантий безопасности.

Представители США и Великобритании неоднократно заявляли, что выполняют свои обещания в соответствии с меморандумом.
Так, бывший посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер еще в 2018 году объяснял:

"Украина получила не гарантии безопасности, а заверения. И между этими понятиями существует существенная разница".

Как отмечают дипломаты и международные эксперты, Будапештский меморандум не сработал как действенный механизм защиты суверенитета Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году его несостоятельность стала еще более очевидной — документ остался лишь политическим символом, а не инструментом безопасности.

Повернення Україні ЯЗ - найкраща гарантія безпеки.
20.05.2026 14:21
развал кацапстана на республіки - ось гарантія ненападу
20.05.2026 14:20
Туфтологія! Одразу ядерне бомбардування по агресору?
20.05.2026 14:13
20.05.2026 14:13
Проблема в тому що зараз не існує країн які можуть виконати такі гарантії 🤔
показать весь комментарий
20.05.2026 14:18 Ответить
Такі - це які? По пунктах назвіть, будь ласка.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:20 Ответить
1. Дієві - як в заголовку (там зверху, може не помітили) 🤔
показать весь комментарий
20.05.2026 14:26 Ответить
По пунктах розпишіть, хто, що, коли, в яких обсягах має зробити, або не має, щоб це вважалось дієвою гарантією. Бо загальними тезами і я вмію говорити, що збоку навіть буде здаватись, ніби дуже розумний.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:28 Ответить
Не важливо які конкретно гарантії спробують впарити, розписуйте як завгодно і що завгодно, головне що ті хто це підпише у випадку настання "часу х" просто відмовляться їх виконувати ... ото і все. В кращому випадку буде щось на кшталт "дивної війни" в 1939-му, хоча і на таке розраховувати не варто, "гаранти" просто "занепокояться" трохи глибше.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:33 Ответить
З одного боку - так. З іншого боку як в Митця

"Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!

В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить."(С)

Якщо гарантії будуть достатньо серьозними, то великий шанс, шо вони не ************. Подивіться на країни Балтії. Військовий потенціал ніякий в порівнянні з Україною. Але ніяких спроб вкусити. Тільки гавкіт.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:32 Ответить
Як показує історія немає таких гарантій в сввті щоб маленька позаблокова олігархізована країна мала гарантії проти ядерного монстра ...
показать весь комментарий
20.05.2026 14:18 Ответить
ЦЕ ВСЕ ТУФТА. Єдина гарантія - 2-3 000 балістичних ракет і щоб будь-хто знав що буде відповідь. Решта - папір
показать весь комментарий
20.05.2026 14:19 Ответить
2 - 3000 фламіндічів? А хіба їх нема?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:33 Ответить
20.05.2026 14:20
20.05.2026 14:21
Найкращі та єдині реальні гарантії - це гарантії ЗСУ після закінчення війни, інших ніяких гарантій по просту не буде!
показать весь комментарий
20.05.2026 14:25 Ответить
Особливо гнидно це звучить від країни, яка була готова застосувати силу до жертви агресії у Закарпатській області, якби та не витримала. Єдина гарантія для України це ЗСУ. Ви ж єврослюнтяї чекайте поки і обтирайтесь. Коли каци заїбуться в Україні вони на вас хіляків перекинуться. От тоді почнеться "бєзудєржнає вісєліє". Ну, а ми потужно висловимо стурбованість.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:31 Ответить
дієві гарантії безпеки - МБР І БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ З ЯДЕРНИМИ БОЄГОЛОВКАМИ.(АНІ НАТО НІ ЄС НІ США АНІ 3,14ДЕРАЦІЯ РАЗОМ З КИТАЄМ НЕ МОЖУТЬ ГАРАНТУВАТИ БЕЗПЕКУ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ.У КОТРОГО СУСІД ,КРОВОЖДНИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС
показать весь комментарий
20.05.2026 14:34 Ответить
Так, Мадяр. США і раша позорять місто Будапешт
показать весь комментарий
20.05.2026 14:53 Ответить
 
 