Украина должна получить действенные гарантии безопасности, а не такие, как Будапештский меморандум, - Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр считает, что Украине следует предоставить надежные гарантии безопасности, а не такие, как это было предусмотрено Будапештским меморандумом 1994 года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я также хочу в Варшаве подчеркнуть, хотя уже неоднократно об этом говорил, что Украина является жертвой и имеет право защищаться всеми возможными способами, чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет", — подчеркнул Мадяр.

Венгерский премьер также призвал как можно скорее добиться перемирия, поскольку с российской стороны погибло более миллиона человек, с украинской — также много людей, в том числе и гражданских.

"По обе стороны есть жертвы. Именно поэтому целью должно быть достижение прекращения огня, а затем — заключение мира, который будет долгосрочным. И именно международное сообщество должно будет это гарантировать — не так, как в случае с Будапештским меморандумом, а действительно гарантировать соблюдение этих договоренностей, заставлять других их выполнять и обеспечить безопасность и территориальную целостность Украины", — подытожил он.

Читайте: Россия не нарушает Будапештский меморандум, который в свое время сыграл очень важную роль, — Лавров

Что такое Будапештский меморандум?

Будапештский меморандум — это политический документ, подписанный в декабре 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, который гарантировал безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

Согласно документу, Киев отказался от ядерного арсенала, который на тот момент был третьим по мощности в мире после США и России.

Взамен США, Россия и Великобритания взяли на себя следующие обязательства:

уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,

воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.

В Украине этот документ восприняли как один из инструментов гарантий безопасности от самых влиятельных мировых игроков.

Меморандум не работает

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году Киев неоднократно заявлял, что Россия грубо нарушила Будапештский меморандум — международное соглашение, которое должно было гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украина подчеркивает, что агрессия со стороны Москвы — это прямое нарушение обязательств, взятых Россией в 1994 году. В то же время в Киеве звучит критика и в адрес других подписантов — США и Великобритании, которые, по мнению многих украинских экспертов, не обеспечили реальных гарантий безопасности.

Представители США и Великобритании неоднократно заявляли, что выполняют свои обещания в соответствии с меморандумом.

Так, бывший посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер еще в 2018 году объяснял:

"Украина получила не гарантии безопасности, а заверения. И между этими понятиями существует существенная разница".

Как отмечают дипломаты и международные эксперты, Будапештский меморандум не сработал как действенный механизм защиты суверенитета Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году его несостоятельность стала еще более очевидной — документ остался лишь политическим символом, а не инструментом безопасности.

Читайте: Членство в НАТО — это минимум, что должна была получить Украина в обмен на ядерное оружие, — Зеленский