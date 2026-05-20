Украина должна получить действенные гарантии безопасности, а не такие, как Будапештский меморандум, - Мадяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр считает, что Украине следует предоставить надежные гарантии безопасности, а не такие, как это было предусмотрено Будапештским меморандумом 1994 года.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
"Я также хочу в Варшаве подчеркнуть, хотя уже неоднократно об этом говорил, что Украина является жертвой и имеет право защищаться всеми возможными способами, чтобы сохранить свою территориальную целостность и суверенитет", — подчеркнул Мадяр.
Венгерский премьер также призвал как можно скорее добиться перемирия, поскольку с российской стороны погибло более миллиона человек, с украинской — также много людей, в том числе и гражданских.
"По обе стороны есть жертвы. Именно поэтому целью должно быть достижение прекращения огня, а затем — заключение мира, который будет долгосрочным. И именно международное сообщество должно будет это гарантировать — не так, как в случае с Будапештским меморандумом, а действительно гарантировать соблюдение этих договоренностей, заставлять других их выполнять и обеспечить безопасность и территориальную целостность Украины", — подытожил он.
Что такое Будапештский меморандум?
Будапештский меморандум — это политический документ, подписанный в декабре 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, который гарантировал безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.
Согласно документу, Киев отказался от ядерного арсенала, который на тот момент был третьим по мощности в мире после США и России.
Взамен США, Россия и Великобритания взяли на себя следующие обязательства:
- уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,
- воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,
- воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.
В Украине этот документ восприняли как один из инструментов гарантий безопасности от самых влиятельных мировых игроков.
Меморандум не работает
После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году Киев неоднократно заявлял, что Россия грубо нарушила Будапештский меморандум — международное соглашение, которое должно было гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
Украина подчеркивает, что агрессия со стороны Москвы — это прямое нарушение обязательств, взятых Россией в 1994 году. В то же время в Киеве звучит критика и в адрес других подписантов — США и Великобритании, которые, по мнению многих украинских экспертов, не обеспечили реальных гарантий безопасности.
Представители США и Великобритании неоднократно заявляли, что выполняют свои обещания в соответствии с меморандумом.
Так, бывший посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер еще в 2018 году объяснял:
"Украина получила не гарантии безопасности, а заверения. И между этими понятиями существует существенная разница".
Как отмечают дипломаты и международные эксперты, Будапештский меморандум не сработал как действенный механизм защиты суверенитета Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году его несостоятельность стала еще более очевидной — документ остался лишь политическим символом, а не инструментом безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить."(С)
Якщо гарантії будуть достатньо серьозними, то великий шанс, шо вони не ************. Подивіться на країни Балтії. Військовий потенціал ніякий в порівнянні з Україною. Але ніяких спроб вкусити. Тільки гавкіт.