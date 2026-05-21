На Закарпатье 100 тысяч венгров лишены основных прав человека, — премьер Венгрии Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в Закарпатской области сто тысяч венгров лишены основных прав человека, и намекнул на необходимость предоставления им "административной автономии".

Об этом он сказал в интервью польскому изданию, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление нового правительства Венгрии

Мадяр подчеркнул, что каждая страна, включая Украину, имеет право и обязанность отстаивать свою территориальную целостность и независимость. Однако он выразил "возмущение" тем, что в Центральной Европе в 2026 году национальные меньшинства якобы сталкиваются с притеснениями.

"Однако наша ситуация особенная. В Украине проживает венгерское меньшинство, которое не имеет основных прав. И это в Центральной Европе в 2026 году! Мы говорим о праве на язык, на культуру, на административную автономию. У нас более 100 тысяч венгров, которые живут в Закарпатье без основных прав человека. Жизнь наших соотечественников в стране, которая уже пять лет находится в состоянии войны, очень сложна", — говорит глава венгерского правительства.

Ультиматум из 11 пунктов

Требования Будапешта: Мадяр подтвердил, что его правительство уже направило Киеву перечень из 11 конкретных требований в отношении венгерской общины Закарпатья. Сейчас стороны начали технические консультации.

Цена вопроса: Венгрия прямо связывает судьбу евроинтеграции Украины со своими прихотями. В случае выполнения всех условий Мадяр обещает снять вето на открытие первого кластера предвступительных переговоров Украины с ЕС.

Напомним, ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

