На Закарпатье 100 тысяч венгров лишены основных прав человека, — премьер Венгрии Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в Закарпатской области сто тысяч венгров лишены основных прав человека, и намекнул на необходимость предоставления им "административной автономии".

Об этом он сказал в интервью польскому изданию, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление нового правительства Венгрии

Мадяр подчеркнул, что каждая страна, включая Украину, имеет право и обязанность отстаивать свою территориальную целостность и независимость. Однако он выразил "возмущение" тем, что в Центральной Европе в 2026 году национальные меньшинства якобы сталкиваются с притеснениями.

"Однако наша ситуация особенная. В Украине проживает венгерское меньшинство, которое не имеет основных прав. И это в Центральной Европе в 2026 году! Мы говорим о праве на язык, на культуру, на административную автономию. У нас более 100 тысяч венгров, которые живут в Закарпатье без основных прав человека. Жизнь наших соотечественников в стране, которая уже пять лет находится в состоянии войны, очень сложна", — говорит глава венгерского правительства.

Ультиматум из 11 пунктов

  • Требования Будапешта: Мадяр подтвердил, что его правительство уже направило Киеву перечень из 11 конкретных требований в отношении венгерской общины Закарпатья. Сейчас стороны начали технические консультации.

  • Цена вопроса: Венгрия прямо связывает судьбу евроинтеграции Украины со своими прихотями. В случае выполнения всех условий Мадяр обещает снять вето на открытие первого кластера предвступительных переговоров Украины с ЕС.

Напомним, ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

то це лайно мадярське погірше орбана буде! спочатку автономію їм а потім референдум про відділення! йди нах-й щуряка!
21.05.2026 22:11 Ответить
Всіх угорців в Україні "нада срочьна асвабадіть"!!!
21.05.2026 22:23 Ответить
у нас вже є ху@ло який російськомовне населення захищає,ще мадярів не вистачає.нах додому
21.05.2026 22:31 Ответить
права угорцям як нац. меншині відповідно до ЄС.
НЕ більше

територіалній автономії - НІ !

не забуваймо, що в Україні є ще області компактного проживання румунського, болгарського та гагаузського населення......

якщо кожному автономію, то Україна перестане бути унітарною державою.
21.05.2026 23:07 Ответить
Права національних меншин в ЄС регулюються стандартами Ради Європи та законодавством кожної країни-члена окремо. Питання територіальної автономії не є обов'язковим стандартом - міжнародне право гарантує меншинам культурну автономію, захист мови та ідентичності, але не автоматичне право на відокремлення чи зміну кордонів.

.
21.05.2026 23:09 Ответить
Під час окупаційного панування Королівства Угорщини на Закарпатті, угорська політика була надзвичайно жорстокою щодо корінного українського населення та була спрямована на насильницьку асиміляцію українців.
З цією метою до середини XVIII ст. в краї було заборонено Православну Церкву, поетапно вводились обмеження на використання української мови і закриття українськомовних шкіл, політичного переслідування зазнали всі національно свідомі українці.
До початку ХХ ст. на Закарпатті було закрито всі школи з українською мовою навчання.Особливу жорстокість угорська влада Королівства Угорщини проявила стосовно українців Карпатської України (Закарпаття), в період поетапної новітньої мадярської окупації краю з осені 1938 по осінь https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 рр.
За цей період політичних репресій, убивств, катувань до смерті, направлень до концтаборів смерті (з них близько 100 000 євреїв) та ув'язнення зазнали близько 250 000 українців та представників інших національностей.

.
21.05.2026 23:21 Ответить
та какое в ср*ку изменение границ? Пол Киева и пол армии говорит по-русски, хорошо ли это, или плохо, но все готовы цапью головы открутить
21.05.2026 23:23 Ответить
Орбан 2.0?
21.05.2026 22:12 Ответить
Мабуть 3.0. Орбан не вимагав автономії.
21.05.2026 22:16 Ответить
Ні, Зеленьський 1.0 Якби Головколун не піарився 5а " прискореному вступу у ЄС, реальні перевовини, що до якого почнуця не менш чим через рік - другий піся закінчення гарячої фази війни, не довелося б взагалі слухати чи Фіціо,чи Мадяра.Можна було би посто їх поситати 8а синій ліс.
21.05.2026 22:48 Ответить
Вообще то у нас по Конституции все граждане Украины имеют все записанные в Конституции права. Другое дело что с Конституцией есть нюансы, как сказал Найвеличніший.
21.05.2026 22:12 Ответить
На даний момент права в Україні тільки у жінок ну і у горстки приближених до ішака.
21.05.2026 22:49 Ответить
Це не те саме, що вимагає *****?
21.05.2026 22:13 Ответить
Як ми дійшли до того стану, що в нас вимагають всі кому не лінь?!
Це жах(
21.05.2026 22:14 Ответить
це нормально, що вимагають, бо перед 2022 роком втіхаря з путлєром ділили, а тепер ниють, бо не вдалося на дурику земельки нашої зкомуніздити.
21.05.2026 22:20 Ответить
Якщо вимагають, значить хтось з ними на ці теми говорить, наприклад сибіга. А мав би ноту вручити.
21.05.2026 22:31 Ответить
в самодержавній структурі ніякі сибіги не мають значення, бо це чисто інструмент самодержавного управління, якщо самодержцю вигідно буде чиїсь забаганки задовольнити, то зробить це і без нас, і без сибіг.
21.05.2026 22:48 Ответить
цей Мадьяр хитрозробленний ...але в Україні всі мають однакові права , а автономію угорців в Україні ,хай роблять ,після входу до ЄС україни ...
21.05.2026 22:15 Ответить
Хрін йому на рило!
21.05.2026 22:19 Ответить
саме смішне полягає в тому, що на сьогодні, в Україні, тільки дууууууже маааааааалюююююсінка, автономна група має, навіть не однакові, а всі права!! решта має тільки обов'язки, незалежно від решти етнічних груп, до яких вони належать )) *толєрантно, так ))
21.05.2026 22:29 Ответить
згодна на всі 100% ...але хто лікар цим 73% ?... ...
21.05.2026 23:43 Ответить
Нігуя собі погнав! - мабуть його Орбан покусав
21.05.2026 22:15 Ответить
Гірше. Покусав *****
21.05.2026 22:16 Ответить
****** це людина - бачить шо Україна б"ється не на життя а на смерть і такі пред"яви
21.05.2026 22:26 Ответить
В Румунії 1.2 млн угорців і ніяких пред"яв - в Словаччині 400 тис а до нас ці орбани доїбались як п"яний до радіо
21.05.2026 22:38 Ответить
Пусть забирает всех своих угорцев и нах… с Украины !
Вскрылась консерва …
Автономию им подавай …
Потом татарам дай , потом евреям и от Украины ничего не останется….
21.05.2026 23:04 Ответить
А сала він на комір не хоче?
21.05.2026 22:16 Ответить
За шкуру..розтопленого
21.05.2026 22:19 Ответить
Це ніколи не скінчиться, без приєднання залишку Угорщини до Закарпаття із подальшим наданням прав адміністративної автономії в складі України.
21.05.2026 22:17 Ответить
може триндіти що завгодно, головне, щоб путлєру, як орбан, дупу не вилизував, бо смердить потім на всю Європу!
21.05.2026 22:18 Ответить
Так , нажаль, навіть такі закиди, вже на руку *****, про утиски народів під правлінням " фашистського Києва"🤬
21.05.2026 22:30 Ответить
ну і супер, про "фашистський Київ" - це гра виключно на нас, бо який притомний єврей повірить в цю лабуду, а фінансування України безпосередньо залежить від американських і європейських євреїв.
21.05.2026 22:45 Ответить
супєр!!! )))) хто там з штатних медіапропа_гандонів восхіщалісь (не робертом?) )) як казали колись в школі - підніміть руки!! бекапи - не горять! (С) )))
21.05.2026 22:19 Ответить
НЕМА тут 100 000 угорців - це по перше
21.05.2026 22:21 Ответить
Яких це основних прав? бути підарасами яких ненавидять всі сусіди - як решта мудярви?🤦
21.05.2026 22:21 Ответить
В Україні війна, а вони права качають, нехай йдуть на фронт, не зрозуміло з якої нагоди українці повинні їх захищати ціною власного життя?
21.05.2026 22:23 Ответить
В угорців є власна країна-Угорщина.
21.05.2026 22:25 Ответить
Перепрошує, а є в нас американці в країні які тут прав не мають? Трамп, введи війська.
21.05.2026 22:27 Ответить
Я писал, шо есть чуйка - Украина ещё с ним намудохается.
21.05.2026 22:28 Ответить
Хтось пояснить, що це заугорці живуть в Україні? Вони не мають громадянства України?
Нахріна громадянам України окремі автономії?
Може вже час раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні і накінець всім вимагальщикам надіслати Конституцію України і на кожне зухвале вимагання вручати ноти протести і не миритися з будь яким посяганням на теріторії України і її уклад?
От нах...я було приймати право на декілька громадянств? Для задоволення вимог піторів?
Яке скотство неймовірнне і злочинне в своїй суті!😡😡😡😡😡😡😡
21.05.2026 22:28 Ответить
Мудярщина нелегально в Закарпатті роздає паспорти всим бажаючим як росія в Криму свого часу. І тому армія Мудярщини ранком 24.02.2022 стояла на кордоні України і чекали коли Київ впаде щоб окупувати Закарпаття.

Не вийшло нахрапом тепер требують у України автономією для 5 відсотків мудярського населення Закарпаття. В Криму свого часу росіян було хоча б 57 відсотків.
21.05.2026 22:47 Ответить
Все логічно. Коли ділять на правильних і неправильних українців, не правильні перестають вважати себе українцями взагалі, і держава фрагменується.
В тому, що теріторії, які приєднав Сталін запустився такий процес - немає нічого не звичайного.
21.05.2026 22:54 Ответить
Тоді мудярам треба пригадати що вони робили в Закарпатті та на решті території України під час Другої світової війни. Мудярів навіть в полон не брали бо вони були гірше німців в сто крат.
21.05.2026 22:59 Ответить
сралєн приєднав, в тебе балалайка зі сраки випала, довбойоб
21.05.2026 23:01 Ответить
А хто приєднав, твій батя? В тебе гівно з рота випало.
21.05.2026 23:07 Ответить
Завтра, зараз ( пишу зі смаком) :" а я казав, що то кіт в мішку 🐱😿". Смішно, доречі мало. Один з тих випадків коли хотів би помилятися.
21.05.2026 22:32 Ответить
То може він їх до себе забере (хоча б тих хто захоче) і забезпечить їм "право на мову, на культуру, на адміністративну автономію Джерело: https://censor.net/ua/n4004471" Може тоді і "Життя наших співвітчизників у країні, яка вже п'ять років перебуває у стані війни, дуже складне Джерело: https://censor.net/ua/n4004471" Не буде таким складним.
21.05.2026 22:33 Ответить
Від переміни складових результат мадярської політики не міняється!
21.05.2026 22:34 Ответить
в ЕС все одно ніхто нас не прийме. я жив в Берегово, у угорців там є все.
21.05.2026 22:35 Ответить
Ну власне для цього Евросоюз i iснуе - щоб "лагiдно" примушувати незгодних, прикриваючись так званим членством в цивiлiзацii (яка майже вся засвiтилася на островi Епштейна).

У кого все гаразд з економiкою та правом - нiякого "союзу" не потрiбно, iх навпаки туди тягнуть. А хто не може дати ладу у власнiй хатинi - тим конче потрiбен дядя, який наведе порядок, i пофiг який - барiн, цар, генсек, Евросоюз.
21.05.2026 22:36 Ответить
Ім "бідним" тут так "погано", що палками не виженеш...
Чемодан ---> вокзал ---> мадярщина
21.05.2026 22:36 Ответить
Пораздавали ублюдки владні подвійне громадянство, кому ізраільське, кому угорське ось і маємо.
21.05.2026 22:38 Ответить
Це тільки квіточки...
21.05.2026 22:41 Ответить
Вони там всі кончені, виявляється.
21.05.2026 22:39 Ответить
Тоді вже краще ромську автономію Закарпаття. Бо в Закарпатті ромів реально 500 000 а етнічних мудярів максимально 30 000. І ще дещо українців які нелегально отримали мудярські паспорти до українського.
21.05.2026 22:39 Ответить
без того щоб оправдувати Мадяра. Ви добродію брешете. Брешете цифрами. Наведені вами цифро НЕ відповідають дійсності. Я живу на Закарпатті. Вже давно, через пару місяців вже 70 років. На 75 відсотків угроць. Але само велика біда .що ви безапляційно наводите цифри. І якщо хочаб 1 (ода) душа в це повірить - вже погано. не займайтесь демагогіею і брехнею
21.05.2026 23:10 Ответить
Я сам наполовину Закарпатець. У мене більшість родичів з Закарпаття. І без тебе троляка знаю що і як в Закарпатті.
21.05.2026 23:31 Ответить
Вы платите щось на місцеві школи, чи вважаєте що хтось інший має це робити?
( ось наприклад в нас збирають десь по 0.5% щорічно від ринкової ціни кожної хати)
21.05.2026 23:32 Ответить
Не треба шукати щось нове-- Румунія вирішила все як хотіла.
21.05.2026 22:40 Ответить
а саме яких базових прав людини вони не мають? А..., ну да, їм не викладають квантову механіку і матаналіз угорською.
21.05.2026 22:40 Ответить
Чумадан-вокзал-Угорщина
21.05.2026 22:41 Ответить
Мда... Зміняли шило на мило, виходить?
21.05.2026 22:41 Ответить
Ну и. Что ему не нравится. У нас равноправие. У украинцев тут тоже нет основных прав человека. Что ж теперь поделать. Могут в Венгрию уехать, если повезёт.
21.05.2026 22:42 Ответить
За перше всім мадярам на Закарпатті ніхто не забороняє говорити мадярською мовою , За 2 в деяких містах та селах молодь дуже погано говорять українською або деякі зовсім не знають мови. За 3 ніхто їх тут не тримає нехай їдуть до мадярів до чортової матері, якщо їм погано в Закарпатті. На скільки я знаю їх все влаштовує, вони не жаліються на те , новоспечений прем'єр що говорить. Те саме говорив ***** коли напав на Україну що хтось забороняє їм на Донбасі.
21.05.2026 22:43 Ответить
Чого з ними панькаються, вони створюють загрозу територіальної цілосності України
потрібно запровадити візовий режим, погостювали і почухали додому - і є права! 👍
21.05.2026 22:48 Ответить
Ну а в целом как и предполагалось, человек окучивает орбановский электорат. А он там очень многочисленный. Просто Орбан многим надоел, уж сильно у него антирейтинга поднакопилось. А в остальном большинство политику Орбана поддерживает. Мадяр не идиот идти против большинства. Так что предлагаю ждать очередных чужих выборов. Кто там у нас на очереди?
21.05.2026 22:53 Ответить
Так заберіть їх до себе, надайте окрему територію для поселення і надайте автономію. Хай у вас створюють свою окрему мадяродержаву
**** бєшєна ця мадяра, не краща орбана.
21.05.2026 22:59 Ответить
Прутня
21.05.2026 23:01 Ответить
Мадяр відчуває слабкість Зеленої наркоманди і безбожно нагліє. Я вже починаю відчувати утиски від нього.
21.05.2026 23:02 Ответить
На Закарпатье 100 тысяч венгров лишены основных прав человека, - премьер Венгрии Мадяр
Відкрию таємницю Мадьяру: в Україні мешкає більше 22 млн українців, які позбавлені прав людини: права вільного пересування, права вільно розпоряджатися своїм майном включаючи гроші, права на банківську таємницю, права на самозахист, права на рівні права з іншими: Зеленському і його шобла звільнені від кримінальної відповідальності за скоєні ними злочини, а громадяни не звільнені. І ще багато чого.
21.05.2026 23:06 Ответить
Бачу, цього півника нахєр ще не посилали...
21.05.2026 23:07 Ответить
Пля, піська жіноча, йди на піську чоловічу. Там деякі особини навіть і не то що не знають української мови, а навіть і не намагаються її вивчити. Колись те саме було на Донбасі, які аж дуже боялися української мови та злих бендерівців, в 2004 році перекривали рух української бронетехніки. Чим все закінчилось???? По ходу у мадяр теж проснувся імперіалізм. Заберіть на чоловічий орган тих своїх до себе, і бавтесь з ними.
21.05.2026 23:10 Ответить
В Україні лишилось 79-80 тисяч угорців з 151 тисячі (перепис 2001). Створювати "угорщину" на українській землі не варто. Це злочин. До речі, Угорщина досі не покарана за військові злочини скоєні в Україні протягом Другої Світової війни. Такі злочини не мають сроку давності. Україна має підготувати позов стосовно репарацій за масові вбивства, катування та грабунок вчинений мадярами на службі німецьких нацистів. Навіть німці вважали угорців гіршими за звірей за нелюдську жорстокість. І ми що? маємо перед цими нациками ламбаду танцювати? От що значить непокаране зло - апетити тільки зростають.
21.05.2026 23:11 Ответить
На зараз в Закарпатті залишилося мудярів етнічних максимально 30 000. Після 2022 майже всі виїхати до Мудярів. В мудярських селах переважно пенсіонери.
21.05.2026 23:38 Ответить
Завдяки паспорту ЄС виїхали, але чомусь переважна більшість втекла від мобілізації не до Угорщини, а далі в європейські країни та США.
21.05.2026 23:45 Ответить
Вже Крим був автономним
21.05.2026 23:14 Ответить
Їх там тисяч 40. В громаді, яку штучно створили Зельоні. Повідкромсали з трьох районів, і створили штучне окреме утворення. Багато, хто говорить крім української ще й мадярською, розсіяні по всьому Закарпатті. І тепер Зельоні зроблять Закарпаття Мадярською Автономією???
21.05.2026 23:15 Ответить
21.05.2026 23:17 Ответить
Що таке, бідосі не мають де чардаш станцювати?
21.05.2026 23:25 Ответить
Чому лише на Закарпатті? Їх взагалі в Україні нема.
21.05.2026 23:33 Ответить
Та йому немає на чому більше піаритись - покусане орбаном.
21.05.2026 23:42 Ответить
З Будапешту знову ллеться цей ,,театральний плач Ярославни'про те, що виявляється у самісенькому центрі континенту у 2026 році розгортається справжня гуманітарна катастрофа, про яку світ навіть і не здогадувався, поки нам не відкрив на це очі черговий ряжений ,,борцун'' .....Виявляється, на Закарпатті 100 тисяч угорців виживають «без основних прав людини».!! Ай -ай ! Яка шекспірівська драма! Який надрив! Але перш ніж ми почнемо скидатися на гуманітарну допомогу у вигляді гуляшу та словників для цих ,,безправних страждальців'', давайте розберемо цю дешеву геополітичну клоунаду на запчастини і пояснимо цьому захиснику пригнічених кілька базових речей. Бо схоже, наш герой переплутав Закарпаття з концтабором, а міжнародне право - з власним меню в ресторані, де можна замовляти що завгодно. Тому доведеться провести короткий курс правознавства для початківців. Так що ж таке основні права людини?
Основні (базові) права людини, згідно з Загальною декларацією прав людини ООН, - це:
💥Право на життя.
💥Свобода від рабства та тортур.
💥Право на свободу та особисту недоторканність.
💥Рівність перед законом і презумпція невинуватості.
💥Свобода думки, совісті та релігії.
А тепер, як кажуть питання в студію: нехай цей великий гуманіст назве хоча б ОДНЕ базове право, якого позбавлені етнічні угорці на Закарпатті. !!! Хоча б одне !!! Їх що, катують за таємне читання Петефі вночі під ковдрою? Може, їх продають у рабство на місцевих ринках? Забороняють дихати карпатським повітрям чи відбирають приватну власність? Вони не мають права голосувати на виборах, як інші громадяни України? Ні! Жодного прикладу немає і не буде! Угорська меншина має свої школи, культурні товариства, політичних представників, право вільно сповідувати свою релігію і вести бізнес. Але для нашого спікера це дрібниці. У чому тоді прикол? А ось тут і починається найсмішніший акт цього шапіто. Бо прикол у тому, що під соусом «базових прав» нам просто намагаються впарити і протягнути свою стару мрію - адміністративну автономію. Тобто: «дайте нам шматок території, де ми будемо самі собі царювати, бо інакше ми образимось». А з якого такого це дива створення власного міні-феоду на чужій тириторіі стало ,,базовим правом людини''? Цей Мадяр - це ще той циган з міського базару !Спритність рук і жодного шахрайства: спочатку ти кричиш про ,,порушення прав людини'', щоб видавити сльозу в європейського обивателя, а потім непомітно підсовуєш вимогу перекроїти адміністративний устрій сусідньої країни, яка, між іншим, веде кровопролитну війну за своє виживання. Оце так ,,допомога сусідству'', оце так благородство! .....Але знаєте що? Я вважаю, що настав вже час для дзеркальної дипломатії з цими привокзальними наперсточниками....Якщо ми вже граємо в цю захоплюючу гру під назвою ,,Європа, Демократія і Автономія'', то давайте вже грати за правилами нашого угорського ,,друга''. Демократія ж - це вулиця має бути з двостороннім рухом, чи не так? І так. В Угорщині сьогодні проживає близько 70 тисяч етнічних українців. Чудові, працьовиті люди, які сплачують податки і збагачують угорське суспільство. І якщо 100 тисяч угорців на Закарпатті, на думку Будапешта, просто жити не можуть без власної адміністративної автономії, то чому 70 тисяч українців в Угорщині повинні страждати без неї?! Тоді ми теж, Офіційно вимагаємо дзеркальних дій:
💥Створення Української Адміністративної Автономії на території Угорщини ( десь поближче до центру - бажано біля Будапешту , щоб зручніше було реалізовувати права).
💥Широкі повноваження для місцевого самоврядування з правом ігнорувати закони Будапешта, якщо вони ,,не враховують культурних особливостей''.
💥Окреме фінансування з угорського бюджету на підтримку української автономної інфраструктури.
Чому ні? Це ж Європа! Це ж демократія, про яку він так пафосно віщає! Бо існує золоте правило цивілізованого світу, пане захиснику: що вимагаєш від інших - те давай і виконуй сам, окажи на власному прикладі.. А поки що ці гучні заяви виглядають не як захист прав меншин, а як дешеве лицемірство і дешева маніпуляція політикана на порожньому місці. 🤡 який плутає права людини з власними імперськими фантомними болями...... Тож хай він йде лісом,
кудись подалі зі своіми пафосними, брехливими і безпідставними заявами....
21.05.2026 23:42 Ответить
Мадяр просто ще одно ху* ло ,збиратель Австроугорських земель ...
21.05.2026 23:45 Ответить
Варто Мадяру українському , дещо пояснити мадяру угорському.....
21.05.2026 23:53 Ответить
 
 