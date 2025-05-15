УКР
Новини Переговори щодо нацменшин з Угорщиною
474

Консультації з Угорщиною щодо нацменшин відкладені, але не скасовані: шукаємо можливості для відновлення діалогу, - Стефанішина

Стефанішина про переговори з Угорщиною

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина наголошує, що консультації з Угорщиною відкладені, але не скасовані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Стефанішина розповіла в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні консультації щодо нацменшин відкладені, але не скасовані. Ми шукаємо нової можливості, коли можна буде відновити цей діалог", - зазначила вона.

Читайте: Діалог має бути продовжений, - Стефанішина про відтермінування Угорщиною переговорів з Україною щодо нацменшин

Нагадаємо, угорська сторона відтермінувала заплановані на 12 травня в Ужгороді переговори з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярного діалогу щодо виконання 11 рекомендацій Будапешту.

а чи варто саме нам шукати ті можливості, чи можливо мадьяри повинні бути зацікавленні в зустрічі?
15.05.2025 14:41 Відповісти
Что уже можо?
Кластеры уже подкатили?
15.05.2025 14:54 Відповісти
Хотят что-то для венгров в Украине то пусть дают те же условия либо забирают их в венгрию. Быдлостан требует сделать русский вторым государственным тогда пусть сделают украинский вторым государственным в рф
16.05.2025 08:19 Відповісти
 
 