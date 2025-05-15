Консультації з Угорщиною щодо нацменшин відкладені, але не скасовані: шукаємо можливості для відновлення діалогу, - Стефанішина

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина наголошує, що консультації з Угорщиною відкладені, але не скасовані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Стефанішина розповіла в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні консультації щодо нацменшин відкладені, але не скасовані. Ми шукаємо нової можливості, коли можна буде відновити цей діалог", - зазначила вона.

Нагадаємо, угорська сторона відтермінувала заплановані на 12 травня в Ужгороді переговори з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярного діалогу щодо виконання 11 рекомендацій Будапешту.