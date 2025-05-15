Консультации с Венгрией по нацменьшинствам отложены, но не отменены: ищем возможности для возобновления диалога, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отмечает, что консультации с Венгрией отложены, но не отменены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стефанишина рассказала в эфире национального телемарафона.

"На сегодня консультации по нацменьшинствам отложены, но не отменены. Мы ищем новую возможность, когда можно будет возобновить этот диалог", - отметила она.

Напомним, венгерская сторона отсрочила запланированные на 12 мая в Ужгороде переговоры с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярного диалога по выполнению 11 рекомендаций Будапешта.