Консультации с Венгрией по нацменьшинствам отложены, но не отменены: ищем возможности для возобновления диалога, - Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отмечает, что консультации с Венгрией отложены, но не отменены.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стефанишина рассказала в эфире национального телемарафона.
"На сегодня консультации по нацменьшинствам отложены, но не отменены. Мы ищем новую возможность, когда можно будет возобновить этот диалог", - отметила она.
Напомним, венгерская сторона отсрочила запланированные на 12 мая в Ужгороде переговоры с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярного диалога по выполнению 11 рекомендаций Будапешта.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кластеры уже подкатили?