Переговоры относительно нацменшин с Венгрией
Консультации с Венгрией по нацменьшинствам отложены, но не отменены: ищем возможности для возобновления диалога, - Стефанишина

Стефанишина о переговорах с Венгрией

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина отмечает, что консультации с Венгрией отложены, но не отменены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Стефанишина рассказала в эфире национального телемарафона.

"На сегодня консультации по нацменьшинствам отложены, но не отменены. Мы ищем новую возможность, когда можно будет возобновить этот диалог", - отметила она.

Читайте: Диалог должен быть продолжен, - Стефанишина об отсрочке Венгрией переговоров с Украиной по нацменьшинствам

Напомним, венгерская сторона отсрочила запланированные на 12 мая в Ужгороде переговоры с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярного диалога по выполнению 11 рекомендаций Будапешта.

Венгрия (2069) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (278)
а чи варто саме нам шукати ті можливості, чи можливо мадьяри повинні бути зацікавленні в зустрічі?
15.05.2025 14:41
Что уже можо?
Кластеры уже подкатили?
15.05.2025 14:54
Хотят что-то для венгров в Украине то пусть дают те же условия либо забирают их в венгрию. Быдлостан требует сделать русский вторым государственным тогда пусть сделают украинский вторым государственным в рф
16.05.2025 08:19
 
 