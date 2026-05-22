Будапешт очікує гарантій прав угорської меншини перед переговорами України з ЄС, - Мадяр

Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Rzeczpospolita сказав прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Це обов'язкова умова! Адже перший розділ переговорів про приєднання стосується верховенства права та демократії. Якщо ви хочете вступити до європейського клубу, ви повинні поважати ці права. Це не щось складне", – сказав Мадяр.

Він знову повторив про те, що на Закарпатті живуть понад 100 000 угорців "без базових прав людини".

"У Центральній Європі у 2026 році! Ми говоримо про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію", – сказав він.

Мадяр запевнив, що угорський уряд готовий "відкрити нову главу" у відносинах з Україною. Але перед цим вимагає "базових прав" для угорців Закарпаття.

"Життя наших співвітчизників у країні, яка перебуває у стані війни вже п'ять років, і без неї дуже важке. Ми домовилися з українцями розпочати переговори з цього питання на технічному рівні. Ми підсумували нашу позицію в 11 пунктах. Переговори розпочалися. Побачимо, як вони вийдуть", – зазначив угорський прем’єр.

Що передувало?

Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

