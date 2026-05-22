Будапешт очікує гарантій прав угорської меншини перед переговорами України з ЄС, - Мадяр
Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Rzeczpospolita сказав прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.
"Це обов'язкова умова! Адже перший розділ переговорів про приєднання стосується верховенства права та демократії. Якщо ви хочете вступити до європейського клубу, ви повинні поважати ці права. Це не щось складне", – сказав Мадяр.
Він знову повторив про те, що на Закарпатті живуть понад 100 000 угорців "без базових прав людини".
"У Центральній Європі у 2026 році! Ми говоримо про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію", – сказав він.
Мадяр запевнив, що угорський уряд готовий "відкрити нову главу" у відносинах з Україною. Але перед цим вимагає "базових прав" для угорців Закарпаття.
"Життя наших співвітчизників у країні, яка перебуває у стані війни вже п'ять років, і без неї дуже важке. Ми домовилися з українцями розпочати переговори з цього питання на технічному рівні. Ми підсумували нашу позицію в 11 пунктах. Переговори розпочалися. Побачимо, як вони вийдуть", – зазначив угорський прем’єр.
Що передувало?
Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
теж будемо вводити самоврядування, чи можливо краще Конституцію України почитати перед як молоти дурниці?
ЗЕлені не мають більшості вносити зміни в конституцію. Решта - повітря.
Тобто Мадяр кордонів 91 не бачить для України. Між рядками, я читаю, :" дайте Україні гарантії нехай вже о*бется"🤬🤬
"Основні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 етноси країни: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 українці - 77,8 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 росіяни - 17,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 білоруси - 0,6 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 молдовани - 0,5 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари - 0,5 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 болгари - 0,4 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 угорці - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 румуни - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 поляки - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї - 0,2 %, інші - 1,8 % населення (перепис 2001 року)"
Чи може в Угорщині вже створили українську автономію?
Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах
Стаття 24 гарантує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження.
Уйобік та Фідес не може вийти з мадьяра.
Хто ще особливий?
Була у нас вже одна автономія, пам'ятаємо, що з нею сталося. Може досить?
Хай покаже, в якій країні ще є така "адміністративна автономія" з іноземців..