Будапешт очікує гарантій прав угорської меншини перед переговорами України з ЄС, - Мадяр

Мадяр назвав умову підтримки вступу України до ЄС з боку Угорщини

Угорщина очікує гарантій захисту прав угорців Закарпаття перед стартом переговорів про вступ України до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в інтерв’ю Rzeczpospolita сказав прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Це обов'язкова умова! Адже перший розділ переговорів про приєднання стосується верховенства права та демократії. Якщо ви хочете вступити до європейського клубу, ви повинні поважати ці права. Це не щось складне", – сказав Мадяр.

Він знову повторив про те, що  на Закарпатті живуть понад 100 000 угорців "без базових прав людини".

"У Центральній Європі у 2026 році! Ми говоримо про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію", – сказав він.

Мадяр запевнив, що угорський уряд готовий "відкрити нову главу" у відносинах з Україною. Але перед цим вимагає "базових прав" для угорців Закарпаття.

"Життя наших співвітчизників у країні, яка перебуває у стані війни вже п'ять років, і без неї дуже важке. Ми домовилися з українцями розпочати переговори з цього питання на технічному рівні. Ми підсумували нашу позицію в 11 пунктах. Переговори розпочалися. Побачимо, як вони вийдуть", – зазначив угорський прем’єр.

Що передувало?

Раніше Петер Мадяр заявляв, що готовий особисто приїхати до Берегового на Закарпатті, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Консультації з Угорщиною щодо нацменшин відкладені, але не скасовані: шукаємо можливості для відновлення діалогу, - Стефанішина

Топ коментарі
Угорці на Закарпатті є громадянами України, тому пріоритетом у них є конституційні обов"язки, як в усіх інших громадян України : володіння мовою, знання культурних особливостей українців та історії, захист України під час воєнного стану тощо. Жодних винятків !!! Хто не бажає виконувати вимоги українського законодавства, може по війні вільно виїхати до Угорщини, а особи жіночої статі - хоч зараз.
22.05.2026 14:39 Відповісти
як ви цю автономію в Конституцію впишите ? автономію чого району ,трьох сел , собачою буди ?
22.05.2026 14:33 Відповісти
Ніяких нахєр автономій. Вже було АРК. Досить. Ви ще бляха військову угорську базу створіть, як Севасі. Буде весело. У угорців апетити, що у кацапні. Мова - будь паска, культура і так не заборонена, але в школі вивчати державн - обов"язово. Викладання та хоч угорською (там хай ререкладають терміни на українську, щоб працювати, а не контрабас гнати до Європи).
22.05.2026 14:42 Відповісти
Я казав, що Орбан "легко" здався, до чого б це.
22.05.2026 14:30 Відповісти
як ви цю автономію в Конституцію впишите ? автономію чого району ,трьох сел , собачою буди ?
22.05.2026 14:33 Відповісти
Головне "вписати" як небудь, а там через місяць референдум.
22.05.2026 14:34 Відповісти
розкажи як і що вписати ?
22.05.2026 14:38 Відповісти
Я не знаю як. Я кажу що походу угорцям як небудь провернути щоб " вписати автономію" , хоч хутора, як ви писали,а далі проблеми з цим будуть як снігова куля лише збільшуватись для України. А взагалі як вписати, я думаю для зелених то не проблема, питання чи вистачить у них клепки в голові цього не робити.
22.05.2026 14:44 Відповісти
звісно ,що вистачить бо це не єврейська автономія . до речі закарпатці мадяр теж не дуже ******* , тож на місцевому рівні це теж не пройде .
22.05.2026 15:31 Відповісти
Украина подпишет по этому поводу будапештский меморандум. "Обязуемся соблюдать права национальных меньшинств". И от@тесь? Не тот случай...
22.05.2026 14:37 Відповісти
а вже показував відео, на якому угорців виганяють з лікарень і пологових будинків?
22.05.2026 14:37 Відповісти
Скоріш за все і це орбинятко отримає х*й, почне ви(ОЙ)буватись й дивитись на "европейський фінансовий кран", з якого нетече...
22.05.2026 14:39 Відповісти
де є в ЄС такі вимоги щодо вступу? більше того, наразі в Закарпатті їх залишилося там зі 150 тис. довоєнних менше половини та румунів з московитами десь по 35 тис..
теж будемо вводити самоврядування, чи можливо краще Конституцію України почитати перед як молоти дурниці?
22.05.2026 14:40 Відповісти
Знову за рибу гроші.Пишуть що угорців на Закарпатті залишилось третина від перепису 2001р.У всіх давно громадянство Угорщини.Школи в них і так є.Автономію давать ніхто не буде,це як дозвіл на сепаратизм.
22.05.2026 14:40 Відповісти
За український бюджет маємо утримувати угорців на Закарпатті краще за українців?
22.05.2026 14:40 Відповісти
Да пішов ти нах. зі своєю сексуальною меншиною. Якщо такі вимоги то і нах йди зі своїм ЄС. Доречі де обіцяні 90млрд за відновлення вже більше місяця назад транзиту кацапської нафти? От так і остальні угоди ви будете виконувати.
22.05.2026 14:41 Відповісти
Доречі, якби Україну взяли в ЄС то і сексуальна меншина на закарпатті теж автоматично б стала частиною ЄС. І я впевнений що закарпатській вугорській меншині це більше сподобалось би ніж якась автономія в Україні поза ЄС. Але наскільки ми бачимо вугорській владі насправді насрати на закарпатських вугорців. Вугорська влада переслідує ціллю лише політичний популізм і дестабілізацію в регіоні. Тому на кожному стовпі на закарпатті повинні висіти банери що вугорська влада проти того щоб закарпаття разом з Україноюю стали частиною ЄС.
22.05.2026 14:46 Відповісти
З одної сторони кацапи захищають кацапів,з іншої угорці хочуть захищати угрів. Якась херня їй богу , заберіть їх к ****** матері всіх. Як що там ще хтось лишився і в Європу не виїхав по Українських паспортах .
22.05.2026 14:43 Відповісти
А які такі особливі права їм треба? Право на контрабанду ?? - так там усі,родинами та селами живуть з цього... Гори - лисі....Може право захищати Україну?? Так там усі, або "заробітчани", або за кордоном цигарками торгують... "біженці"...Право на постійні субсидії ??- так вони все життя на дотаціях....Мова? Так говорить хош на китайському,лише з портретом путлєра не ходить...Може доля Донбасу тягне?? Може...
22.05.2026 14:43 Відповісти
Це ні про шо!!

ЗЕлені не мають більшості вносити зміни в конституцію. Решта - повітря.
22.05.2026 14:46 Відповісти
Знач знову полетять конверти з кешом по ВР для набору більшості, риги підтягуються 💯, Юлі можна підозру зняти, а Голос ну я думаю по грошах 😸
22.05.2026 14:52 Відповісти
Світ не зміг забезпечити територіальну цілісність України, тому майбутня мирна угода має передбачати дієві гарантії безпеки, - прем'єр Угорщини Мадяр

Тобто Мадяр кордонів 91 не бачить для України. Між рядками, я читаю, :" дайте Україні гарантії нехай вже о*бется"🤬🤬
22.05.2026 14:50 Відповісти
Якщо весь час повзати на колінах і щось просити, то все будуть ставитися як до шматка гівна.
22.05.2026 14:52 Відповісти
Так и не услышал, каких именно(конкретно) прав не хватает этническим венграм. Эй, украинские венгры, расскажите.
22.05.2026 14:53 Відповісти
В Молдові гагаузи колотять країною зі своєю автономією, а у нас будуть мадяри кошмарити країну. Може для кожної малої нації в Україні створювати автономію?
"Основні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 етноси країни: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 українці - 77,8 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 росіяни - 17,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 білоруси - 0,6 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 молдовани - 0,5 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари - 0,5 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 болгари - 0,4 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 угорці - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 румуни - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 поляки - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї - 0,2 %, інші - 1,8 % населення (перепис 2001 року)"
Чи може в Угорщині вже створили українську автономію?
22.05.2026 14:58 Відповісти
У Молдові Санду згадала румунські традиції і всіх пересаджала у в'язницю. А як посадиш Мадяра?
22.05.2026 15:03 Відповісти
Україна воює 12 років.
Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах
Стаття 24 гарантує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження.
22.05.2026 14:59 Відповісти
Мадьяр може вийти з Фідес та уйобікив.
Уйобік та Фідес не може вийти з мадьяра.
22.05.2026 15:14 Відповісти
Із столиці угорців Закарпаття - м. Берегово, всім привіт. В нас в місті та в багатьох навколишніх угорськомовних селах значна частка молодих людей, банально, не розуміє українську. Ця молодь навчається в угорськомовних школах, вдома все на угорській, на вулиці теж спілкується між собою на угорській. Навіть спецільний угорськомовний університет їм МОН України відкрив в Берегові - імені Ференца Ракоці. В підсумку - молодь після завершення навчання в школі або університеті переважно виїзжає в Угорщину. Чесно кажучи, абсурдна політика від нашого МОНУ, яка призводить тільки до депопуляції.
22.05.2026 15:18 Відповісти
Тепер Орбан-2 починає Україну шикувати
22.05.2026 15:20 Відповісти
Мадяр, українці чоловіки 25-60 живуть без базових прав (менше ніж у собаки бродячої) в Україні!!! А ти про нацменшини.
22.05.2026 15:23 Відповісти
Угорці особливі їм автономію, росіяни особливі, вони тоже хочуть чогось особливого, євреї також ніби особливі.
Хто ще особливий?
22.05.2026 15:24 Відповісти
Яких прав їм ще потрібно? Щоб напис угорською був вище українського?
Була у нас вже одна автономія, пам'ятаємо, що з нею сталося. Може досить?

22.05.2026 15:30 Відповісти
И как вступать в ЕС? Походу "центральные" европейцы (они не любят слово восточные, у них какие-то расовые предрассудки) не допустят даже фейкового вступу Мерца.
22.05.2026 15:38 Відповісти
"на адміністративну автономію"? а чи він не пох..їв? в нас вже була "адміністративна автономія" Крим - ну й результати ми побачили...
Хай покаже, в якій країні ще є така "адміністративна автономія" з іноземців..
22.05.2026 15:39 Відповісти
Угорці в Україні мають жити за законом України. Автономії Криму всім жорсткий приклад. В Угорщині живе велика кількість українців, всі вони ,,угоризовані".
22.05.2026 15:39 Відповісти
 
 