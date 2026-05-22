Будапешт ожидает гарантий прав венгерского меньшинства перед переговорами Украины с ЕС, - Мадяр
Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Rzeczpospolita заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.
"Это обязательное условие! Ведь первый раздел переговоров о присоединении касается верховенства права и демократии. Если вы хотите вступить в европейский клуб, вы должны уважать эти права. Это не что-то сложное", – сказал Мадяр.
Он вновь повторил, что на Закарпатье живут более 100 000 венгров "без базовых прав человека".
"В Центральной Европе в 2026 году! Мы говорим о праве на язык, на культуру, на административную автономию", – сказал он.
Мадяр заверил, что венгерское правительство готово "открыть новую главу" в отношениях с Украиной. Но перед этим требует "базовых прав" для венгров Закарпатья.
"Жизнь наших соотечественников в стране, которая находится в состоянии войны уже пять лет, и без нее очень тяжелая. Мы договорились с украинцами начать переговоры по этому вопросу на техническом уровне. Мы изложили нашу позицию в 11 пунктах. Переговоры начались. Посмотрим, как они завершатся", – отметил венгерский премьер.
Что этому предшествовало?
Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
теж будемо вводити самоврядування, чи можливо краще Конституцію України почитати перед як молоти дурниці?
ЗЕлені не мають більшості вносити зміни в конституцію. Решта - повітря.
Тобто Мадяр кордонів 91 не бачить для України. Між рядками, я читаю, :" дайте Україні гарантії нехай вже о*бется"🤬🤬
"Основні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 етноси країни: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 українці - 77,8 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 росіяни - 17,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 білоруси - 0,6 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 молдовани - 0,5 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари - 0,5 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 болгари - 0,4 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 угорці - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 румуни - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 поляки - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї - 0,2 %, інші - 1,8 % населення (перепис 2001 року)"
Чи може в Угорщині вже створили українську автономію?
Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах
Стаття 24 гарантує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження.
Уйобік та Фідес не може вийти з мадьяра.
Хто ще особливий?
Була у нас вже одна автономія, пам'ятаємо, що з нею сталося. Може досить?
Хай покаже, в якій країні ще є така "адміністративна автономія" з іноземців..
Основні (базові) права людини, згідно з Загальною декларацією прав людини ООН, - це:
💥Право на життя.
💥Свобода від рабства та тортур.
💥Право на свободу та особисту недоторканність.
💥Рівність перед законом і презумпція невинуватості.
💥Свобода думки, совісті та релігії.
А тепер, як кажуть питання в студію: нехай цей великий гуманіст назве хоча б ОДНЕ базове право, якого позбавлені етнічні угорці на Закарпатті. !!! Хоча б одне !!! Їх що, катують за таємне читання Петефі вночі під ковдрою? Може, їх продають у рабство на місцевих ринках? Забороняють дихати карпатським повітрям чи відбирають приватну власність? Вони не мають права голосувати на виборах, як інші громадяни України? Ні! Жодного прикладу немає і не буде! Чи може пан Мадяр перерахує нам ті права, які гарантовані ЄС, і яких не мають угорці, в Україні. Що знову ны ?! А то вони в ного , як той "суслик в норке" - його не видно, але віе Є...... Угорська меншина має свої школи, культурні товариства, політичних представників, право вільно сповідувати свою релігію і вести бізнес. Але для нашого спікера це все дрібниці., він у цьому питанні як той сліпий глухонімий- нічого цього не бачить і не чує і не говорить про це..... У чому ж тоді прикол? А ось тут і починається найсмішніший акт цього шапіто. Бо прикол у тому, що під соусом «базових прав» нам просто намагаються впарити і протягнути свою стару мрію - адміністративну автономію. Тобто: «дайте нам шматок території, де ми будемо самі собі царювати, бо інакше ми образимось». А з якого такого це дива створення власного міні-феоду на чужій тириторіі стало ,,базовим правом людини''? Цей Мадяр - це ще той циган з міського базару !Спритність рук і жодного шахрайства: спочатку ти кричиш про ,,порушення прав людини'', щоб видавити сльозу в європейського обивателя, а потім непомітно підсовуєш вимогу перекроїти адміністративний устрій сусідньої країни, яка, між іншим, веде кровопролитну війну за своє виживання. Оце так ,,допомога сусідству'', оце так благородство! .....Але знаєте що? Я вважаю, що настав вже час для дзеркальної дипломатії з цими привокзальними наперсточниками....Якщо ми вже граємо в цю захоплюючу гру під назвою ,,Європа, Демократія і Автономія'', то давайте вже грати за правилами нашого угорського ,,друга''. Демократія ж - це вулиця має бути з двостороннім рухом, чи не так? І так. В Угорщині сьогодні проживає близько 70 тисяч етнічних українців. Чудові, працьовиті люди, які сплачують податки і збагачують угорське суспільство. І якщо 100 тисяч угорців на Закарпатті, на думку Будапешта, просто жити не можуть без власної адміністративної автономії, то чому 70 тисяч українців в Угорщині повинні страждати без неї?! Тоді ми теж, Офіційно вимагаємо дзеркальних дій:
💥Створення Української Адміністративної Автономії на території Угорщини ( десь поближче до центру - бажано біля Будапешту , щоб зручніше було реалізовувати права).
💥Широкі повноваження для місцевого самоврядування з правом ігнорувати закони Будапешта, якщо вони ,,не враховують культурних особливостей''.
💥Окреме фінансування з угорського бюджету на підтримку української автономної інфраструктури.
Чому ні? Це ж Європа! Це ж демократія, про яку він так пафосно віщає! Бо існує золоте правило цивілізованого світу, пане захиснику: що вимагаєш від інших - те давай і виконуй сам, окажи на власному прикладі.. А то це,виходить як у психології зулусів: "Коли Я краду у сусіда корову - це добре... Коли крадуть корову у мене - то це ПОГАНО...". Ні так не піде нешановний пане хитродупий циган! І якщо вже він щось там бельмоче про верховенства права та демократії., про повагу до прав європейського клубу, про адміністративну автономію , то може хай тоді роскаже чи є наприклад у Франції алжирська автономія, або в Британії -індійська? А може є в Угорщині автономія ромів, яких там проживає компактно аж 350000? А може в Угорщині є німецька автономія? В Угорщині компакто проживає 150000 німців, проживають.доволі компактно? Ні ? А що ж таке ? ВІн же ж каже що це не щось там складне..... І до речі, хай подивиться на цю карту Закарпаття, Там рожевим кольором помічені місця компактного проживання цих угорців. Їх там тисяч 40. В громадах де повідкромсали з трьох районів, і створили штучне окреме утворення. Багато, хто говорить крім української ще й мадярською, розсіяні по всьому Закарпатті. І тепер що - через цю штучну маленьку конгломерацію він хоче усе Закарпаття зробити Мадярською Автономією??? А чи не забагато буде? Бо він зараз у своєму нахабстві виглядає просто кумедно як той вовк з мультфільму, який заявляє права на увесь ліс по принципу : ,, Там где йолки- там и волки'' Тож хай він йде тим лісом, кудись подалі зі своіми пафосними, брехливими і безпідставними заявами.... А поки що ці гучні заяви виглядають не як захист прав меншин, а як дешеве лицемірство і дешева маніпуляція політикана на порожньому місці. 🤡 який плутає права людини з власними імперськими фантомними болями......