Будапешт ожидает гарантий прав венгерского меньшинства перед переговорами Украины с ЕС, - Мадяр

Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Rzeczpospolita заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это обязательное условие! Ведь первый раздел переговоров о присоединении касается верховенства права и демократии. Если вы хотите вступить в европейский клуб, вы должны уважать эти права. Это не что-то сложное", – сказал Мадяр.

Он вновь повторил, что на Закарпатье живут более 100 000 венгров "без базовых прав человека".

"В Центральной Европе в 2026 году! Мы говорим о праве на язык, на культуру, на административную автономию", – сказал он.

Мадяр заверил, что венгерское правительство готово "открыть новую главу" в отношениях с Украиной. Но перед этим требует "базовых прав" для венгров Закарпатья.

"Жизнь наших соотечественников в стране, которая находится в состоянии войны уже пять лет, и без нее очень тяжелая. Мы договорились с украинцами начать переговоры по этому вопросу на техническом уровне. Мы изложили нашу позицию в 11 пунктах. Переговоры начались. Посмотрим, как они завершатся", – отметил венгерский премьер.

Что этому предшествовало?

Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консультации с Венгрией по нацменьшинствам отложены, но не отменены: ищем возможности для возобновления диалога, – Стефанишина