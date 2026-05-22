Будапешт ожидает гарантий прав венгерского меньшинства перед переговорами Украины с ЕС, - Мадяр

Мадяр назвал условие поддержки вступления Украины в ЕС со стороны Венгрии

Венгрия ожидает гарантий защиты прав венгров Закарпатья перед началом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Rzeczpospolita заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

"Это обязательное условие! Ведь первый раздел переговоров о присоединении касается верховенства права и демократии. Если вы хотите вступить в европейский клуб, вы должны уважать эти права. Это не что-то сложное", – сказал Мадяр.

Он вновь повторил, что на Закарпатье живут более 100 000 венгров "без базовых прав человека".

"В Центральной Европе в 2026 году! Мы говорим о праве на язык, на культуру, на административную автономию", – сказал он.

Мадяр заверил, что венгерское правительство готово "открыть новую главу" в отношениях с Украиной. Но перед этим требует "базовых прав" для венгров Закарпатья.

"Жизнь наших соотечественников в стране, которая находится в состоянии войны уже пять лет, и без нее очень тяжелая. Мы договорились с украинцами начать переговоры по этому вопросу на техническом уровне. Мы изложили нашу позицию в 11 пунктах. Переговоры начались. Посмотрим, как они завершатся", – отметил венгерский премьер.

Что этому предшествовало?

Ранее Петер Мадяр заявлял, что готов лично приехать в Берегово на Закарпатье, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Топ комментарии
+28
Угорці на Закарпатті є громадянами України, тому пріоритетом у них є конституційні обов"язки, як в усіх інших громадян України : володіння мовою, знання культурних особливостей українців та історії, захист України під час воєнного стану тощо. Жодних винятків !!! Хто не бажає виконувати вимоги українського законодавства, може по війні вільно виїхати до Угорщини, а особи жіночої статі - хоч зараз.
22.05.2026 14:39 Ответить
+15
як ви цю автономію в Конституцію впишите ? автономію чого району ,трьох сел , собачою буди ?
22.05.2026 14:33 Ответить
+10
Ніяких нахєр автономій. Вже було АРК. Досить. Ви ще бляха військову угорську базу створіть, як Севасі. Буде весело. У угорців апетити, що у кацапні. Мова - будь паска, культура і так не заборонена, але в школі вивчати державн - обов"язово. Викладання та хоч угорською (там хай ререкладають терміни на українську, щоб працювати, а не контрабас гнати до Європи).
22.05.2026 14:42 Ответить
Я казав, що Орбан "легко" здався, до чого б це.
22.05.2026 14:30 Ответить
Головне "вписати" як небудь, а там через місяць референдум.
22.05.2026 14:34 Ответить
розкажи як і що вписати ?
22.05.2026 14:38 Ответить
Я не знаю як. Я кажу що походу угорцям як небудь провернути щоб " вписати автономію" , хоч хутора, як ви писали,а далі проблеми з цим будуть як снігова куля лише збільшуватись для України. А взагалі як вписати, я думаю для зелених то не проблема, питання чи вистачить у них клепки в голові цього не робити.
22.05.2026 14:44 Ответить
звісно ,що вистачить бо це не єврейська автономія . до речі закарпатці мадяр теж не дуже ******* , тож на місцевому рівні це теж не пройде .
22.05.2026 15:31 Ответить
Украина подпишет по этому поводу будапештский меморандум. "Обязуемся соблюдать права национальных меньшинств". И от@тесь? Не тот случай...
22.05.2026 14:37 Ответить
а вже показував відео, на якому угорців виганяють з лікарень і пологових будинків?
22.05.2026 14:37 Ответить
Можуть виїхати тільки "по війні"... Ось Мадяр і каже, що позбавлені базових прав людини...
22.05.2026 15:47 Ответить
В міндічів які були обов'язки?
22.05.2026 15:55 Ответить
Скоріш за все і це орбинятко отримає х*й, почне ви(ОЙ)буватись й дивитись на "европейський фінансовий кран", з якого нетече...
22.05.2026 14:39 Ответить
де є в ЄС такі вимоги щодо вступу? більше того, наразі в Закарпатті їх залишилося там зі 150 тис. довоєнних менше половини та румунів з московитами десь по 35 тис..
теж будемо вводити самоврядування, чи можливо краще Конституцію України почитати перед як молоти дурниці?
22.05.2026 14:40 Ответить
Знову за рибу гроші.Пишуть що угорців на Закарпатті залишилось третина від перепису 2001р.У всіх давно громадянство Угорщини.Школи в них і так є.Автономію давать ніхто не буде,це як дозвіл на сепаратизм.
22.05.2026 14:40 Ответить
За український бюджет маємо утримувати угорців на Закарпатті краще за українців?
22.05.2026 14:40 Ответить
Да пішов ти нах. зі своєю сексуальною меншиною. Якщо такі вимоги то і нах йди зі своїм ЄС. Доречі де обіцяні 90млрд за відновлення вже більше місяця назад транзиту кацапської нафти? От так і остальні угоди ви будете виконувати.
22.05.2026 14:41 Ответить
Доречі, якби Україну взяли в ЄС то і сексуальна меншина на закарпатті теж автоматично б стала частиною ЄС. І я впевнений що закарпатській вугорській меншині це більше сподобалось би ніж якась автономія в Україні поза ЄС. Але наскільки ми бачимо вугорській владі насправді насрати на закарпатських вугорців. Вугорська влада переслідує ціллю лише політичний популізм і дестабілізацію в регіоні. Тому на кожному стовпі на закарпатті повинні висіти банери що вугорська влада проти того щоб закарпаття разом з Україноюю стали частиною ЄС.
22.05.2026 14:46 Ответить
З одної сторони кацапи захищають кацапів,з іншої угорці хочуть захищати угрів. Якась херня їй богу , заберіть їх к ****** матері всіх. Як що там ще хтось лишився і в Європу не виїхав по Українських паспортах .
22.05.2026 14:43 Ответить
А які такі особливі права їм треба? Право на контрабанду ?? - так там усі,родинами та селами живуть з цього... Гори - лисі....Може право захищати Україну?? Так там усі, або "заробітчани", або за кордоном цигарками торгують... "біженці"...Право на постійні субсидії ??- так вони все життя на дотаціях....Мова? Так говорить хош на китайському,лише з портретом путлєра не ходить...Може доля Донбасу тягне?? Може...
22.05.2026 14:43 Ответить
Це ні про шо!!

ЗЕлені не мають більшості вносити зміни в конституцію. Решта - повітря.
22.05.2026 14:46 Ответить
Знач знову полетять конверти з кешом по ВР для набору більшості, риги підтягуються 💯, Юлі можна підозру зняти, а Голос ну я думаю по грошах 😸
22.05.2026 14:52 Ответить
Світ не зміг забезпечити територіальну цілісність України, тому майбутня мирна угода має передбачати дієві гарантії безпеки, - прем'єр Угорщини Мадяр

Тобто Мадяр кордонів 91 не бачить для України. Між рядками, я читаю, :" дайте Україні гарантії нехай вже о*бется"🤬🤬
22.05.2026 14:50 Ответить
Якщо весь час повзати на колінах і щось просити, то все будуть ставитися як до шматка гівна.
22.05.2026 14:52 Ответить
Так и не услышал, каких именно(конкретно) прав не хватает этническим венграм. Эй, украинские венгры, расскажите.
22.05.2026 14:53 Ответить
В Молдові гагаузи колотять країною зі своєю автономією, а у нас будуть мадяри кошмарити країну. Може для кожної малої нації в Україні створювати автономію?
"Основні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81 етноси країни: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 українці - 77,8 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 росіяни - 17,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 білоруси - 0,6 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 молдовани - 0,5 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримські татари - 0,5 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 болгари - 0,4 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 угорці - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 румуни - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 поляки - 0,3 %, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї - 0,2 %, інші - 1,8 % населення (перепис 2001 року)"
Чи може в Угорщині вже створили українську автономію?
22.05.2026 14:58 Ответить
У Молдові Санду згадала румунські традиції і всіх пересаджала у в'язницю. А як посадиш Мадяра?
22.05.2026 15:03 Ответить
Україна воює 12 років.
Стаття 21 Конституції України визначає, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах
Стаття 24 гарантує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження.
22.05.2026 14:59 Ответить
Ці статті не відповідають дійсності.
22.05.2026 15:57 Ответить
Мадьяр може вийти з Фідес та уйобікив.
Уйобік та Фідес не може вийти з мадьяра.
22.05.2026 15:14 Ответить
Із столиці угорців Закарпаття - м. Берегово, всім привіт. В нас в місті та в багатьох навколишніх угорськомовних селах значна частка молодих людей, банально, не розуміє українську. Ця молодь навчається в угорськомовних школах, вдома все на угорській, на вулиці теж спілкується між собою на угорській. Навіть спецільний угорськомовний університет їм МОН України відкрив в Берегові - імені Ференца Ракоці. В підсумку - молодь після завершення навчання в школі або університеті переважно виїзжає в Угорщину. Чесно кажучи, абсурдна політика від нашого МОНУ, яка призводить тільки до депопуляції.
22.05.2026 15:18 Ответить
А можливо не абсурдна, а далекоглядна? Через 20 років угорців на Закарпатті не залишиться і питання автономії закриється само собой.
22.05.2026 16:05 Ответить
Тепер Орбан-2 починає Україну шикувати
22.05.2026 15:20 Ответить
Мадяр, українці чоловіки 25-60 живуть без базових прав (менше ніж у собаки бродячої) в Україні!!! А ти про нацменшини.
22.05.2026 15:23 Ответить
Угорці особливі їм автономію, росіяни особливі, вони тоже хочуть чогось особливого, євреї також ніби особливі.
Хто ще особливий?
22.05.2026 15:24 Ответить
Яких прав їм ще потрібно? Щоб напис угорською був вище українського?
Була у нас вже одна автономія, пам'ятаємо, що з нею сталося. Може досить?

22.05.2026 15:30 Ответить
И как вступать в ЕС? Походу "центральные" европейцы (они не любят слово восточные, у них какие-то расовые предрассудки) не допустят даже фейкового вступу Мерца.
22.05.2026 15:38 Ответить
"на адміністративну автономію"? а чи він не пох..їв? в нас вже була "адміністративна автономія" Крим - ну й результати ми побачили...
Хай покаже, в якій країні ще є така "адміністративна автономія" з іноземців..
22.05.2026 15:39 Ответить
Угорці в Україні мають жити за законом України. Автономії Криму всім жорсткий приклад. В Угорщині живе велика кількість українців, всі вони ,,угоризовані".
22.05.2026 15:39 Ответить
З Будапешту знову ллеться цей ,,театральний плач Ярославни'про те, що виявляється у самісенькому центрі континенту у 2026 році розгортається справжня гуманітарна катастрофа, про яку світ навіть і не здогадувався, поки нам не відкрив на це очі черговий ряжений ,,борцун'' .....Виявляється, на Закарпатті 100 тисяч угорців виживають «без основних прав людини».!! Ай -ай ! Яка шекспірівська драма! Який надрив! Але перш ніж ми почнемо скидатися на гуманітарну допомогу у вигляді гуляшу та словників для цих ,,безправних страждальців'', давайте розберемо цю дешеву геополітичну клоунаду на запчастини і пояснимо цьому захиснику пригнічених кілька базових речей. Бо схоже, наш герой переплутав Закарпаття з концтабором, а міжнародне право - з власним меню в ресторані, де можна замовляти що завгодно. Тому доведеться провести короткий курс правознавства для початківців. Так що ж таке основні права людини?
Основні (базові) права людини, згідно з Загальною декларацією прав людини ООН, - це:
💥Право на життя.
💥Свобода від рабства та тортур.
💥Право на свободу та особисту недоторканність.
💥Рівність перед законом і презумпція невинуватості.
💥Свобода думки, совісті та релігії.
А тепер, як кажуть питання в студію: нехай цей великий гуманіст назве хоча б ОДНЕ базове право, якого позбавлені етнічні угорці на Закарпатті. !!! Хоча б одне !!! Їх що, катують за таємне читання Петефі вночі під ковдрою? Може, їх продають у рабство на місцевих ринках? Забороняють дихати карпатським повітрям чи відбирають приватну власність? Вони не мають права голосувати на виборах, як інші громадяни України? Ні! Жодного прикладу немає і не буде! Чи може пан Мадяр перерахує нам ті права, які гарантовані ЄС, і яких не мають угорці, в Україні. Що знову ны ?! А то вони в ного , як той "суслик в норке" - його не видно, але віе Є...... Угорська меншина має свої школи, культурні товариства, політичних представників, право вільно сповідувати свою релігію і вести бізнес. Але для нашого спікера це все дрібниці., він у цьому питанні як той сліпий глухонімий- нічого цього не бачить і не чує і не говорить про це..... У чому ж тоді прикол? А ось тут і починається найсмішніший акт цього шапіто. Бо прикол у тому, що під соусом «базових прав» нам просто намагаються впарити і протягнути свою стару мрію - адміністративну автономію. Тобто: «дайте нам шматок території, де ми будемо самі собі царювати, бо інакше ми образимось». А з якого такого це дива створення власного міні-феоду на чужій тириторіі стало ,,базовим правом людини''? Цей Мадяр - це ще той циган з міського базару !Спритність рук і жодного шахрайства: спочатку ти кричиш про ,,порушення прав людини'', щоб видавити сльозу в європейського обивателя, а потім непомітно підсовуєш вимогу перекроїти адміністративний устрій сусідньої країни, яка, між іншим, веде кровопролитну війну за своє виживання. Оце так ,,допомога сусідству'', оце так благородство! .....Але знаєте що? Я вважаю, що настав вже час для дзеркальної дипломатії з цими привокзальними наперсточниками....Якщо ми вже граємо в цю захоплюючу гру під назвою ,,Європа, Демократія і Автономія'', то давайте вже грати за правилами нашого угорського ,,друга''. Демократія ж - це вулиця має бути з двостороннім рухом, чи не так? І так. В Угорщині сьогодні проживає близько 70 тисяч етнічних українців. Чудові, працьовиті люди, які сплачують податки і збагачують угорське суспільство. І якщо 100 тисяч угорців на Закарпатті, на думку Будапешта, просто жити не можуть без власної адміністративної автономії, то чому 70 тисяч українців в Угорщині повинні страждати без неї?! Тоді ми теж, Офіційно вимагаємо дзеркальних дій:
💥Створення Української Адміністративної Автономії на території Угорщини ( десь поближче до центру - бажано біля Будапешту , щоб зручніше було реалізовувати права).
💥Широкі повноваження для місцевого самоврядування з правом ігнорувати закони Будапешта, якщо вони ,,не враховують культурних особливостей''.
💥Окреме фінансування з угорського бюджету на підтримку української автономної інфраструктури.
Чому ні? Це ж Європа! Це ж демократія, про яку він так пафосно віщає! Бо існує золоте правило цивілізованого світу, пане захиснику: що вимагаєш від інших - те давай і виконуй сам, окажи на власному прикладі.. А то це,виходить як у психології зулусів: "Коли Я краду у сусіда корову - це добре... Коли крадуть корову у мене - то це ПОГАНО...". Ні так не піде нешановний пане хитродупий циган! І якщо вже він щось там бельмоче про верховенства права та демократії., про повагу до прав європейського клубу, про адміністративну автономію , то може хай тоді роскаже чи є наприклад у Франції алжирська автономія, або в Британії -індійська? А може є в Угорщині автономія ромів, яких там проживає компактно аж 350000? А може в Угорщині є німецька автономія? В Угорщині компакто проживає 150000 німців, проживають.доволі компактно? Ні ? А що ж таке ? ВІн же ж каже що це не щось там складне..... І до речі, хай подивиться на цю карту Закарпаття, Там рожевим кольором помічені місця компактного проживання цих угорців. Їх там тисяч 40. В громадах де повідкромсали з трьох районів, і створили штучне окреме утворення. Багато, хто говорить крім української ще й мадярською, розсіяні по всьому Закарпатті. І тепер що - через цю штучну маленьку конгломерацію він хоче усе Закарпаття зробити Мадярською Автономією??? А чи не забагато буде? Бо він зараз у своєму нахабстві виглядає просто кумедно як той вовк з мультфільму, який заявляє права на увесь ліс по принципу : ,, Там где йолки- там и волки'' Тож хай він йде тим лісом, кудись подалі зі своіми пафосними, брехливими і безпідставними заявами.... А поки що ці гучні заяви виглядають не як захист прав меншин, а як дешеве лицемірство і дешева маніпуляція політикана на порожньому місці. 🤡 який плутає права людини з власними імперськими фантомними болями......

22.05.2026 15:48 Ответить
Вітьок2,0. Я виріс на Закарпатті, і ніхто навіть за совка ніяких прав не порушивав. Швиденько кацапи прибрали до рук Мадяра.
22.05.2026 15:52 Ответить
Нехай почекають стільки скільки ми чекаємо щоб вступити в НАТО.
22.05.2026 15:53 Ответить
Зробіть так ,як в Румуніі.
22.05.2026 16:07 Ответить
Та пошліть їх на три букви і закрийте краник з нафтою.
22.05.2026 16:17 Ответить
Ще можете гарантувати що при любопу наступному виєбоні дасте його адрес вашому мадяру, Нехай среться, в небо дивиться і ночує в підвалі.
22.05.2026 16:21 Ответить
 
 