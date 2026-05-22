РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10154 посетителя онлайн
Новости Переговоры относительно нацменшин с Венгрией Отношения Украины и Венгрии
1 086 5

Сибига - о заявлении Мадяра о нацменьшинствах на Закарпатье: Слово "требования" отвергаю, диалог продолжается

андрей, сибига

Украина и Венгрия продолжают переговорный процесс по вопросу венгерского национального меньшинства на Закарпатье. Киев настроен на диалог, основанный на стандартах ЕС и Совета Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-брифинга для СМИ, отвечая на вопрос LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Украины

Накануне новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что соблюдение прав венгров на Закарпатье является обязательным условием для согласия Будапешта на открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он также утверждал, что более 100 тысяч венгров в Украине якобы лишены "базовых прав человека".

Комментируя такие заявления, Сибига подчеркнул, что считает терминологию "требований" неуместной.

"Во-первых, я вообще не люблю слово "уступки". Это дипломатический процесс обсуждения вопросов, важных для обеих сторон. Во-вторых, я не хочу сравнивать, и слово "требования" тоже отвергаю — это вопросы, стоящие на повестке дня", - заявил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будапешт ожидает гарантий прав венгерского меньшинства перед переговорами Украины с ЕС, - Мадяр

У Украины есть свои предложения

Сибига отметил, что украинская сторона уже представила Будапешту свое видение. Украина готова внедрить самые высокие стандарты защиты прав национальных меньшинств, соответствующие критериям ЕС и Совета Европы. Свою позицию Киев подкрепляет отчетностью, в частности положительными оценками ОБСЕ.

"Мы исходим из того, что это тоже часть нашего общества, это тоже наш интерес - обеспечить максимальные права национальных меньшинств. Мы откровенно говорим обо всех имеющихся вопросах, которые, по мнению венгерской стороны, являются проблемными. Мы предоставляем соответствующие разъяснения для того, чтобы была четкость и ясность в совместных оценках", - сказал украинский министр.

  • Он добавил, что к переговорному процессу привлечены сами представители венгерского меньшинства из Закарпатья. Это позволяет обеим сторонам услышать мнение лидеров громады напрямую.

"Этот процесс продолжается - и я уверен, что он будет выстраиваться на тех стандартах и критериях, которые присущи ЕС. Это наш стратегический ориентир", - резюмировал Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консультации с Венгрией по вопросам национальных меньшинств отложены, но не отменены: ищем возможности для возобновления диалога, – Стефанишина

Автор: 

Венгрия (2589) нацменьшинства (237) Сибига Андрей (942) Мадяр Петер (79)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Урсула на разрешает Зеленскому борзеть на своего любимчика.
показать весь комментарий
22.05.2026 17:40 Ответить
Ті 70 тисяч угорців які ще залишились сьогодні в Україні це діти, пенсіонери і жінки середнього та передпенсійного віку. Він хоче "автономію", точніше "міні Угорщину" в Україні для цих 70 тисяч за рахунок України. Тобто угорці "вища раса", а українці мають їх забезпечувати на рівні стандартів ЄС. Негайно відмінити "множинне громадянство зєлєнского" і всіх носіїв угорських паспортів, згідно Конституції України, позбавити українського громадянства і депортувати в материнську країну. Мадяр каже що Україна порушує "всі базові права людини" отих 70 тисяч угорців в Україні. Він нахабно бреше! Виправдовуватись не має сенсу. Хай забирає їх в Угорщину і гарантує їм забезпечення "всіх прав". І нехай починають виплачувати репарації за сотні тисяч вбитих українців в роки 2 Світової. Ми маємо поставити питання про членство Угорщини в ЄС - до виплати репарацій вони не мають права бути членом ЄС! Зло, тобто спільник Гітлера в Другій Світовій досі не покараний!
показать весь комментарий
22.05.2026 17:53 Ответить
Тількі не створіть Угорську народну республіку. У угорців школи були з часів Совка, більш того, там місцеві могли все життя прожити не знаючі інших мов.
показать весь комментарий
22.05.2026 18:01 Ответить
Для початку, нехай ця меншина, позахищає Україну на фронті
показать весь комментарий
22.05.2026 18:05 Ответить
Трамп, так той мріє всі країни зробити штатом США, а ЄС носом крутить. Якщо ЄС нас не хоче, нам потрібно розпочати переговори про об"єднання з США і станемо 51 штатом США 👍
Або з Об"єднаним Королівством Великої Британії і вибрати для України кращі умови, тоді і ЄС схаменеться, тоді вже ми зможемо ставити умови
показать весь комментарий
22.05.2026 18:09 Ответить
 
 