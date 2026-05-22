Сибига - о заявлении Мадяра о нацменьшинствах на Закарпатье: Слово "требования" отвергаю, диалог продолжается

Украина и Венгрия продолжают переговорный процесс по вопросу венгерского национального меньшинства на Закарпатье. Киев настроен на диалог, основанный на стандартах ЕС и Совета Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-брифинга для СМИ, отвечая на вопрос LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

Накануне новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что соблюдение прав венгров на Закарпатье является обязательным условием для согласия Будапешта на открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он также утверждал, что более 100 тысяч венгров в Украине якобы лишены "базовых прав человека".

Комментируя такие заявления, Сибига подчеркнул, что считает терминологию "требований" неуместной.

"Во-первых, я вообще не люблю слово "уступки". Это дипломатический процесс обсуждения вопросов, важных для обеих сторон. Во-вторых, я не хочу сравнивать, и слово "требования" тоже отвергаю — это вопросы, стоящие на повестке дня", - заявил глава МИД.

У Украины есть свои предложения

Сибига отметил, что украинская сторона уже представила Будапешту свое видение. Украина готова внедрить самые высокие стандарты защиты прав национальных меньшинств, соответствующие критериям ЕС и Совета Европы. Свою позицию Киев подкрепляет отчетностью, в частности положительными оценками ОБСЕ.

"Мы исходим из того, что это тоже часть нашего общества, это тоже наш интерес - обеспечить максимальные права национальных меньшинств. Мы откровенно говорим обо всех имеющихся вопросах, которые, по мнению венгерской стороны, являются проблемными. Мы предоставляем соответствующие разъяснения для того, чтобы была четкость и ясность в совместных оценках", - сказал украинский министр.

Он добавил, что к переговорному процессу привлечены сами представители венгерского меньшинства из Закарпатья. Это позволяет обеим сторонам услышать мнение лидеров громады напрямую.

"Этот процесс продолжается - и я уверен, что он будет выстраиваться на тех стандартах и критериях, которые присущи ЕС. Это наш стратегический ориентир", - резюмировал Сибига.

